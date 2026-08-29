Loy ostida kechgan 24 soat: Nepalda 94 yoshli onaxon mo‘jizaviy tarzda qutqarildi (Video)
Nepalda kuzatilgan dahshatli tabiiy ofat — kuchli suv toshqinlari va yer ko‘chkilari ortidan butun dunyo ommaviy axborot vositalari hamda ijtimoiy tarmoqlarni larzaga solgan dramatik qutqaruv operatsiyasi amalga oshirildi.
Rasuva okrugida joylashgan davlat qariyalar uyi shiddatli toshqin ostida qolib, butunlay vayron bo‘ldi. Mazkur muassasada istiqomat qilganlar orasida yagona tirik qolgan inson — 94 yoshli Gunakeshari Boxara (ayrim manbalarda Guna Mayya Boxara) bo‘ldi.
Ekskavator cho‘michidagi najot: Qutqaruvchilarning matonati
Qariyalar uyi qulashi oqibatida keksa ayol qariyb 24 soat davomida quyuq loy, balchiq va beton bo‘laklari ostida qolib ketgan:
Qidiruv va topilish: Nuvakot okrugining Tupche hududida qidiruv ishlarini olib borgan politsiya va qutqaruv guruhlari ayolni loyqa jinslar orasidan tirik holda topdi;
Noodatiy qutqaruv usuli: Onaxonning yoshi va jismoniy holatini inobatga olgan holda, uni xavfli loy oqimidan bexatar olib chiqish uchun og‘ir qurilish texnikasi — ekskavator cho‘michidan ehtiyotkorlik bilan foydalanildi;
Holati va shifoxonaga yetkazilishi: Badani to‘liq loyga botgan va og‘ir shok holatida bo‘lgan 94 yoshli jabrlanuvchi darhol «Chakra Dev Hospital» shifoxonasiga yetkazildi. Shifokorlar uning hayotini saqlab qolishga muvaffaq bo‘ldi.
Nepaldagi falokat ko‘lami: 5 000 dan ortiq harbiylar safarbar etildi
Muttasil yoqqan kuchli yomg‘irlar mamlakatning tog‘li hududlarida misli ko‘rilmagan falokatlarga sabab bo‘ldi:
Asosiy zarba hududlari: Tabiiy ofatning eng kuchli to‘lqini Bxote-Kosi va Trishuli daryolari bo‘ylab joylashgan aholi punktlariga to‘g‘ri keldi;
Masshtabli operatsiya: Hududlarda qidiruv-qutqaruv tadbirlariga Nepal qurolli kuchlari va politsiyasining 5 000 dan ortiq shaxsiy tarkibi jalb qilindi.
…