O‘zbekistonda ilk bor bemorga bir vaqtning o‘zida ikki organ ko‘chirildi

·40·O‘zbekiston
O‘zbekistonda ilk bor bemorga bir vaqtning o‘zida ikki organ ko‘chirildi

O‘zbekistonda tibbiyot sohasida muhim tarixiy natija qayd etildi. Mamlakatda ilk bor bitta bemorga bir vaqtning o‘zida jigar va buyrak transplantatsiyasi muvaffaqiyatli amalga oshirildi. Bu haqda “Zamon” informatsion dasturida xabar berildi.

Murakkab jarrohlik amaliyoti Milliy tibbiyot markazida o‘tkazildi. Operatsiya jigar sirrozi hamda surunkali buyrak yetishmovchiligining terminal bosqichidan aziyat chekkan, to‘rt yil davomida gemodializ muolajasini olgan bemorda bajarildi.

Samarqand viloyati Paxtachi tumanida yashovchi ayol sakkiz yildan buyon jigar kasalligi bilan kurashib kelgan. Keyinchalik uning buyraklari ham o‘z faoliyatini yo‘qotgani sababli bemor to‘rt yil davomida muntazam ravishda gemodializ olishga majbur bo‘lgan.

Bemorda gepatit C kasalligi oqibatida jigar sirrozi ham rivojlangan. Ilgariroq unga jarrohlik amaliyotini xorijda, xususan, Hindistonda o‘tkazish tavsiya etilgan. Biroq donor topish va davolanish xarajatlarini qoplash uchun yetarli mablag‘ topish imkoni bo‘lmagan.

Shifokorlarning ta’kidlashicha, bunday murakkab holatda faqat jigar yoki faqat buyrakni ko‘chirib o‘tkazish kutilgan natijani bermasligi mumkin. Shu bois har ikki organni bir vaqtning o‘zida transplantatsiya qilish bemor hayotini saqlab qolish imkonini beruvchi eng maqbul yechim sifatida ko‘rilgan.

Shundan so‘ng Milliy tibbiyot markazida bemorga yuqori texnologiyali murakkab operatsiya o‘tkazilib, bir vaqtning o‘zida ham jigar, ham buyrak ko‘chirib o‘tkazildi. Mutaxassislar bunday murakkab amaliyotlar odatda transplantologiya sohasi yuqori darajada rivojlangan davlatlarda amalga oshirilishini ta’kidlagan.

Shifokorlar mazkur operatsiya O‘zbekiston tibbiyoti uchun muhim qadam ekanini qayd etdi. Ushbu tajriba og‘ir jigar va buyrak yetishmovchiligi bilan yashayotgan bemorlarga yuqori texnologiyali transplantatsiya yordamini ko‘rsatish imkoniyatlarini yanada kengaytirishi kutilmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tarixiy qadam: O‘zbekiston ilk bor Xalqaro ekoturizm sammitiga mezbonlik qildiTarixiy qadam: O‘zbekiston ilk bor Xalqaro ekoturizm sammitiga mezbonlik qildiBugun, 09:52«O‘zbekiston — 2030» strategiyasi: 9 ta ko‘rsatkich «qizil» hududga kirdi«O‘zbekiston — 2030» strategiyasi: 9 ta ko‘rsatkich «qizil» hududga kirdiKecha, 16:461 sentyabrdan davlat bog‘chalari uchun to‘lovlar oshadi — Yangi narxlar va muhim o‘zgarishlar!1 sentyabrdan davlat bog‘chalari uchun to‘lovlar oshadi — Yangi narxlar va muhim o‘zgarishlar!Kecha, 16:39Saida Mirziyoyeva Xitoy vakili bilan uchrashdi: Muzokarada nimalar kelishib olindi?Saida Mirziyoyeva Xitoy vakili bilan uchrashdi: Muzokarada nimalar kelishib olindi?26.08, 18:44Mustaqillikning 35 yilligi: Prezident davlat mukofotlari sohiblarini tabrikladiMustaqillikning 35 yilligi: Prezident davlat mukofotlari sohiblarini tabrikladi26.08, 17:571 sentyabrdan davlat bog‘chalarida to‘lovlar qimmatlashadi1 sentyabrdan davlat bog‘chalarida to‘lovlar qimmatlashadi26.08, 16:02
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekistonni yana kuchli jazirama kutmoqda
O‘zbekistonni yana kuchli jazirama kutmoqda
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar necha kun dam oladi?
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar necha kun dam oladi?
O‘zbekistonda minglab ayollar o‘zidan yosh yigitlarga turmushga chiqqan
O‘zbekistonda minglab ayollar o‘zidan yosh yigitlarga turmushga chiqqan
O‘zbekistonda hayvonlar uchun pasport majburiy bo‘ladi
O‘zbekistonda hayvonlar uchun pasport majburiy bo‘ladi
O‘zbekistonda endi uy hayvonlariga ham pasport talab etiladi
O‘zbekistonda endi uy hayvonlariga ham pasport talab etiladi
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar 3-4 kun dam oladi
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar 3-4 kun dam oladi
O‘zbekistonliklar Mustaqillik bayramida necha kun dam oladi?
O‘zbekistonliklar Mustaqillik bayramida necha kun dam oladi?
Maktablarda dars soatlari taqsimoti bo‘yicha tartib yangilandi
Maktablarda dars soatlari taqsimoti bo‘yicha tartib yangilandi