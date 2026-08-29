Samsung Galaxy S27 Ultra flagmani Exynos 2700 chipiga oʻtishi mumkin

·15·Texno
Samsung Galaxy S27 Ultra flagmani Exynos 2700 chipiga oʻtishi mumkin

Samsung kompaniyasi kelajakdagi flagman smartfonlarini ishlab chiqarish strategiyasida jiddiy o‘zgarishlarni ko‘rib chiqmoqda. ixbt.com ma’lumotiga ko‘ra, texnologiya giganti Galaxy S27 Ultra modelida o‘zining maxsus Exynos 2700 protsessoridan foydalanish imkoniyatini o‘rganmoqda. Agar ushbu rejalar amalga oshsa, bu so‘nggi yillardagi Ultra turkumidagi eng tub burilishlardan biri bo‘lishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Ishlash ko‘rsatkichlari va iqtisodiy omillar

Avvalgi yillarda Samsung o‘zining Exynos chiplarini faqat bazaviy Galaxy S va Galaxy S Plus modellarida qo‘llab, Ultra versiyalarini doimiy ravishda Qualcomm protsessorlari bilan ta’minlab kelgan edi. Biroq, taniqli insayder Schrodinger tarqatgan ma’lumotlarga ko‘ra, kompaniya Exynos 2700 ishlab chiqarish hajmini sezilarli darajada oshirib, uni eng ilg‘or Ultra versiyasiga ham o‘rnatishni rejalashtirmoqda.

Bunday qarorga kelinishining asosiy sabablaridan biri sifatida yangi protsessorning dastlabki ishlash ko‘rsatkichlari ko‘rsatilmoqda. Dastlabki sinov natijalari Exynos 2700 bozordagi yetakchi Qualcomm chiplari bilan raqobatota qila olishini ko‘rsatmoqda. Shuningdek, moliyaviy omil ham muhim rol o‘ynaydi: o‘z platformasini keng miqyosda ishlab chiqarish kompaniyaga tashqi yetkazib beruvchilardan qimmat butlovchi qismlarni sotib olishdan ko‘ra teshiroq tushishi mumkin.

Kutilayotgan dizayn va imkoniyatlar

Shuni ta’kidlash kerakki, hozircha yakuniy qaror qabul qilinmagan va jarayon o‘zgarishi mumkin. Biroq, kelgusi avlod Ultra smartfoni faqatgina protsessor borasida emas, balki boshqa jihatlari bilan ham e’tiborni tortmoqda. Tarmoqda tarqalgan dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, Galaxy S27 Ultra qurilmasi butunlay yangi dizaynga ega bo‘lishi kutilmoqda.

Bundan tashqari, insayderlarning xabar berishicha, yangi avlod flagmanida an’anaviy 3 karrali optik zum moduli bo‘lmasligi mumkin. Yana bir taniqli insayder Ice Universe ham Galaxy S27 Ultra modeli avvalgi Galaxy S26 Ultra versiyasidan ayrim unchalik katta bo‘lmagan, biroq foydalanuvchilar uchun muhim bo‘lgan o‘zgarishlar bilan farq qilishini ta’kidlab o‘tgan.

Ma’lumot uchun, ushbu xabarni tarqatgan Schrodinger (Phone Futurist) avvalroq Samsung Galaxy S26 Plus smartfonining xususiyatlarini aniq fosh etgan edi. Shuningdek, u to‘rt tarafi egilgan ekranli yubiley iPhone konsepsiyasi haqida ilk bor xabar berib, keyinchalik bu ma’lumot boshqa manbalar tomonidan ham tasdiqlangan edi. Hozircha Samsung kelgusi flagmanlar turkumi ustidagi ishlarini davom ettirmoqda va texnologiya olami mutaxassislari kompaniyaning yakuniy qarorini diqqat bilan kuzatib bormoqda.

SamsungExynos 2700Galaxy S27 UltraSmartfonlarTexnologiyalar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bayonurda Progress MS-35 kosmik yuk kemasi yonilgʻi bilan toʻldirildiBayonurda Progress MS-35 kosmik yuk kemasi yonilgʻi bilan toʻldirildiBugun, 15:55Asus oʻyin noutbugida suyuq metallni almashtirgach unumdorlik keskin oshdiAsus oʻyin noutbugida suyuq metallni almashtirgach unumdorlik keskin oshdiBugun, 14:53Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)Bugun, 14:34Apple kompaniyasi ilk buklanadigan iPhone taqdimot sanasini rasman e’lon qildiApple kompaniyasi ilk buklanadigan iPhone taqdimot sanasini rasman e’lon qildiBugun, 14:04Apple iPhone 18 Pro oldindan buyurtmalarini odatdagidan kechroq boshlashi mumkinApple iPhone 18 Pro oldindan buyurtmalarini odatdagidan kechroq boshlashi mumkinBugun, 13:56Mars sirtida topilgan "meduza" sirining ilmiy izohi maʼlum qilindiMars sirtida topilgan "meduza" sirining ilmiy izohi maʼlum qilindiBugun, 12:27
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi