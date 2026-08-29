Dahshatli mojaro: Umar Nurmagomedov gruziyalik sobiq chempionning yolg‘onini fosh qildi

·1·Sport
Dahshatli mojaro: Umar Nurmagomedov gruziyalik sobiq chempionning yolg‘onini fosh qildi

UFC'ning eng yengil vazn toifasidagi ikki asosiy yulduz — Umar Nurmagomedov hamda Merab Dvalishvili o‘rtasidagi adovat yangi bosqichga ko‘tarildi. Gruziyalik sobiq chempionning so‘nggi bayonotlari va ayblovlaridan so‘ng dag‘istonlik jangchi ochiq munosabat bildirib, raqibini yolg‘on gapirishda va ijtimoiy tarmoqlar orqali ortiqcha shov-shuv ko‘tarishda aybladi.

MMA Fighting portaliga bergan intervyusida Nurmagomedov gruziyalik sportchi bilan hech qachon do‘stona munosabatda bo‘lmasligini va nizoni erkakchasiga hal qilish kerakligini ta’kidladi.

«Biz hech qachon do‘st bo‘lmaymiz: Muammoing bo‘lsa, oldimga kel»

Umar Nurmagomedov Dvalishvilining ijtimoiy tarmoqlardagi iddaolari asossiz ekanini bildirdi:

  • Adovatning cheki yo‘q: «O‘ylaymanki, bu qarama-qarshilik hech qachon tugamaydi va biz hech qachon do‘st bo‘la olmaymiz. U haddan tashqari ko‘p gapiradi va aqlga sig‘maydigan ishlarni qiladi. Hatto menejerim Rizvanni haqorat qilib, turli gaplarni tarqatmoqda. Mening ijtimoiy tarmoqlarimni faqat o‘zim boshqaraman;

  • Yolg‘on va bahonalar: Dvalishvili u bilan shunchaki gaplashish uchun borgan do‘stlarimni ham bu mojaroga tortishga urindi. Videolavhalarda ko‘rinib turibdi — hech kim unga tegmagan va ushlab turmagan. Nega yolg‘on gapirishi kerak?

  • Yuzma-yuz ochiq suhbat taklifi: Agar haqiqiy erkak sifatida muammoing bo‘lsa, senga na kamera, na internet va na boshqa odamlar kerak. Agar men unga hurmatsizlik qilgan bo‘lsam, kamera ortida yig‘lamasdan oldimga kelsin va hammasini yuzimga aytsin».

«Mashina» o‘rniga yangi laqab

Nurmagomedov Merabning oktagondagi taniqli laqabiga ham kinoyali urg‘u berdi:

  • Laqabni o‘zgartirish taklifi: «Endi senga “The Machine” (“Mashina”) laqabi yarashmaydi, uni “Hurmatsizlik” deb o‘zgartir, Merab! Sendan hech qanaqa mashina chiqmaydi, chunki doimo bir xil narsadan nolib yurasan», — deya o‘z so‘zlarini yakunladi Nurmagomedov.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Karlos Prates Islam Maxachevning zaif nuqtasini topganini aytdi!Karlos Prates Islam Maxachevning zaif nuqtasini topganini aytdi!Bugun, 14:16Ishimbayev o‘zbek jangchisiga qarshi tarixiy to‘qnashuv oldidan sirlarni ochdiIshimbayev o‘zbek jangchisiga qarshi tarixiy to‘qnashuv oldidan sirlarni ochdiBugun, 13:49Kechagi yirik g‘alabadan so‘ng Abduqodir Husanovga qanday baho qo‘yildi?Kechagi yirik g‘alabadan so‘ng Abduqodir Husanovga qanday baho qo‘yildi?Bugun, 13:47Rayan Sherki Kristal Pelas ustidan qozonilgan gʻalabadan soʻng oʻyinini tanqid qildiRayan Sherki Kristal Pelas ustidan qozonilgan gʻalabadan soʻng oʻyinini tanqid qildiBugun, 12:55Mahmud Muradovdan katta reja: dekabrda yana kamar uchun jang qiladi (video)Mahmud Muradovdan katta reja: dekabrda yana kamar uchun jang qiladi (video)Bugun, 10:48Akbarjon Islomboyev LFA 240'da braziliyalikni taslim qildi! (video)Akbarjon Islomboyev LFA 240'da braziliyalikni taslim qildi! (video)Bugun, 10:41
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)