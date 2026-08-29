Asus oʻyin noutbugida suyuq metallni almashtirgach unumdorlik keskin oshdi

·16·Texno
Asus oʻyin noutbugida suyuq metallni almashtirgach unumdorlik keskin oshdi

Zamonaviy oʻyin noutbuklarida qizish muammosi tez-tez uchraydigan holat boʻlib, sovutish tizimidagi kichik nuqsonlar ham qurilma ishiga jiddiy taʼsir koʻrsatishi mumkin. Reddit forumining foydalanuvchisi oʻzining Asus ROG Zephyrus M16 noutbukidagi suyuq metallni oddiy termopastaga almashtirgandan soʻng uning ishlash koʻrsatkichlari sezilarli darajada yaxshilangani haqida maʼlum qildi. Ushbu tajriba yuqori unumdor mobil kompyuterlarda qoʻllaniladigan termouzatuvchi materiallarning ahamiyatini yana bir bor namoyon etdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, 2023 yil fevral oyida xarid qilingan quvvatli Asus ROG Zephyrus M16 noutbuki vaqt oʻtishi bilan haddan tashqari qizi boshlagan va oʻz-oʻzidan oʻchib qoladigan boʻlgan. Foydalanuvchi muammoning sababini aniqlash uchun sovutish tizimini mustaqil ravishda tekshirib koʻrishga qaror qilgan. Natijada protsessor kristalli va radiator yuzasida gʻaroyib choʻkmalar hamda shikastlanishlar aniqlangan.

Suyuq metall va uning xususiyatlari

Mutaxassislarning taʼkidlashicha, suyuq metall yuqori issiqlik oʻtkazuvchanligi tufayli bugungi kunda kuchli noutbuklarda keng qoʻllaniladi. Biroq bunday termouzatuvchi vosita yuqori sifatli izolyatsiyani talab qiladi. U elektr tokini oʻtkazishi bilan birga, tarkibidagi galliy baʼzi metallar bilan kimyoviy reaksiyaga kirishish xususiyatiga ega. Aynan shuning uchun ishlab chiqaruvchilar mis yoki nikel bilan qoplangan yuzalardan hamda kristall atrofida maxsus himoya toʻsiqlaridan foydalanadilar.

Muammoni bartaraf etish maqsadida foydalanuvchi sovutish tizimini tozalab, vaqtinchalik yechim sifatida G900 termopastasini qoʻllagan hamda Honeywell PTM7950 faza oʻtishli termouzatuvchi materialiga buyurtma bergan. Ushbu oʻzgarishlardan soʻng noutbukning oʻyinlardagi unumdorligi keskin oshgani maʼlum boʻldi. Ayrim loyihalarda kadrlar chastotasi deyarli uch barobarga koʻpaygan.

Foydalanuvchi oʻz taassurotlari bilan boʻlishar ekan: «Men noutbugim harorat borasida qanchalik yaxshi ishlay boshlaganidan shokda edim. U ancha kam qiziydi va endi qayta ishga tushib ketmayapti. Farzandlarim bilan oʻynaydigan yagona oʻyinda kadrlar chastotasi 2-3 barobar oshdi. Bu shunchaki aql bovar qilmaydigan holat», deb yozgan.

Kelajakdagi foydalanish uchun xulosalar

Hozirgi vaqtda Asus suyuq metallga biron-bir abraziv kimyoviy moddalar qoʻshgani yoki aynan shular aniqlangan shikastlanishlarga sabab boʻlgani haqida rasmiy tasdiqlar mavjud emas. Mutaxassislarning fikricha, yuzaga kelgan nosozliklar koʻp yillik ekspluatatsiya davomida termouzatuvchi qatlamning tabiiy degradatsiyasi yoki uning notekis taqsimlanishi natijasida yuzaga kelgan boʻlishi ham mumkin.

Bunday holatlar oʻyin noutbuklari egalariga sovutish tizimining holatini vaqti-vaqti bilan tekshirib turish muhimligini eslatadi. Suyuq metall yuqori samaradorlikni taʼminlasa-da, uni parvarish qilish va almashtirish jarayoni katta eʼtibor hamda ehtiyotkorlik talab etishini ushbu holat yaqqol koʻrsatib berdi.

AsusNoutbukTexnologiyaOyinSuyuqMetall
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bayonurda Progress MS-35 kosmik yuk kemasi yonilgʻi bilan toʻldirildiBayonurda Progress MS-35 kosmik yuk kemasi yonilgʻi bilan toʻldirildiBugun, 15:55Samsung Galaxy S27 Ultra flagmani Exynos 2700 chipiga oʻtishi mumkinSamsung Galaxy S27 Ultra flagmani Exynos 2700 chipiga oʻtishi mumkinBugun, 15:28Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)Bugun, 14:34Apple kompaniyasi ilk buklanadigan iPhone taqdimot sanasini rasman e’lon qildiApple kompaniyasi ilk buklanadigan iPhone taqdimot sanasini rasman e’lon qildiBugun, 14:04Apple iPhone 18 Pro oldindan buyurtmalarini odatdagidan kechroq boshlashi mumkinApple iPhone 18 Pro oldindan buyurtmalarini odatdagidan kechroq boshlashi mumkinBugun, 13:56Mars sirtida topilgan "meduza" sirining ilmiy izohi maʼlum qilindiMars sirtida topilgan "meduza" sirining ilmiy izohi maʼlum qilindiBugun, 12:27
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi