Quruvchilarning yangi «yordamchisi»: Mushukcha qanday qilib shov-shuvga aylandi?

·1·Dunyo
Quruvchilarning yangi «yordamchisi»: Mushukcha qanday qilib shov-shuvga aylandi?

AQSHning Ogayo shtati Livittsburg shahridagi qurilish maydonchasida yuz bergan mehrli voqea ijtimoiy tarmoqlar foydalanuvchilarini to‘lqinlantirdi. Og‘ir texnika ichidan tasodifan topib olingan mitti mushukcha nafaqat hayotga qaytdi, balki qurilish kompaniyasining eng suyukli «xodimi»ga aylandi.

«RiverReach Construction» kompaniyasining operatsion rahbari Cheyz Guello navbatdagi ish kunida og‘ir ekskavatorni ko‘zdan kechirayotib, texnikaning motor bo‘linmasi ichiga qisilib qolgan nimjon sariq mushukchani ko‘rib qolgan.

Ekskavator sharafiga «Komatsu» deb nomlangan najotkor

Ishchilar hududni sinchkovlik bilan tekshirib chiqishgan bo‘lsa-da, mushukchaning onasi yoki boshqa bolalarini topa olishmadi:

  • Ramziy ism: Jamoa ushbu jajji jonzotga u topilgan og‘ir ekskavator brendi sharafiga «Komatsu» (qisqartirilgan nomi — Syu) deb nom berdi;

  • Ikki haftalik parvarish va yangi oila: Dastlabki ikki hafta davomida vaqtinchalik parvarishga olingan Syu keyinchalik kompaniya mexanigi Jaredning oilasiga topshirildi;

  • Brigadaning kelajakdagi a’zosi: «U ulg‘ayganidan so‘ng Jared bilan birga ishga kelib-ketadigan bo‘ladi va ustaxonamizning rasmiy “nazoratchi mushugi”ga aylanadi», — deydi Cheyz Guello mahalliy WJW-TV telekanaliga bergan intervyusida.

«Komatsu» gigantining e’tibori: Shaxsiy nimcha va kaska!

Mushukchaning qutqarilish jarayoni va uning qurilish maydonidagi suratlari internet tarmoqlarida chaqmoqdek tarqalib, millionlab ko‘rishlar to‘pladi:

  • Bosh ofisidan maxsus sovg‘a: Ushbu ta’sirli video xalqaro og‘ir texnika ishlab chiqaruvchisi bo‘lgan «Komatsu» korporatsiyasi rahbariyatining ham e’tiborini tortdi;

  • Haqiqiy quruvchi qiyofasi: Kompaniya jajji Syu uchun maxsus buyurtma asosida tayyorlangan mitti sariq himoya kaskasi hamda aks ettiruvchi maxsus quruvchi nimchasini sovg‘a sifatida jo‘natdi.

Endilikda Syu o‘z shaxsiy himoya kiyimiga ega bo‘lgan holda ustaxonada o‘z «xizmat vazifasi»ni bajarishga tayyorlanmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Janubiy Koreyada o‘zbekistonlik ayol 4 mushukni o‘ldirishda gumonlanmoqdaJanubiy Koreyada o‘zbekistonlik ayol 4 mushukni o‘ldirishda gumonlanmoqdaBugun, 12:18Ispaniyada 20 mingdan ortiq odam pomidor jangini uyushtirdiIspaniyada 20 mingdan ortiq odam pomidor jangini uyushtirdiBugun, 12:04Amerikalik erkak qizi bilan aravachada jahon rekordini yangiladiAmerikalik erkak qizi bilan aravachada jahon rekordini yangiladiBugun, 11:54Ginnes rekordi 3-marotaba sindi: 52 santimetrli qalampir qanday yetishtirildi?Ginnes rekordi 3-marotaba sindi: 52 santimetrli qalampir qanday yetishtirildi?Bugun, 10:43Ichki sezgi aldamadi: Virjiniya fuqarosi 20 ta chipta bilan qanday qilib boyib ketdi?Ichki sezgi aldamadi: Virjiniya fuqarosi 20 ta chipta bilan qanday qilib boyib ketdi?Bugun, 10:13Antiqa holat: Kaliforniyada haydovchilar mashinalarini tashlab yegulik terishga kirishdiAntiqa holat: Kaliforniyada haydovchilar mashinalarini tashlab yegulik terishga kirishdiBugun, 10:09
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi