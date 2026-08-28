Per Sej Rayan Sherkini daho deb atadi

·21·Sport
Per Sej Rayan Sherkini daho deb atadi

Angliya Premer-ligasining navbatdagi turi oldidan Kristal Pelas bosh murabbiyi Per Sej Manchester Siti yarim himoyachisi Rayan Sherki haqida yuqori fikrlarni bildirib, uni haqiqiy daho sifatida eʼtirof etdi. Goal.com xabar berishicha, fransuz mutaxassisi oʻzining sobiq shogirdiga qarshi oʻyin oldidan uning ulkan salohiyati va imkoniyatlariga alohida toʻxtalib oʻtgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Maʼlumki, per Sej avvalroq Lion klubida Rayan Sherki bilan birga ishlagan va uning isteʼdodini yaqindan kuzatgan. Futbolchi 2025-yilda 35,4 million funt sterling evaziga Etihad Stadium jamoasiga koʻchib oʻtgan edi. Manchester Siti safidagi ilk mavsumida u 10 ta gol va 15 ta golli uzatmaga mualliflik qilib, jamoaning asosiy figura biriga aylangandi.

Yangi mavsum boshlanishida ham Sherki oʻzining ajoyib sport formasida ekanini koʻrsatib qoʻydi. Bornmutga qarshi kechgan bahsda zaxiradan maydonga tushgan fransiyalik futbolchi ikkita hal qiluvchi uzatmani amalga oshirib, jamoasiga 2:1 hisobida irodali gʻalaba keltirgandi. Bu esa uning raqib darvozasi yonidagi xavfini yana bir bor yaqqol namoyon etdi.

Sobiq ustozning eʼtirofi

Oʻyin oldidan matbuot anjumanida soʻz olgan Per Sej oʻtmishni eslab, Sherki faoliyatining boshida koʻpchilik uning muvaffaqiyat qozonishiga shubha bilan qaraganini taʼkidladi. Biroq murabbiy futbolchining iqtidoriga doimo ishonganini va unga oʻziga xos kontekstda imkoniyatlarini koʻrsatishi mumkinligini aytganini esladi.

«Koʻpchilik uning karyerasida muvaffaqiyatga erisha olmasligini oʻylagandi, lekin menda boshqacha fikr bor edi», — dedi Sej. Mutaxassisning qoʻshimcha qilishicha, Rayan maydonda hujum chizigʻini juda yaxshi tushunadi va unga bu borada koʻrsatma berishning deyarli hojati yoʻq, chunki futbolchining oʻzi oʻyinni murabbiydan ham yaxshiroq his qiladi.

Oʻyin oldidan taktik vazifalar

Selxurst Park stadionida boʻlib oʻtadigan bahs oldidan Kristal Pelas ustoziga koʻra, Rayan Sherkini toʻxtatishning yagona yoʻli unga toʻp uzatilishining oldini olishdir. Chunki toʻpni qabul qilib olgan futbolchi raqib xayoliga ham kelmagan harakatlarni sodir etishga qodir. Murabbiy hatto hazilomuz tarzda uning darajasini taʼriflab, «Balki u Xudodir?» deya hayratini yashirmagan.

Eslatib oʻtamiz, Kristal Pelas jamoasi mavsumning ilk turida Evertondan 2:0 hisobida magʻlubiyatga uchragan edi. Endi oʻz muxlislari qarshisida Manchester Siti kabi grand jamoani qabul qilish londonliklar himoyachilari uchun jiddiy sinovga aylanadi. Xalqaro tanaffus oldidan ijobiy natija qayd etish Kristal Pelas uchun turnir jadvalida oʻz oʻrnini yaxshilashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Rayan SherkiPer SejManchester SitiKristal PelasPremer-liga
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Koul Palmer Xabi Alonso qoʻl ostida erkinlik topganini aytdiKoul Palmer Xabi Alonso qoʻl ostida erkinlik topganini aytdiBugun, 12:52O‘zbekiston eshkak eshishda ilk bor jahon chempionligini qo‘lga kiritdiO‘zbekiston eshkak eshishda ilk bor jahon chempionligini qo‘lga kiritdiBugun, 12:26Yevropa sahnasida yana bir o‘zbek: Behruz Karimov Konferensiyalar ligasida qatnashadi!Yevropa sahnasida yana bir o‘zbek: Behruz Karimov Konferensiyalar ligasida qatnashadi!Bugun, 12:17Mourino boshchiligidagi «Real»ni YECHLda dahshatli o‘yinlar kutmoqda!Mourino boshchiligidagi «Real»ni YECHLda dahshatli o‘yinlar kutmoqda!Bugun, 12:09180 millionlik transferlardan faqat u qoldi: Husanov «Siti»ning kelajagiga aylandi!180 millionlik transferlardan faqat u qoldi: Husanov «Siti»ning kelajagiga aylandi!Bugun, 12:05«Sabah»ning YECHLdagi dahshatli qur’asi: Rahmonaliyev qaysi gigantlar bilan o‘ynaydi?«Sabah»ning YECHLdagi dahshatli qur’asi: Rahmonaliyev qaysi gigantlar bilan o‘ynaydi?Bugun, 12:01
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)