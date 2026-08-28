Quruvchilarning yangi «yordamchisi»: Mushukcha qanday qilib shov-shuvga aylandi?
AQSHning Ogayo shtati Livittsburg shahridagi qurilish maydonchasida yuz bergan mehrli voqea ijtimoiy tarmoqlar foydalanuvchilarini to‘lqinlantirdi. Og‘ir texnika ichidan tasodifan topib olingan mitti mushukcha nafaqat hayotga qaytdi, balki qurilish kompaniyasining eng suyukli «xodimi»ga aylandi.
«RiverReach Construction» kompaniyasining operatsion rahbari Cheyz Guello navbatdagi ish kunida og‘ir ekskavatorni ko‘zdan kechirayotib, texnikaning motor bo‘linmasi ichiga qisilib qolgan nimjon sariq mushukchani ko‘rib qolgan.
Ekskavator sharafiga «Komatsu» deb nomlangan najotkor
Ishchilar hududni sinchkovlik bilan tekshirib chiqishgan bo‘lsa-da, mushukchaning onasi yoki boshqa bolalarini topa olishmadi:
Ramziy ism: Jamoa ushbu jajji jonzotga u topilgan og‘ir ekskavator brendi sharafiga «Komatsu» (qisqartirilgan nomi — Syu) deb nom berdi;
Ikki haftalik parvarish va yangi oila: Dastlabki ikki hafta davomida vaqtinchalik parvarishga olingan Syu keyinchalik kompaniya mexanigi Jaredning oilasiga topshirildi;
Brigadaning kelajakdagi a’zosi: «U ulg‘ayganidan so‘ng Jared bilan birga ishga kelib-ketadigan bo‘ladi va ustaxonamizning rasmiy “nazoratchi mushugi”ga aylanadi», — deydi Cheyz Guello mahalliy WJW-TV telekanaliga bergan intervyusida.
«Komatsu» gigantining e’tibori: Shaxsiy nimcha va kaska!
Mushukchaning qutqarilish jarayoni va uning qurilish maydonidagi suratlari internet tarmoqlarida chaqmoqdek tarqalib, millionlab ko‘rishlar to‘pladi:
Bosh ofisidan maxsus sovg‘a: Ushbu ta’sirli video xalqaro og‘ir texnika ishlab chiqaruvchisi bo‘lgan «Komatsu» korporatsiyasi rahbariyatining ham e’tiborini tortdi;
Haqiqiy quruvchi qiyofasi: Kompaniya jajji Syu uchun maxsus buyurtma asosida tayyorlangan mitti sariq himoya kaskasi hamda aks ettiruvchi maxsus quruvchi nimchasini sovg‘a sifatida jo‘natdi.
Endilikda Syu o‘z shaxsiy himoya kiyimiga ega bo‘lgan holda ustaxonada o‘z «xizmat vazifasi»ni bajarishga tayyorlanmoqda.
…