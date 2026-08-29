Dahshatli mojaro: Umar Nurmagomedov gruziyalik sobiq chempionning yolg‘onini fosh qildi
UFC'ning eng yengil vazn toifasidagi ikki asosiy yulduz — Umar Nurmagomedov hamda Merab Dvalishvili o‘rtasidagi adovat yangi bosqichga ko‘tarildi. Gruziyalik sobiq chempionning so‘nggi bayonotlari va ayblovlaridan so‘ng dag‘istonlik jangchi ochiq munosabat bildirib, raqibini yolg‘on gapirishda va ijtimoiy tarmoqlar orqali ortiqcha shov-shuv ko‘tarishda aybladi.
MMA Fighting portaliga bergan intervyusida Nurmagomedov gruziyalik sportchi bilan hech qachon do‘stona munosabatda bo‘lmasligini va nizoni erkakchasiga hal qilish kerakligini ta’kidladi.
«Biz hech qachon do‘st bo‘lmaymiz: Muammoing bo‘lsa, oldimga kel»
Umar Nurmagomedov Dvalishvilining ijtimoiy tarmoqlardagi iddaolari asossiz ekanini bildirdi:
Adovatning cheki yo‘q: «O‘ylaymanki, bu qarama-qarshilik hech qachon tugamaydi va biz hech qachon do‘st bo‘la olmaymiz. U haddan tashqari ko‘p gapiradi va aqlga sig‘maydigan ishlarni qiladi. Hatto menejerim Rizvanni haqorat qilib, turli gaplarni tarqatmoqda. Mening ijtimoiy tarmoqlarimni faqat o‘zim boshqaraman;
Yolg‘on va bahonalar: Dvalishvili u bilan shunchaki gaplashish uchun borgan do‘stlarimni ham bu mojaroga tortishga urindi. Videolavhalarda ko‘rinib turibdi — hech kim unga tegmagan va ushlab turmagan. Nega yolg‘on gapirishi kerak?
Yuzma-yuz ochiq suhbat taklifi: Agar haqiqiy erkak sifatida muammoing bo‘lsa, senga na kamera, na internet va na boshqa odamlar kerak. Agar men unga hurmatsizlik qilgan bo‘lsam, kamera ortida yig‘lamasdan oldimga kelsin va hammasini yuzimga aytsin».
«Mashina» o‘rniga yangi laqab
Nurmagomedov Merabning oktagondagi taniqli laqabiga ham kinoyali urg‘u berdi:
Laqabni o‘zgartirish taklifi: «Endi senga “The Machine” (“Mashina”) laqabi yarashmaydi, uni “Hurmatsizlik” deb o‘zgartir, Merab! Sendan hech qanaqa mashina chiqmaydi, chunki doimo bir xil narsadan nolib yurasan», — deya o‘z so‘zlarini yakunladi Nurmagomedov.
…