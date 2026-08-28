Samsung kompaniyasi Galaxy S24 Ultra uchun One ustida ishlamoqda

·18·Texno
Samsung kompaniyasi Galaxy S24 Ultra uchun One ustida ishlamoqda

Samsung kompaniyasi oʻzining avvalgi flagman qurilmalari uchun dasturiy taʼminotni yangilash jarayonini davom ettirmoqda. ixbt.com nashrining xabar berishicha, mashhur Galaxy S24 Ultra smartfoni uchun One UI 9 interfeysining dastlabki sinov yigʻmasi aniqlandi, bu esa foydalanuvchilar orasida katta qiziqish uygʻotmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Maʼlumotlarga koʻra, S928BXXU6ZZHK raqamli yangi test proshivkasi aynan Galaxy S24 Ultra modeli uchun moʻljallangan. Ushbu qadam janubiy koreyalik ishlab chiqaruvchining oʻz qurilmalarini zamonaviy texnologiyalar va yangilangan operatsion tizimlar bilan oʻz vaqtida taʼminlash borasidagi strategiyasini koʻrsatadi.

Yangi One UI 9 imkoniyatlari va Android 17 asosi

Mutaxassislarning taʼkidlashicha, boʻlajak One UI 9 qobigʻi Android 17 operatsion tizimiga asoslanadi. Bu oʻz navbatida smartfon imkoniyatlarini yanada kengaytirib, tizim barqarorligi va xavfsizligini taʼminlashda muhim qadam boʻlishi kutilmoqda.

Yangi dasturiy taʼminot foydalanuvchilarga sunʼiy intellekt yoʻnalishidagi ilgʻor funksiyalarni taqdim etadi. Xususan, dastur tarkibidan Now Nudge xususiyati, takomillashtirilgan Galaxy AI imkoniyatlari hamda shaxsiy maʼlumotlarni himoya qilishning kuchaytirilgan vositalari joy olishi aytilmoqda.

Sinov jarayoni va boshqa modellar

Avvalroq tarqatilgan xabarlarga koʻra, Galaxy S24 hamda yangiroq Galaxy S25 turkumidagi qurilmalar One UI 9 beta-test dasturiga boshqa ilgʻor modellar safida qoʻshilishi rejalashtirilgan edi. Endilikda ushbu jarayon amalda boshlanayotgani koʻrinib turibdi.

Shuningdek, ishlab chiqaruvchining ichki serverlarida oʻtgan avlod flagmani hisoblangan Galaxy S23 modeli uchun ham S918BXXUAZZHI/S918BOXMAZZHI/S918BXXUAGZHI raqamli proshivkalar aniqlangani maʼlum boʻldi. Bu Samsung oʻzining eskiroq flagmanlarini ham eʼtibordan chetda qoldirmasligini tasdiqlaydi.

Hozircha kompaniya yangi dasturiy taʼminotning rasmiy taqdimoti va ommaviy sinov bosqichining aniq muddatlarini eʼlon qilgani yoʻq. Biroq test yigʻmalarining paydo boʻlishi mazkur jarayon uncha uzoqda emasligini anglatadi.

SamsungGalaxy S24 UltraOne UI 9Android 17Galaxy AI
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Samsung Galaxy S27 Ultra korpus geometriyasi va ergonomikasida oʻzgarishlar kutilmoqdaSamsung Galaxy S27 Ultra korpus geometriyasi va ergonomikasida oʻzgarishlar kutilmoqdaBugun, 13:57Smartfon xotirasi narxi keskin oshib, protsessorlardan qimmatlashdiSmartfon xotirasi narxi keskin oshib, protsessorlardan qimmatlashdiBugun, 12:30Starlink va Liberty Kostarikada toʻgʻridan-toʻgʻri спутник aloqasini ishga tushirdiStarlink va Liberty Kostarikada toʻgʻridan-toʻgʻri спутник aloqasini ishga tushirdiBugun, 11:52Huawei Watch GT 7 Pro aqlli soatlari Xitoyda sotuvga chiqdiHuawei Watch GT 7 Pro aqlli soatlari Xitoyda sotuvga chiqdiBugun, 10:53iPhone 17 Pro stratosferadan tushib ham omon qoldiiPhone 17 Pro stratosferadan tushib ham omon qoldiBugun, 03:27Xiaomi kompaniyasi yangi Mijia aqlli ventilyatsiya moslamasini taqdim etdiXiaomi kompaniyasi yangi Mijia aqlli ventilyatsiya moslamasini taqdim etdiBugun, 01:51
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Kawasaki toʻrt oyoqli Corleo robotini seriyali ishlab chiqarishga tayyorlamoqda
Kawasaki toʻrt oyoqli Corleo robotini seriyali ishlab chiqarishga tayyorlamoqda