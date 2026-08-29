Loy ostida kechgan 24 soat: Nepalda 94 yoshli onaxon mo‘jizaviy tarzda qutqarildi (Video)

·37·Jamiyat
Loy ostida kechgan 24 soat: Nepalda 94 yoshli onaxon mo‘jizaviy tarzda qutqarildi (Video)

Nepalda kuzatilgan dahshatli tabiiy ofat — kuchli suv toshqinlari va yer ko‘chkilari ortidan butun dunyo ommaviy axborot vositalari hamda ijtimoiy tarmoqlarni larzaga solgan dramatik qutqaruv operatsiyasi amalga oshirildi.

Rasuva okrugida joylashgan davlat qariyalar uyi shiddatli toshqin ostida qolib, butunlay vayron bo‘ldi. Mazkur muassasada istiqomat qilganlar orasida yagona tirik qolgan inson — 94 yoshli Gunakeshari Boxara (ayrim manbalarda Guna Mayya Boxara) bo‘ldi.

Ekskavator cho‘michidagi najot: Qutqaruvchilarning matonati

Qariyalar uyi qulashi oqibatida keksa ayol qariyb 24 soat davomida quyuq loy, balchiq va beton bo‘laklari ostida qolib ketgan:

  • Qidiruv va topilish: Nuvakot okrugining Tupche hududida qidiruv ishlarini olib borgan politsiya va qutqaruv guruhlari ayolni loyqa jinslar orasidan tirik holda topdi;

  • Noodatiy qutqaruv usuli: Onaxonning yoshi va jismoniy holatini inobatga olgan holda, uni xavfli loy oqimidan bexatar olib chiqish uchun og‘ir qurilish texnikasi — ekskavator cho‘michidan ehtiyotkorlik bilan foydalanildi;

  • Holati va shifoxonaga yetkazilishi: Badani to‘liq loyga botgan va og‘ir shok holatida bo‘lgan 94 yoshli jabrlanuvchi darhol «Chakra Dev Hospital» shifoxonasiga yetkazildi. Shifokorlar uning hayotini saqlab qolishga muvaffaq bo‘ldi.

Nepaldagi falokat ko‘lami: 5 000 dan ortiq harbiylar safarbar etildi

Muttasil yoqqan kuchli yomg‘irlar mamlakatning tog‘li hududlarida misli ko‘rilmagan falokatlarga sabab bo‘ldi:

  • Asosiy zarba hududlari: Tabiiy ofatning eng kuchli to‘lqini Bxote-Kosi va Trishuli daryolari bo‘ylab joylashgan aholi punktlariga to‘g‘ri keldi;

  • Masshtabli operatsiya: Hududlarda qidiruv-qutqaruv tadbirlariga Nepal qurolli kuchlari va politsiyasining 5 000 dan ortiq shaxsiy tarkibi jalb qilindi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Murodjon Azimov: «Bu mukofot Qashqadaryo xalqining ko‘ksiga taqildi» (video)Murodjon Azimov: «Bu mukofot Qashqadaryo xalqining ko‘ksiga taqildi» (video)Bugun, 14:1715 yoshli qiz yutib yuborgan igna bilan uch hafta yashadi15 yoshli qiz yutib yuborgan igna bilan uch hafta yashadiBugun, 11:05Yunusobodda elektromobil yonib ketdiYunusobodda elektromobil yonib ketdiBugun, 11:02Rasul Kusherbayevga yangi unvon berildi: U «II darajali ekologiya maslahatchisi» bo‘ldiRasul Kusherbayevga yangi unvon berildi: U «II darajali ekologiya maslahatchisi» bo‘ldiBugun, 08:34Qarzdorlikka bee’tibor bo‘lmangQarzdorlikka bee’tibor bo‘lmangBugun, 00:35Telegram'da xavfli tuzoq: Hukumat nomidan kompensatsiya va’da qilayotgan firibgarlardan ogoh bo‘ling!Telegram'da xavfli tuzoq: Hukumat nomidan kompensatsiya va’da qilayotgan firibgarlardan ogoh bo‘ling!Kecha, 15:26
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
Uy hayvonlari uchun talab qilinadigan pasportning nusxa ko‘rinishi tarmoqlarda tarqaldi
Uy hayvonlari uchun talab qilinadigan pasportning nusxa ko‘rinishi tarmoqlarda tarqaldi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
Qashqadaryolik hunarmand oddiy temirdan san’at asarlari yaratmoqda
Qashqadaryolik hunarmand oddiy temirdan san’at asarlari yaratmoqda
O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldi
O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldi
21 yoshli blogerning so‘nggi sayohati fojia bilan yakunlandi
21 yoshli blogerning so‘nggi sayohati fojia bilan yakunlandi
Farg‘onada hashar vaqtida “Inson” markazi xodimi halok bo‘ldi
Farg‘onada hashar vaqtida “Inson” markazi xodimi halok bo‘ldi