BYD olti oyda 10 000 ta o‘ta tezkor quvvatlash stansiyasini o‘rnatdi

·15·Avto
BYD olti oyda 10 000 ta o‘ta tezkor quvvatlash stansiyasini o‘rnatdi

Elektr avtomobillar bozorida yetakchilik qilayotgan BYD kompaniyasi Flash Charging strategiyasini eʼlon qilganidan keyin atigi yarim yil ichida Xitoy bo‘ylab 10 000 ta o‘ta tezkor quvvatlash stansiyalarini o‘rnatdi. Mazkur yirik tarmoqning yubiley stansiyasi 28-avgust kuni Shenchjen shahrida tantanali ravishda ochildi va bu elektromobillardan foydalanish qulayligini yangi bosqichga olib chiqdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Ixbt.com maʼlumotiga ko‘ra, BYD tomonidan ishlab chiqilgan yangi avlod stansiyalari bitta ulagich orqali 1500 kW gacha quvvat yetkazib berish imkoniyatiga ega. Kompaniyaning rasmiy bayonotida taʼkidlanishicha, bunday texnologiya bilan mos keluvchi elektromobil batareyasini atigi besh daqiqa ichida 10 foizdan 70 foizgacha to‘ldirish mumkin. Agar quvvatlash jarayoni to‘qqiz daqiqagacha davom etsa, ko‘rsatkich 97 foizga yetadi.

Infratuzilmani kengaytirish surʼatlari

Infratuzilmani rivojlantirish surʼatlari mutaxassislarni ham hayratda qoldirdi. Joriy yilning 1-aprel sanasida BYD o‘z ixtiyorida 5000 ga yaqin shunday stansiyalar borligini maʼlum qilgan edi. Iyun oyi oxiriga kelib bu ko‘rsatkich 7018 taga yetgan bo‘lsa, hozirgi vaqtga kelib 10 000 tarlik marra zabt etildi.

Hozirgi kunda mazkur zamonaviy quvvatlash tarmog‘i Xitoyning 325 ta shahrini o‘z ichiga olgan bo‘lib, mamlakat bo‘ylab avtomobil egalari uchun katta qulaylik tug‘dirmoqda. Shunga qaramay, kompaniya erishilgan natijalar bilan cheklanib qolish niyatida emas va o‘z oldiga yanada ulkan maqsadlarni qo‘ygan.

Kelgusidagi rejalar va istiqbollar

Maʼlum bo‘lishicha, joriy etilgan 10 000 ta stansiya BYD kompaniyasining dastlabki rejasining atigi yarmidir. Avtomobilsoz 2026-yil oxiriga qadar mamlakat hududida jami 20 000 ta Flash Charging stansiyalarini qurishni rejalashtirgan. Ushbu ulkan rejaning 18 000 tasi shahar ichida, qolgan 2000 tasi esa tezyurar avtomagistrallar bo‘ylab joylashtirilishi ko‘zda tutilgan.

Ushbu majburiyatni bajarish uchun kompaniya yil oxirigacha yana shuncha miqdordagi, yaʼni 10 000 ta yangi stansiyani ishga tushirishi talab etiladi. Hisob-kitoblarga ko‘ra, yil oxirigacha har kuni o‘rtacha 80 taga yaqin shunday yuqori texnologiyali stansiyalar foydalanishga topshirilishi kerak bo‘ladi.

BYDElektromobilQuvvatlash stansiyasiXitoyTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xiaomi krossoveri 55 tonnalik samosvalni muvaffaqiyatli tortdiXiaomi krossoveri 55 tonnalik samosvalni muvaffaqiyatli tortdiBugun, 11:25Toyota Celica afsonaviy sport kupe sifatida qaytishi kutilmoqdaToyota Celica afsonaviy sport kupe sifatida qaytishi kutilmoqdaBugun, 10:51Toyota kompaniyasi Corolla modelining 60 yilligiga bagʻishlangan maxsus versiyasini taqdim etdiToyota kompaniyasi Corolla modelining 60 yilligiga bagʻishlangan maxsus versiyasini taqdim etdiBugun, 07:54Britaniyalik avtoxiskash oʻzining Toyota GR Supra avtomobilini 1000 ot kuchigacha kuchaytirmoqchiBritaniyalik avtoxiskash oʻzining Toyota GR Supra avtomobilini 1000 ot kuchigacha kuchaytirmoqchiKecha, 17:58Rossiyada Toyota bZ3X elektr krossoveri sotuvi boshlandiRossiyada Toyota bZ3X elektr krossoveri sotuvi boshlandiKecha, 10:54Hyundai va Genesis Yevropa bozorida 41 ta yangi avtomobilni taqdim etadiHyundai va Genesis Yevropa bozorida 41 ta yangi avtomobilni taqdim etadi26.08, 16:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Oʻn yil ochiq osmonoʻsti ostida qolgan Peugeot 205 GTi topildi
Oʻn yil ochiq osmonoʻsti ostida qolgan Peugeot 205 GTi topildi
Elektromobil akkumulyatori qancha vaqt xizmat qiladi?
Elektromobil akkumulyatori qancha vaqt xizmat qiladi?
Hyundai Tucson beshinchi avlodi butunlay yangi qiyofada namoyish etildi
Hyundai Tucson beshinchi avlodi butunlay yangi qiyofada namoyish etildi
Ikkinchi qoʻl Mercedes-Benz A-Class xatchbeklarini 5 ming funtdan sotib olish mumkin
Ikkinchi qoʻl Mercedes-Benz A-Class xatchbeklarini 5 ming funtdan sotib olish mumkin
Ferrari’ning sunʼiy uzatmalar qutisi avtomobil ixlosmandlarini hayratda qoldirdi
Ferrari’ning sunʼiy uzatmalar qutisi avtomobil ixlosmandlarini hayratda qoldirdi
Ikkinchi qoʻl BMW 7 Series: hamyonbop narxda hashamat va amaliylik
Ikkinchi qoʻl BMW 7 Series: hamyonbop narxda hashamat va amaliylik
Xitoy avtomobilsozligining asosiy siri: universal detallar
Xitoy avtomobilsozligining asosiy siri: universal detallar
Nissan Qashqai e-Power bir baki bilan 2000 kilometr yo'l bosib rekord o'rnatdi
Nissan Qashqai e-Power bir baki bilan 2000 kilometr yo'l bosib rekord o'rnatdi