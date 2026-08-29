Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)

·2·Texno
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)

Kiyim-kechak sanoati va yuqori texnologiyalar chorrahasida navbatdagi virusli sensatsiya qayd etildi. Bir necha yil oldin o‘zini-o‘zi tozalovchi ichki kiyimlari bilan shov-shuv ko‘targan AQSHning mashhur HercLeon brendi bu safar dunyoni hayratda qoldirgan yangi ixtirosini ommaga taqdim etdi.

Kompaniyaning beshinchi avlod innovatsion mahsuloti — HercShirt V5.0 futbolkasi hatto jazirama yoz kunlarida va faol terlash sharoitida ham bir oydan ortiq vaqt davomida yuvilmasa-da, hid chiqarmaydi va o‘z yangiligini yo‘qotmaydi.

7 ta maxsus tarkibiy qism: Bu texnologiya qanday ishlaydi?

Ko‘pchilik uchun mo‘jiza yoki «alximiya»dek tuyulayotgan bu yangilik ilmiy asosga ega. Kompaniya nano-materiallarni mato yuzasiga shunchaki surkab qo‘ymasdan, to‘g‘ridan to‘g‘ri tolalar ichiga to‘qib chiqqan. Buning uchun 7 ta alohida elementdan foydalanilgan:

  • Mis va kumush: Noxush hid keltirib chiqaruvchi bakteriya va mikroorganizmlarning ko‘payishiga to‘liq chek qo‘yadi;

  • Rux (sink): Faol terlash vaqtida hosil bo‘ladigan o‘tkir oltingugurt birikmalarini zararsizlantiradi;

  • Oltin va 2 ta maxsus sirli komponent: Matoning elastikligi, mustahkamligi va antibakterial xususiyatlarining uzoq yillar saqlanishini ta’minlaydi;

  • Vulqon kuli: O‘ziga xos mikro-g‘ovakli «gubka» vazifasini bajarib, ortiqcha namlik hamda tashqi muhitdan keluvchi begona hidlarni o‘ziga yutib oladi.

Narxlar, ranglar va modellar tanlovi

Kickstarter kraudfanding platformasida katta qiziqish uyg‘otgan loyiha tafsilotlariga ko‘ra, kam yuvilgani sababli ushbu mahsulot odatiy 7 ta futbolkadan ko‘ra ancha uzoqroq xizmat qiladi:

  • Premium V5.0 versiyasi ($79): Bir oydan ortiq vaqt davomida yuvmasdan foydalanish imkonini beradi. Dastlab faqat qora rangda sotuvga chiqadi, keyinchalik to‘q ko‘k, to‘q qizil (bordo) va to‘q yashil ranglari ham taqdim etiladi;

  • Standart versiya ($59 atrofida): 14 kungacha (ikki hafta) yuvishni talab qilmaydi;

  • Budjet versiyasi ($39): Intensiv foydalanishda 3 kun davomida mutlaq tozalik va hidsizlikni kafolatlaydi.

Innovatsion futbolkalarning rasmiy global sotuvi noyabr oyi boshida yo‘lga qo‘yilishi rejalashtirilgan.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Apple kompaniyasi ilk buklanadigan iPhone taqdimot sanasini rasman e’lon qildiApple kompaniyasi ilk buklanadigan iPhone taqdimot sanasini rasman e’lon qildiBugun, 14:04Apple iPhone 18 Pro oldindan buyurtmalarini odatdagidan kechroq boshlashi mumkinApple iPhone 18 Pro oldindan buyurtmalarini odatdagidan kechroq boshlashi mumkinBugun, 13:56Mars sirtida topilgan "meduza" sirining ilmiy izohi maʼlum qilindiMars sirtida topilgan "meduza" sirining ilmiy izohi maʼlum qilindiBugun, 12:27AQShda yangi kosmik akademiya tashkil etiladiAQShda yangi kosmik akademiya tashkil etiladiBugun, 11:50Hisense Starlight S2 Pro lazerni 4K televizori taqdim etildiHisense Starlight S2 Pro lazerni 4K televizori taqdim etildiBugun, 11:28Xiaomi 18 Fold dunyoda ilk bor yangi avlod LPDDR6 xotirasini oladiXiaomi 18 Fold dunyoda ilk bor yangi avlod LPDDR6 xotirasini oladiBugun, 10:52
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi