Mo‘jiza: Nepaldagi dahshatli toshqinda butun bir oila omon qoldi (Video)

·81·Dunyo
Mo‘jiza: Nepaldagi dahshatli toshqinda butun bir oila omon qoldi (Video)

Nepalda kuzatilgan halokatli tabiiy ofat — to‘xtovsiz yog‘ingarchiliklar ortidan yuzaga kelgan kuchli suv toshqini va loyqa sel oqimi bir qator aholi punktlarini vayronaga aylantirdi. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan va millionlab insonlarni larzaga solgan kadrlarda ulkan loy oqimi atrofdagi inshootlarni yuvib ketayotgan bir paytda, ikki qavatli turar-joyda qamalib qolgan oilaning hayot uchun kurashi aks etgan.

Oila a’zolari shiddatli sel vayronkor kuch bilan uy yonidan oqib o‘tayotgan lahzalarda binoning ikkinchi qavati va tom qismiga chiqib, najot kutishga majbur bo‘lgan.

Atrofdagi vayronagarchilik va yolg‘iz qolgan uy

Video va fotolavhalarda tabiat hodisasining dahshatli ko‘lami yaqqol ko‘rinadi:

  • Qurshovdagi xavf: Binoning pastki qismi va ko‘chalar bir zumda quyuq loyqa to‘lqinlari ostida qolgan, yaqin atrofdagi transport vositalari va kichik inshootlar balchiq ostiga ko‘milgan;

  • Oilaning matonati: Suv sathi ko‘tarilgan sari uy balkoni va tomiga chiqib olgan fuqarolar shiddatli to‘lqin pasayishini kutib, bir necha soat davomida hayot-mamot chizig‘ida turdi;

  • Suv qaytgandan keyingi manzara: Qutquv oqimi chekingach olingan kadrlar atrofdagi aksariyat qurilmalar buzilib, vayronaga aylanganini, biroq oila jon saqlagan mustahkam uy jiddiy shikastlanishlar bilan bo‘lsa-da, qulamasdan tik turganini ko‘rsatdi.

Fojia oqibatlari va qutqaruv harakatlari

Hududda ofat keltirib chiqargan asoratlarni bartaraf etish va mahalliy aholiga yordam ko‘rsatish ishlari davom etmoqda:

  • Balchiq ostidagi infratuzilma: Suv sathi pasaygach, qishloq ko‘chalari bir necha metrlik balchiq, qum va tosh qatlami bilan qoplangani ma’lum bo‘ldi;

  • Favqulodda najot: Mahalliy qutqaruvchilar va harbiylar uylarida qamalib qolgan fuqarolarni xavfsiz joylarga ko‘chirish hamda jabrlanganlarga shoshilinch tibbiy yordam yetkazish choralarini ko‘rmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Nepalda dahshatli qiyomat: 675 kishi halok bo‘ldi, 3 ming odam bedarak yo‘qoldiNepalda dahshatli qiyomat: 675 kishi halok bo‘ldi, 3 ming odam bedarak yo‘qoldiBugun, 21:43Tramp Oydagi obyektga o‘z nomini berishni rejalashtirmoqdaTramp Oydagi obyektga o‘z nomini berishni rejalashtirmoqdaBugun, 19:5579,25 metr balandlikda qolgan alpinist telefonidan foydalana oldi79,25 metr balandlikda qolgan alpinist telefonidan foydalana oldiBugun, 19:4853 yoshli amerikalik ayol bir soatda 1826 marta otjimaniye qildi53 yoshli amerikalik ayol bir soatda 1826 marta otjimaniye qildiBugun, 17:30Yopiq chegaralar zarbasi: Finlyandiyaning sharqiy mintaqalarida nimalar bo‘lmoqda?Yopiq chegaralar zarbasi: Finlyandiyaning sharqiy mintaqalarida nimalar bo‘lmoqda?Bugun, 17:03Pentagonda shoshilinch yig‘ilish: Hegset yuzlab generallarni sirli bazaga yig‘moqdaPentagonda shoshilinch yig‘ilish: Hegset yuzlab generallarni sirli bazaga yig‘moqdaBugun, 16:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi