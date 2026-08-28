Nyu-Djersi sohilida osmonda ulkan to‘lqin paydo bo‘ldi

·0·Dunyo
Nyu-Djersi sohilida osmonda ulkan to‘lqin paydo bo‘ldi

AQSHning Nyu-Djersi shtatidagi Keyp-Mey sohili uzra kuzatilgan g‘ayrioddiy ob-havo hodisasi aholi va ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilarining e’tiborini tortdi. Osmonda paydo bo‘lgan ulkan bulutlar tuzilishi dengizda harakatlanayotgan katta to‘lqinni eslatgan.

Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videoda ufq bo‘ylab cho‘zilgan uzun va qorong‘i bulutlar qatlami asta-sekin sohil tomon harakatlanayotganini ko‘rish mumkin. G‘ayrioddiy ko‘rinish dengiz uzra ulkan to‘lqin ko‘tarilayotgandek tasavvur uyg‘otgan.

Dramatik manzara aks etgan video X ijtimoiy tarmog‘ida tarqalgan va qisqa vaqt ichida keng omma e’tiborini qozongan. Ko‘plab foydalanuvchilar osmondagi bu tabiiy hodisaning ko‘rinishiga hayrat bildirgan.

Biroq ob-havo mutaxassislari mazkur hodisa tornado emasligini ma’lum qildi. Ularning tushuntirishicha, bu past balandlikda shakllanadigan, gorizontal yoki ponasimon ko‘rinishga ega bulut qatlami hisoblanadi.

Bunday bulutlar odatda momaqaldiroqli bo‘ron yoki kuchli shamol tizimining oldingi qismi bo‘ylab hosil bo‘ladi. Ular osmon bo‘ylab harakatlanganida juda ta’sirchan manzaralarni yuzaga keltirishi, ayrim holatlarda esa uzoqdan ulkan to‘lqin yoki bulutlar devoriga o‘xshab ko‘rinishi mumkin.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Quruvchilarning yangi «yordamchisi»: Mushukcha qanday qilib shov-shuvga aylandi?Quruvchilarning yangi «yordamchisi»: Mushukcha qanday qilib shov-shuvga aylandi?Bugun, 12:51Janubiy Koreyada o‘zbekistonlik ayol 4 mushukni o‘ldirishda gumonlanmoqdaJanubiy Koreyada o‘zbekistonlik ayol 4 mushukni o‘ldirishda gumonlanmoqdaBugun, 12:18Ispaniyada 20 mingdan ortiq odam pomidor jangini uyushtirdiIspaniyada 20 mingdan ortiq odam pomidor jangini uyushtirdiBugun, 12:04Amerikalik erkak qizi bilan aravachada jahon rekordini yangiladiAmerikalik erkak qizi bilan aravachada jahon rekordini yangiladiBugun, 11:54Ginnes rekordi 3-marotaba sindi: 52 santimetrli qalampir qanday yetishtirildi?Ginnes rekordi 3-marotaba sindi: 52 santimetrli qalampir qanday yetishtirildi?Bugun, 10:43Ichki sezgi aldamadi: Virjiniya fuqarosi 20 ta chipta bilan qanday qilib boyib ketdi?Ichki sezgi aldamadi: Virjiniya fuqarosi 20 ta chipta bilan qanday qilib boyib ketdi?Bugun, 10:13
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi