Samsung Galaxy S27 Ultra flagmani Exynos 2700 chipiga oʻtishi mumkin
Samsung kompaniyasi kelajakdagi flagman smartfonlarini ishlab chiqarish strategiyasida jiddiy o‘zgarishlarni ko‘rib chiqmoqda. ixbt.com ma’lumotiga ko‘ra, texnologiya giganti Galaxy S27 Ultra modelida o‘zining maxsus Exynos 2700 protsessoridan foydalanish imkoniyatini o‘rganmoqda. Agar ushbu rejalar amalga oshsa, bu so‘nggi yillardagi Ultra turkumidagi eng tub burilishlardan biri bo‘lishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Ishlash ko‘rsatkichlari va iqtisodiy omillarAvvalgi yillarda Samsung o‘zining Exynos chiplarini faqat bazaviy Galaxy S va Galaxy S Plus modellarida qo‘llab, Ultra versiyalarini doimiy ravishda Qualcomm protsessorlari bilan ta’minlab kelgan edi. Biroq, taniqli insayder Schrodinger tarqatgan ma’lumotlarga ko‘ra, kompaniya Exynos 2700 ishlab chiqarish hajmini sezilarli darajada oshirib, uni eng ilg‘or Ultra versiyasiga ham o‘rnatishni rejalashtirmoqda.
Bunday qarorga kelinishining asosiy sabablaridan biri sifatida yangi protsessorning dastlabki ishlash ko‘rsatkichlari ko‘rsatilmoqda. Dastlabki sinov natijalari Exynos 2700 bozordagi yetakchi Qualcomm chiplari bilan raqobatota qila olishini ko‘rsatmoqda. Shuningdek, moliyaviy omil ham muhim rol o‘ynaydi: o‘z platformasini keng miqyosda ishlab chiqarish kompaniyaga tashqi yetkazib beruvchilardan qimmat butlovchi qismlarni sotib olishdan ko‘ra teshiroq tushishi mumkin.
Kutilayotgan dizayn va imkoniyatlarShuni ta’kidlash kerakki, hozircha yakuniy qaror qabul qilinmagan va jarayon o‘zgarishi mumkin. Biroq, kelgusi avlod Ultra smartfoni faqatgina protsessor borasida emas, balki boshqa jihatlari bilan ham e’tiborni tortmoqda. Tarmoqda tarqalgan dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, Galaxy S27 Ultra qurilmasi butunlay yangi dizaynga ega bo‘lishi kutilmoqda.
Bundan tashqari, insayderlarning xabar berishicha, yangi avlod flagmanida an’anaviy 3 karrali optik zum moduli bo‘lmasligi mumkin. Yana bir taniqli insayder Ice Universe ham Galaxy S27 Ultra modeli avvalgi Galaxy S26 Ultra versiyasidan ayrim unchalik katta bo‘lmagan, biroq foydalanuvchilar uchun muhim bo‘lgan o‘zgarishlar bilan farq qilishini ta’kidlab o‘tgan.
Ma’lumot uchun, ushbu xabarni tarqatgan Schrodinger (Phone Futurist) avvalroq Samsung Galaxy S26 Plus smartfonining xususiyatlarini aniq fosh etgan edi. Shuningdek, u to‘rt tarafi egilgan ekranli yubiley iPhone konsepsiyasi haqida ilk bor xabar berib, keyinchalik bu ma’lumot boshqa manbalar tomonidan ham tasdiqlangan edi. Hozircha Samsung kelgusi flagmanlar turkumi ustidagi ishlarini davom ettirmoqda va texnologiya olami mutaxassislari kompaniyaning yakuniy qarorini diqqat bilan kuzatib bormoqda.
…