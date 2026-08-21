Odamlarga deyarli ko‘rinmaydi: Markaziy Osiyo mushugi Eronda tasvirga tushdi!
Markaziy Osiyoda uchraydigan, ammo odamlar ko‘ziga kamdan-kam tashlanadigan yovvoyi mushuk Eronda fotokameraga tushdi. Uning tasviri tabiat ixlosmandlarida katta qiziqish uyg‘otdi.
Markaziy Osiyo yovvoyi mushugi mintaqaning tabiiy hududlarida yashaydigan noyob yirtqichlardan biri hisoblanadi. U asosan odamlar kam boradigan joylarda harakatlangani sababli uni tabiatda uchratish oson emas. Bu tur O‘zbekiston va Turkmaniston hududlarida ham uchrashi qayd etilgan.
Yovvoyi mushukning Eronda kameraga tushgani uning tabiiy muhitdagi hayotini kuzatish imkonini berdi. Bunday tasvirlar mutaxassislar uchun hayvonlarning tarqalish hududi va yashash sharoitlarini o‘rganishda ham muhim bo‘lishi mumkin.
Odamlar ko‘zidan yiroqda yashaydigan yovvoyi mushukning kameraga tushishi — tabiatdagi noyob lahzalardan biri.
Markaziy Osiyoning ayrim hududlarida yovvoyi tabiat vakillari hali ham inson aralashuvi kam bo‘lgan joylarda yashab kelmoqda.
…