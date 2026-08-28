Nyu-Djersi sohilida osmonda ulkan to‘lqin paydo bo‘ldi
AQSHning Nyu-Djersi shtatidagi Keyp-Mey sohili uzra kuzatilgan g‘ayrioddiy ob-havo hodisasi aholi va ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilarining e’tiborini tortdi. Osmonda paydo bo‘lgan ulkan bulutlar tuzilishi dengizda harakatlanayotgan katta to‘lqinni eslatgan.
Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videoda ufq bo‘ylab cho‘zilgan uzun va qorong‘i bulutlar qatlami asta-sekin sohil tomon harakatlanayotganini ko‘rish mumkin. G‘ayrioddiy ko‘rinish dengiz uzra ulkan to‘lqin ko‘tarilayotgandek tasavvur uyg‘otgan.
Dramatik manzara aks etgan video X ijtimoiy tarmog‘ida tarqalgan va qisqa vaqt ichida keng omma e’tiborini qozongan. Ko‘plab foydalanuvchilar osmondagi bu tabiiy hodisaning ko‘rinishiga hayrat bildirgan.
Biroq ob-havo mutaxassislari mazkur hodisa tornado emasligini ma’lum qildi. Ularning tushuntirishicha, bu past balandlikda shakllanadigan, gorizontal yoki ponasimon ko‘rinishga ega bulut qatlami hisoblanadi.
Bunday bulutlar odatda momaqaldiroqli bo‘ron yoki kuchli shamol tizimining oldingi qismi bo‘ylab hosil bo‘ladi. Ular osmon bo‘ylab harakatlanganida juda ta’sirchan manzaralarni yuzaga keltirishi, ayrim holatlarda esa uzoqdan ulkan to‘lqin yoki bulutlar devoriga o‘xshab ko‘rinishi mumkin.
…