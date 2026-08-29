Mo‘jiza: Nepaldagi dahshatli toshqinda butun bir oila omon qoldi (Video)
Nepalda kuzatilgan halokatli tabiiy ofat — to‘xtovsiz yog‘ingarchiliklar ortidan yuzaga kelgan kuchli suv toshqini va loyqa sel oqimi bir qator aholi punktlarini vayronaga aylantirdi. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan va millionlab insonlarni larzaga solgan kadrlarda ulkan loy oqimi atrofdagi inshootlarni yuvib ketayotgan bir paytda, ikki qavatli turar-joyda qamalib qolgan oilaning hayot uchun kurashi aks etgan.
Oila a’zolari shiddatli sel vayronkor kuch bilan uy yonidan oqib o‘tayotgan lahzalarda binoning ikkinchi qavati va tom qismiga chiqib, najot kutishga majbur bo‘lgan.
Atrofdagi vayronagarchilik va yolg‘iz qolgan uy
Video va fotolavhalarda tabiat hodisasining dahshatli ko‘lami yaqqol ko‘rinadi:
Qurshovdagi xavf: Binoning pastki qismi va ko‘chalar bir zumda quyuq loyqa to‘lqinlari ostida qolgan, yaqin atrofdagi transport vositalari va kichik inshootlar balchiq ostiga ko‘milgan;
Oilaning matonati: Suv sathi ko‘tarilgan sari uy balkoni va tomiga chiqib olgan fuqarolar shiddatli to‘lqin pasayishini kutib, bir necha soat davomida hayot-mamot chizig‘ida turdi;
Suv qaytgandan keyingi manzara: Qutquv oqimi chekingach olingan kadrlar atrofdagi aksariyat qurilmalar buzilib, vayronaga aylanganini, biroq oila jon saqlagan mustahkam uy jiddiy shikastlanishlar bilan bo‘lsa-da, qulamasdan tik turganini ko‘rsatdi.
Fojia oqibatlari va qutqaruv harakatlari
Hududda ofat keltirib chiqargan asoratlarni bartaraf etish va mahalliy aholiga yordam ko‘rsatish ishlari davom etmoqda:
Balchiq ostidagi infratuzilma: Suv sathi pasaygach, qishloq ko‘chalari bir necha metrlik balchiq, qum va tosh qatlami bilan qoplangani ma’lum bo‘ldi;
Favqulodda najot: Mahalliy qutqaruvchilar va harbiylar uylarida qamalib qolgan fuqarolarni xavfsiz joylarga ko‘chirish hamda jabrlanganlarga shoshilinch tibbiy yordam yetkazish choralarini ko‘rmoqda.
…