Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Kiyim-kechak sanoati va yuqori texnologiyalar chorrahasida navbatdagi virusli sensatsiya qayd etildi. Bir necha yil oldin o‘zini-o‘zi tozalovchi ichki kiyimlari bilan shov-shuv ko‘targan AQSHning mashhur HercLeon brendi bu safar dunyoni hayratda qoldirgan yangi ixtirosini ommaga taqdim etdi.
Kompaniyaning beshinchi avlod innovatsion mahsuloti — HercShirt V5.0 futbolkasi hatto jazirama yoz kunlarida va faol terlash sharoitida ham bir oydan ortiq vaqt davomida yuvilmasa-da, hid chiqarmaydi va o‘z yangiligini yo‘qotmaydi.
7 ta maxsus tarkibiy qism: Bu texnologiya qanday ishlaydi?
Ko‘pchilik uchun mo‘jiza yoki «alximiya»dek tuyulayotgan bu yangilik ilmiy asosga ega. Kompaniya nano-materiallarni mato yuzasiga shunchaki surkab qo‘ymasdan, to‘g‘ridan to‘g‘ri tolalar ichiga to‘qib chiqqan. Buning uchun 7 ta alohida elementdan foydalanilgan:
Mis va kumush: Noxush hid keltirib chiqaruvchi bakteriya va mikroorganizmlarning ko‘payishiga to‘liq chek qo‘yadi;
Rux (sink): Faol terlash vaqtida hosil bo‘ladigan o‘tkir oltingugurt birikmalarini zararsizlantiradi;
Oltin va 2 ta maxsus sirli komponent: Matoning elastikligi, mustahkamligi va antibakterial xususiyatlarining uzoq yillar saqlanishini ta’minlaydi;
Vulqon kuli: O‘ziga xos mikro-g‘ovakli «gubka» vazifasini bajarib, ortiqcha namlik hamda tashqi muhitdan keluvchi begona hidlarni o‘ziga yutib oladi.
Narxlar, ranglar va modellar tanlovi
Kickstarter kraudfanding platformasida katta qiziqish uyg‘otgan loyiha tafsilotlariga ko‘ra, kam yuvilgani sababli ushbu mahsulot odatiy 7 ta futbolkadan ko‘ra ancha uzoqroq xizmat qiladi:
Premium V5.0 versiyasi ($79): Bir oydan ortiq vaqt davomida yuvmasdan foydalanish imkonini beradi. Dastlab faqat qora rangda sotuvga chiqadi, keyinchalik to‘q ko‘k, to‘q qizil (bordo) va to‘q yashil ranglari ham taqdim etiladi;
Standart versiya ($59 atrofida): 14 kungacha (ikki hafta) yuvishni talab qilmaydi;
Budjet versiyasi ($39): Intensiv foydalanishda 3 kun davomida mutlaq tozalik va hidsizlikni kafolatlaydi.
Innovatsion futbolkalarning rasmiy global sotuvi noyabr oyi boshida yo‘lga qo‘yilishi rejalashtirilgan.
…