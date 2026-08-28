BYD olti oyda 10 000 ta o‘ta tezkor quvvatlash stansiyasini o‘rnatdi
Elektr avtomobillar bozorida yetakchilik qilayotgan BYD kompaniyasi Flash Charging strategiyasini eʼlon qilganidan keyin atigi yarim yil ichida Xitoy bo‘ylab 10 000 ta o‘ta tezkor quvvatlash stansiyalarini o‘rnatdi. Mazkur yirik tarmoqning yubiley stansiyasi 28-avgust kuni Shenchjen shahrida tantanali ravishda ochildi va bu elektromobillardan foydalanish qulayligini yangi bosqichga olib chiqdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Ixbt.com maʼlumotiga ko‘ra, BYD tomonidan ishlab chiqilgan yangi avlod stansiyalari bitta ulagich orqali 1500 kW gacha quvvat yetkazib berish imkoniyatiga ega. Kompaniyaning rasmiy bayonotida taʼkidlanishicha, bunday texnologiya bilan mos keluvchi elektromobil batareyasini atigi besh daqiqa ichida 10 foizdan 70 foizgacha to‘ldirish mumkin. Agar quvvatlash jarayoni to‘qqiz daqiqagacha davom etsa, ko‘rsatkich 97 foizga yetadi.
Infratuzilmani kengaytirish surʼatlariInfratuzilmani rivojlantirish surʼatlari mutaxassislarni ham hayratda qoldirdi. Joriy yilning 1-aprel sanasida BYD o‘z ixtiyorida 5000 ga yaqin shunday stansiyalar borligini maʼlum qilgan edi. Iyun oyi oxiriga kelib bu ko‘rsatkich 7018 taga yetgan bo‘lsa, hozirgi vaqtga kelib 10 000 tarlik marra zabt etildi.
Hozirgi kunda mazkur zamonaviy quvvatlash tarmog‘i Xitoyning 325 ta shahrini o‘z ichiga olgan bo‘lib, mamlakat bo‘ylab avtomobil egalari uchun katta qulaylik tug‘dirmoqda. Shunga qaramay, kompaniya erishilgan natijalar bilan cheklanib qolish niyatida emas va o‘z oldiga yanada ulkan maqsadlarni qo‘ygan.
Kelgusidagi rejalar va istiqbollarMaʼlum bo‘lishicha, joriy etilgan 10 000 ta stansiya BYD kompaniyasining dastlabki rejasining atigi yarmidir. Avtomobilsoz 2026-yil oxiriga qadar mamlakat hududida jami 20 000 ta Flash Charging stansiyalarini qurishni rejalashtirgan. Ushbu ulkan rejaning 18 000 tasi shahar ichida, qolgan 2000 tasi esa tezyurar avtomagistrallar bo‘ylab joylashtirilishi ko‘zda tutilgan.
Ushbu majburiyatni bajarish uchun kompaniya yil oxirigacha yana shuncha miqdordagi, yaʼni 10 000 ta yangi stansiyani ishga tushirishi talab etiladi. Hisob-kitoblarga ko‘ra, yil oxirigacha har kuni o‘rtacha 80 taga yaqin shunday yuqori texnologiyali stansiyalar foydalanishga topshirilishi kerak bo‘ladi.
…