Odamlarga deyarli ko‘rinmaydi: Markaziy Osiyo mushugi Eronda tasvirga tushdi!

·24·Dunyo
Odamlarga deyarli ko‘rinmaydi: Markaziy Osiyo mushugi Eronda tasvirga tushdi!

Markaziy Osiyoda uchraydigan, ammo odamlar ko‘ziga kamdan-kam tashlanadigan yovvoyi mushuk Eronda fotokameraga tushdi. Uning tasviri tabiat ixlosmandlarida katta qiziqish uyg‘otdi.

Markaziy Osiyo yovvoyi mushugi mintaqaning tabiiy hududlarida yashaydigan noyob yirtqichlardan biri hisoblanadi. U asosan odamlar kam boradigan joylarda harakatlangani sababli uni tabiatda uchratish oson emas. Bu tur O‘zbekiston va Turkmaniston hududlarida ham uchrashi qayd etilgan.

Yovvoyi mushukning Eronda kameraga tushgani uning tabiiy muhitdagi hayotini kuzatish imkonini berdi. Bunday tasvirlar mutaxassislar uchun hayvonlarning tarqalish hududi va yashash sharoitlarini o‘rganishda ham muhim bo‘lishi mumkin.

Odamlar ko‘zidan yiroqda yashaydigan yovvoyi mushukning kameraga tushishi — tabiatdagi noyob lahzalardan biri.

Markaziy Osiyoning ayrim hududlarida yovvoyi tabiat vakillari hali ham inson aralashuvi kam bo‘lgan joylarda yashab kelmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Qizil gilamchada barchaning e’tiborini tortgan Chanel kolleksiyasidan “oyoq kiyimsiz” poyabzal!Qizil gilamchada barchaning e’tiborini tortgan Chanel kolleksiyasidan “oyoq kiyimsiz” poyabzal!Bugun, 16:24Fransiyada evtanaziya rasman qonuniylashtirildiFransiyada evtanaziya rasman qonuniylashtirildiBugun, 16:22Ayiq sayyohlar palatkasiga bostirib kirib, ayolni olib ketdiAyiq sayyohlar palatkasiga bostirib kirib, ayolni olib ketdiBugun, 16:18“Hotdog olib berdim-ku!”: Messining o‘g‘liga berayotgan tarbiyasi tarmoqlarda muhokamada“Hotdog olib berdim-ku!”: Messining o‘g‘liga berayotgan tarbiyasi tarmoqlarda muhokamadaBugun, 16:18TikTok yulduzining kuydirilgan jasadi uzumzordan topildi: ikki gumondor ushlandiTikTok yulduzining kuydirilgan jasadi uzumzordan topildi: ikki gumondor ushlandiBugun, 15:51Turkiyada 54 yoshli o‘zbekistonlikning jasadi topildiTurkiyada 54 yoshli o‘zbekistonlikning jasadi topildiBugun, 15:35
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi