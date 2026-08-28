Per Sej Rayan Sherkini daho deb atadi
Angliya Premer-ligasining navbatdagi turi oldidan Kristal Pelas bosh murabbiyi Per Sej Manchester Siti yarim himoyachisi Rayan Sherki haqida yuqori fikrlarni bildirib, uni haqiqiy daho sifatida eʼtirof etdi. Goal.com xabar berishicha, fransuz mutaxassisi oʻzining sobiq shogirdiga qarshi oʻyin oldidan uning ulkan salohiyati va imkoniyatlariga alohida toʻxtalib oʻtgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Maʼlumki, per Sej avvalroq Lion klubida Rayan Sherki bilan birga ishlagan va uning isteʼdodini yaqindan kuzatgan. Futbolchi 2025-yilda 35,4 million funt sterling evaziga Etihad Stadium jamoasiga koʻchib oʻtgan edi. Manchester Siti safidagi ilk mavsumida u 10 ta gol va 15 ta golli uzatmaga mualliflik qilib, jamoaning asosiy figura biriga aylangandi.
Yangi mavsum boshlanishida ham Sherki oʻzining ajoyib sport formasida ekanini koʻrsatib qoʻydi. Bornmutga qarshi kechgan bahsda zaxiradan maydonga tushgan fransiyalik futbolchi ikkita hal qiluvchi uzatmani amalga oshirib, jamoasiga 2:1 hisobida irodali gʻalaba keltirgandi. Bu esa uning raqib darvozasi yonidagi xavfini yana bir bor yaqqol namoyon etdi.
Sobiq ustozning eʼtirofiOʻyin oldidan matbuot anjumanida soʻz olgan Per Sej oʻtmishni eslab, Sherki faoliyatining boshida koʻpchilik uning muvaffaqiyat qozonishiga shubha bilan qaraganini taʼkidladi. Biroq murabbiy futbolchining iqtidoriga doimo ishonganini va unga oʻziga xos kontekstda imkoniyatlarini koʻrsatishi mumkinligini aytganini esladi.
«Koʻpchilik uning karyerasida muvaffaqiyatga erisha olmasligini oʻylagandi, lekin menda boshqacha fikr bor edi», — dedi Sej. Mutaxassisning qoʻshimcha qilishicha, Rayan maydonda hujum chizigʻini juda yaxshi tushunadi va unga bu borada koʻrsatma berishning deyarli hojati yoʻq, chunki futbolchining oʻzi oʻyinni murabbiydan ham yaxshiroq his qiladi.
Oʻyin oldidan taktik vazifalarSelxurst Park stadionida boʻlib oʻtadigan bahs oldidan Kristal Pelas ustoziga koʻra, Rayan Sherkini toʻxtatishning yagona yoʻli unga toʻp uzatilishining oldini olishdir. Chunki toʻpni qabul qilib olgan futbolchi raqib xayoliga ham kelmagan harakatlarni sodir etishga qodir. Murabbiy hatto hazilomuz tarzda uning darajasini taʼriflab, «Balki u Xudodir?» deya hayratini yashirmagan.
Eslatib oʻtamiz, Kristal Pelas jamoasi mavsumning ilk turida Evertondan 2:0 hisobida magʻlubiyatga uchragan edi. Endi oʻz muxlislari qarshisida Manchester Siti kabi grand jamoani qabul qilish londonliklar himoyachilari uchun jiddiy sinovga aylanadi. Xalqaro tanaffus oldidan ijobiy natija qayd etish Kristal Pelas uchun turnir jadvalida oʻz oʻrnini yaxshilashda muhim ahamiyat kasb etadi.
…