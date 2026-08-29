JCH 2026 vaqtida “sehrgar” nomi bilan internetda mashhur bo‘lgan ganalik muxlis firibgarlikda ayblanmoqda

·21·Dunyo
JCH 2026 vaqtida “sehrgar” nomi bilan internetda mashhur bo‘lgan ganalik muxlis firibgarlikda ayblanmoqda

Gana terma jamoasini qo‘llab-quvvatlashi va tribunada havoga oq kukun sochishi bilan internetda mashhur bo‘lgan Kailani Ibrahim Kpa, “Powder Man” laqabi bilan tanilgan muxlis, viza va sayohat firibgarligida gumonlanib hibsga olindi.

Gana Broadcasting Corporation xabariga ko‘ra, Kpa 24 avgust kuni Akkra shahrining East Legon hududida Gana politsiyasining tegishli bo‘linmasi tomonidan qo‘lga olingan.

U bir nechta kishilardan pul olib, ularga Kanada, AQSH va Nikaraguaga sayohatlarni tashkil qilib berishni va’da qilganlikda gumon qilinmoqda.

Sudda keltirilgan ma’lumotlarga ko‘ra, 13 nafardan ortiq shaxsdan 30 ming dollardan ziyod mablag‘ olingani aytilgan. Ayrim mahalliy OAVlar jabrlanuvchilar bildirgan alohida da’volar asosida zarar miqdori 50 ming dollardan oshishi mumkinligini yozgan.

Biroq politsiya bu summani hozircha yakuniy rasmiy zarar miqdori sifatida tasdiqlamagan.

Kpa 26 avgust kuni Accra Circuit Court 9 sudida ko‘rinish berdi. Sud unga 400 ming Gana sedisi miqdorida garov puli belgilab, uchta kafillik sharti bilan ozod qilgan.

Ish bo‘yicha navbatdagi sud majlisi 28 sentabrga qoldirilgan.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘g‘rilar katta tezlikda ketayotgan yuk mashinasidan 105 kilogramm tovuq go‘shtini o‘g‘irlashdi (video)O‘g‘rilar katta tezlikda ketayotgan yuk mashinasidan 105 kilogramm tovuq go‘shtini o‘g‘irlashdi (video)Bugun, 13:57Nepaldagi vayronagarchiliklar orasida 105 yoshli ayol 24 soatdan so‘ng tirik holda topildiNepaldagi vayronagarchiliklar orasida 105 yoshli ayol 24 soatdan so‘ng tirik holda topildiBugun, 13:39Olmaota viloyatida O‘zbekiston fuqarosi pichoqlab o‘ldirildiOlmaota viloyatida O‘zbekiston fuqarosi pichoqlab o‘ldirildiBugun, 13:24AQSHda “Qiyomat kuni” eskadrilyasi ish boshladiAQSHda “Qiyomat kuni” eskadrilyasi ish boshladiBugun, 13:03Tramp Venesuela bilan «tarixdagi eng yirik» kelishuvni e’lon qildiTramp Venesuela bilan «tarixdagi eng yirik» kelishuvni e’lon qildiBugun, 12:46"Bunday odamlarga rahm-shafqat bo‘lmaydi." Sadir Japarov "xalq dushmanlari"ni jazolashga chaqirdi"Bunday odamlarga rahm-shafqat bo‘lmaydi." Sadir Japarov "xalq dushmanlari"ni jazolashga chaqirdiBugun, 12:39
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi