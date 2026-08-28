Samsung kompaniyasi Galaxy S24 Ultra uchun One ustida ishlamoqda
Samsung kompaniyasi oʻzining avvalgi flagman qurilmalari uchun dasturiy taʼminotni yangilash jarayonini davom ettirmoqda. ixbt.com nashrining xabar berishicha, mashhur Galaxy S24 Ultra smartfoni uchun One UI 9 interfeysining dastlabki sinov yigʻmasi aniqlandi, bu esa foydalanuvchilar orasida katta qiziqish uygʻotmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Maʼlumotlarga koʻra, S928BXXU6ZZHK raqamli yangi test proshivkasi aynan Galaxy S24 Ultra modeli uchun moʻljallangan. Ushbu qadam janubiy koreyalik ishlab chiqaruvchining oʻz qurilmalarini zamonaviy texnologiyalar va yangilangan operatsion tizimlar bilan oʻz vaqtida taʼminlash borasidagi strategiyasini koʻrsatadi.
Yangi One UI 9 imkoniyatlari va Android 17 asosiMutaxassislarning taʼkidlashicha, boʻlajak One UI 9 qobigʻi Android 17 operatsion tizimiga asoslanadi. Bu oʻz navbatida smartfon imkoniyatlarini yanada kengaytirib, tizim barqarorligi va xavfsizligini taʼminlashda muhim qadam boʻlishi kutilmoqda.
Yangi dasturiy taʼminot foydalanuvchilarga sunʼiy intellekt yoʻnalishidagi ilgʻor funksiyalarni taqdim etadi. Xususan, dastur tarkibidan Now Nudge xususiyati, takomillashtirilgan Galaxy AI imkoniyatlari hamda shaxsiy maʼlumotlarni himoya qilishning kuchaytirilgan vositalari joy olishi aytilmoqda.
Sinov jarayoni va boshqa modellarAvvalroq tarqatilgan xabarlarga koʻra, Galaxy S24 hamda yangiroq Galaxy S25 turkumidagi qurilmalar One UI 9 beta-test dasturiga boshqa ilgʻor modellar safida qoʻshilishi rejalashtirilgan edi. Endilikda ushbu jarayon amalda boshlanayotgani koʻrinib turibdi.
Shuningdek, ishlab chiqaruvchining ichki serverlarida oʻtgan avlod flagmani hisoblangan Galaxy S23 modeli uchun ham S918BXXUAZZHI/S918BOXMAZZHI/S918BXXUAGZHI raqamli proshivkalar aniqlangani maʼlum boʻldi. Bu Samsung oʻzining eskiroq flagmanlarini ham eʼtibordan chetda qoldirmasligini tasdiqlaydi.
Hozircha kompaniya yangi dasturiy taʼminotning rasmiy taqdimoti va ommaviy sinov bosqichining aniq muddatlarini eʼlon qilgani yoʻq. Biroq test yigʻmalarining paydo boʻlishi mazkur jarayon uncha uzoqda emasligini anglatadi.
…