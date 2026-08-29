Asus oʻyin noutbugida suyuq metallni almashtirgach unumdorlik keskin oshdi
Zamonaviy oʻyin noutbuklarida qizish muammosi tez-tez uchraydigan holat boʻlib, sovutish tizimidagi kichik nuqsonlar ham qurilma ishiga jiddiy taʼsir koʻrsatishi mumkin. Reddit forumining foydalanuvchisi oʻzining Asus ROG Zephyrus M16 noutbukidagi suyuq metallni oddiy termopastaga almashtirgandan soʻng uning ishlash koʻrsatkichlari sezilarli darajada yaxshilangani haqida maʼlum qildi. Ushbu tajriba yuqori unumdor mobil kompyuterlarda qoʻllaniladigan termouzatuvchi materiallarning ahamiyatini yana bir bor namoyon etdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, 2023 yil fevral oyida xarid qilingan quvvatli Asus ROG Zephyrus M16 noutbuki vaqt oʻtishi bilan haddan tashqari qizi boshlagan va oʻz-oʻzidan oʻchib qoladigan boʻlgan. Foydalanuvchi muammoning sababini aniqlash uchun sovutish tizimini mustaqil ravishda tekshirib koʻrishga qaror qilgan. Natijada protsessor kristalli va radiator yuzasida gʻaroyib choʻkmalar hamda shikastlanishlar aniqlangan.
Suyuq metall va uning xususiyatlariMutaxassislarning taʼkidlashicha, suyuq metall yuqori issiqlik oʻtkazuvchanligi tufayli bugungi kunda kuchli noutbuklarda keng qoʻllaniladi. Biroq bunday termouzatuvchi vosita yuqori sifatli izolyatsiyani talab qiladi. U elektr tokini oʻtkazishi bilan birga, tarkibidagi galliy baʼzi metallar bilan kimyoviy reaksiyaga kirishish xususiyatiga ega. Aynan shuning uchun ishlab chiqaruvchilar mis yoki nikel bilan qoplangan yuzalardan hamda kristall atrofida maxsus himoya toʻsiqlaridan foydalanadilar.
Muammoni bartaraf etish maqsadida foydalanuvchi sovutish tizimini tozalab, vaqtinchalik yechim sifatida G900 termopastasini qoʻllagan hamda Honeywell PTM7950 faza oʻtishli termouzatuvchi materialiga buyurtma bergan. Ushbu oʻzgarishlardan soʻng noutbukning oʻyinlardagi unumdorligi keskin oshgani maʼlum boʻldi. Ayrim loyihalarda kadrlar chastotasi deyarli uch barobarga koʻpaygan.
Foydalanuvchi oʻz taassurotlari bilan boʻlishar ekan: «Men noutbugim harorat borasida qanchalik yaxshi ishlay boshlaganidan shokda edim. U ancha kam qiziydi va endi qayta ishga tushib ketmayapti. Farzandlarim bilan oʻynaydigan yagona oʻyinda kadrlar chastotasi 2-3 barobar oshdi. Bu shunchaki aql bovar qilmaydigan holat», deb yozgan.
Kelajakdagi foydalanish uchun xulosalarHozirgi vaqtda Asus suyuq metallga biron-bir abraziv kimyoviy moddalar qoʻshgani yoki aynan shular aniqlangan shikastlanishlarga sabab boʻlgani haqida rasmiy tasdiqlar mavjud emas. Mutaxassislarning fikricha, yuzaga kelgan nosozliklar koʻp yillik ekspluatatsiya davomida termouzatuvchi qatlamning tabiiy degradatsiyasi yoki uning notekis taqsimlanishi natijasida yuzaga kelgan boʻlishi ham mumkin.
Bunday holatlar oʻyin noutbuklari egalariga sovutish tizimining holatini vaqti-vaqti bilan tekshirib turish muhimligini eslatadi. Suyuq metall yuqori samaradorlikni taʼminlasa-da, uni parvarish qilish va almashtirish jarayoni katta eʼtibor hamda ehtiyotkorlik talab etishini ushbu holat yaqqol koʻrsatib berdi.
…