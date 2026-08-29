Yillar davomida tanish bo‘lgan it 20 yoshli qizga hujum qildi

·39·Dunyo
Yillar davomida tanish bo‘lgan it 20 yoshli qizga hujum qildi

Shotlandiyalik 20 yoshli Samanta Redding bir necha yildan beri tanish bo‘lgan itning kutilmaganda hujumiga uchrab, og‘ir jarohatlar oldi. Endi yosh ayol bir necha yil davomida jarrohlik amaliyotlaridan o‘tishiga to‘g‘ri kelishi mumkin. U esa davolanishlardan so‘ng yana avvalgidek ko‘rinishga umid qilmoqda.

Samanta Folkerk shahrida yashaydi. U hujum qilgan ispan mastifi va ayiqbosh akitasi aralashmasidan bo‘lgan ulkan itni kichikligidan beri bilgan. It do‘stining otasiga tegishli bo‘lib, Samanta uni avval hech qachon tajovuzkor holatda ko‘rmagan.

Yanvar oyida Samanta do‘stini olib ketish uchun uning otasi xonadoniga borgan. Biroq u yerda atigi o‘n daqiqa bo‘lganidan so‘ng, kutilmaganda it uning yuziga tashlangan.

Samanta voqeaning ko‘p qismini eslay olmasligini aytdi. Uning xotirasida itning o‘zi tomon kelayotgani, hurishi va keyin kuchli og‘riq paydo bo‘lgani qolgan.

«Men do‘stimning otasi uyiga uni olib ketish uchun borgandim, ammo u allaqachon meni uyimda kutish uchun chiqib ketgan ekan. Uyda taxminan 10 daqiqa bo‘ldim va ketishga tayyorlanayotgandim. Sumkamni olish uchun egilganimda, it birdan yuzimga tashlandi», — dedi Samanta.

«O‘sha paytda nima bo‘lganini deyarli eslay olmayman. Faqat itning hurganini, keyin esa juda qattiq og‘riqni his qilganim yodimda. Atrofdagilarning baqirayotganini eshitganman. It mendan qanday ajralganini ham eslay olmayman», — dedi u.

Samanta voqeadan keyin yuzini qo‘llari bilan berkitgan holda uydan chiqib ketgan va shifoxonaga olib borilgan. U mashinada ota-onasiga qo‘ng‘iroq qilganida, ular dastlab qizining jiddiy gapirayotganiga ishonishmagan.

«Telefonda onam va otamga qo‘ng‘iroq qildim. Ular hazil qilayapman, deb o‘ylashdi. Keyin videoqo‘ng‘iroq qildim va ular “tez yordam bo‘limida uchrashamiz”, deyishdi. O‘sha paytda og‘riqni unchalik sezmayotgandim, ehtimol, bu shok ta’siri bo‘lgan», — dedi Samanta.

Onasi uni shifoxonada ko‘rganida yig‘lab yuborgan. Ana shunda Samanta jarohatlari qanchalik jiddiy ekanini anglagan.

Shifokorlar unga rekonstruktiv jarrohlikni boshlashdan oldin kamida uch-to‘rtta operatsiya o‘tkazilishi zarurligini aytgan. Dastlab u tomir orqali antibiotiklar qabul qilgan.

Yuzi jarohatlangan va burnida trubka bo‘lgan ayol o‘yinchoq ayiqchani quchoqlab yotibdi.

Keyingi amaliyotlarda uning qo‘lidan teri olinib, yuzidagi shikastlangan joyni tiklash uchun foydalanilgan. Qo‘lidagi joyni yopish uchun esa oyog‘idan teri olingan. Yuzga ko‘chirilgan teri qismiga qon yetib borishini ta’minlash maqsadida qo‘lidan tomirlar ham olingan.

Qariyb 10 soat davom etishi rejalashtirilgan operatsiya sababli Samantaga traxeotomiya qilingan va u keyin intensiv terapiya bo‘limida kuzatilgan.

Samanta shifoxonada besh hafta qolgan va hozirgacha to‘rtta operatsiyani boshdan kechirgan. Navbatdagi amaliyotidan keyin yana kamida ikkita operatsiya talab qilinishi mumkin. Teri ko‘chirilgan joydagi qon aylanishini himoya qilish uchun amaliyotlar taxminan sakkiz haftalik oraliqda o‘tkazilmoqda.

Hujum natijasida uning yuzi va bo‘ynida keng chandiqlar qolgan. Qo‘li va oyog‘idagi teri olingan joylarda ham izlar paydo bo‘lgan. Traxeotomiya tufayli tomog‘ida ham chandiq qolgan. Asablar zararlangani sababli milklari va tishlarida ham muammolar yuzaga kelgan.

Navbatdagi operatsiyada shifokorlar uning labini qayta shakllantirish va ortiqcha to‘qimalarni kamaytirishni rejalashtirmoqda.

Biroq hodisa Samantaning nafaqat tashqi ko‘rinishiga, balki butun hayotiga ta’sir qilgan.

«O‘sha o‘n daqiqa butun hayotimga ta’sir qildi. Kichik ukalarimni besh hafta davomida ko‘rmadim, chunki ularni qo‘rqitib qo‘yishdan xavotirlandim. Oilam menga juda katta yordam berdi, ammo ularning ham qo‘rqqanini sezardim», — dedi u.

Samanta ishlaydigan Tesco kompaniyasi ham uni qo‘llab-quvvatlagan. Unga bir yillik mehnat ta’tili berilgan va ish joyi saqlanib qolishi kafolatlangan.

Och kulrang sochli, ko‘k ko‘zli ayolning yaqindan olingan surati.

«Menimcha, eng qiyin qismi — barcha operatsiyalardan o‘tish. Men asta-sekin o‘z ko‘rinishimga ko‘nikib, o‘zimga bo‘lgan ishonchimni tiklay boshlayman. Keyin navbatdagi operatsiya bo‘ladi va hammasi yana o‘zgaradi», — dedi Samanta.

Hozirda u hujumdan keyin paydo bo‘lgan xavotir va posttravmatik stress sabab muntazam psixologik terapiya olyapti. Ba’zan voqea bilan bog‘liq xotiralar yana xayoliga keladi.

«Men oynaga qaraganimda o‘zimni yoqtirmay qolaman. Hozircha barcha jarohatlar tikilgan va ko‘chirilgan teri yaxshi bityapti. Lekin hali labim to‘liq tiklangani yo‘q», — dedi u.

Shunga qaramay, Samanta davolanish jarayoniga ishonishga harakat qilmoqda.

«Ba’zida hech narsa o‘zgarmayotgandek tuyuladi. Ammo yanvar oyidan hozirgacha bo‘lgan farqni ko‘ra olyapman. Men yana odatdagidek ko‘rinishni istayman. Shifokorlar va mutaxassislar menga yana o‘zimni o‘zimdek his qilishimga yordam beradi, deb umid qilaman», — dedi u.

Hozirda hujum qilgan it Dandi shahridagi maxsus pitomnikda politsiya nazoratida saqlanmoqda.

Samanta esa keyingi davolanishlari va hujumdan qolgan chandiqlarni davolash uchun mablag‘ yig‘moqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ilk bor SI yordamida miyadagi o‘simta olib tashlandiIlk bor SI yordamida miyadagi o‘simta olib tashlandiBugun, 15:40Ko‘rshapalak ayolning og‘ziga kirmoqchi bo‘ldi — shifokorlar nimadan ogohlantirmoqda?Ko‘rshapalak ayolning og‘ziga kirmoqchi bo‘ldi — shifokorlar nimadan ogohlantirmoqda?Bugun, 15:30O‘g‘rilar katta tezlikda ketayotgan yuk mashinasidan 105 kilogramm tovuq go‘shtini o‘g‘irlashdi (video)O‘g‘rilar katta tezlikda ketayotgan yuk mashinasidan 105 kilogramm tovuq go‘shtini o‘g‘irlashdi (video)Bugun, 13:57JCH 2026 vaqtida “sehrgar” nomi bilan internetda mashhur bo‘lgan ganalik muxlis firibgarlikda ayblanmoqdaJCH 2026 vaqtida “sehrgar” nomi bilan internetda mashhur bo‘lgan ganalik muxlis firibgarlikda ayblanmoqdaBugun, 13:46Nepaldagi vayronagarchiliklar orasida 105 yoshli ayol 24 soatdan so‘ng tirik holda topildiNepaldagi vayronagarchiliklar orasida 105 yoshli ayol 24 soatdan so‘ng tirik holda topildiBugun, 13:39Olmaota viloyatida O‘zbekiston fuqarosi pichoqlab o‘ldirildiOlmaota viloyatida O‘zbekiston fuqarosi pichoqlab o‘ldirildiBugun, 13:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi