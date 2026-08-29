Leandro Paredes FIFA tomonidan berilgan diskvalifikatsiyani tanqid qildi

·14·Sport
Leandro Paredes FIFA tomonidan berilgan diskvalifikatsiyani tanqid qildi

Argentina terma jamoasi yarimhimoyachisi Leandro Paredes jahon chempionati finalidan keyingi tartibsizliklar uchun FIFA Tartib-intizor qoʻmitasi tomonidan berilgan oʻn oʻyinlik diskvalifikatsiya jazosini haddan tashqari qattiq va adolatsiz deb atadi. Goal.com xabar berishicha, futbolchi bu haqda oʻzining hozirgi klubi Boka Xuniors safidagi ichki chempionat uchrashuvidan keyin matbuotga maʼlum qlumgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Eslatib oʻtamiz, Ispaniya gʻalaba qozongan va Ferran Torresning qoʻshimcha boʻlimlardagi goli hal qiluvchi boʻlgan JCh finalining yakuni janjal va tartibsizliklarga ulanib ketgan edi. Maydon markazida kelib chiqqan ziddiyatlarda faol qatnashgan Leandro Paredes eng ogʻir jazolardan biriga uchrab, oʻn ta oʻyinni oʻtkazib yuboradigan boʻldi.

Jazolar mutanosibligi va noroziliklar

Paredesning fikricha, qoʻmitaning qarorlari bir tomonlama va juda boʻrttirilgan. U oʻziga koʻksiga musht tushirgan ispaniyalik futbolchi Gaviga atigi bir oʻyinlik diskvalifikatsiya berilganini tushunarsiz holat deb atadi. Gavi oʻz jamoadohi Erik Garsiyani himoya qilish vaqtida tartibsizlikka aralashib qolgandi.

Argentina safida faqat Paredesning oʻzi emas, balki Nahuel Molina ham ogʻir jazoga tortildi. U oʻyinning soʻnggi daqiqalarida Rodridlarga nisbatan iskanjali harakatlari uchun yettita oʻyinga diskvalifikatsiya qilindi. Bunday keskin farqlar Argentina futbol assotsiatsiyasi (AFA) va futbolchilar oʻrtasida jiddiy noroziliklarni keltirib chiqardi.

AFA harakatlari va jarimalar

Argentina futbol assotsiatsiyasi FIFA qarorlari ustidan rasman shikoyat qilishga tayyorgarlik koʻrmoqda. Mutaxassislar sanksiyalarni yumshatish uchun apellyatsiya berish masalasini oʻrganib chiqmoqda. Shu bilan birga, AFA turnir davomida tartib-intizor qoidalarini buzgani uchun 275 ming yevro miqdorida jarimaga tortildi.

Ushbu qoidabuzarliklarning eng kattasi Argentina terma jamoasining Angliya ustidan qozonilgan yarimfinal gʻalabasidan keyin sodir boʻlgan edi. Oʻshanda Lionel Messi, Kristian Romero, Jovani Lo Chelso va Lisandro Martines kabi asosiy futbolchilar Folklend orollari ustidan Argentina suverenitetini tasdiqlovchi bannerlarni koʻtarib chiqib, keng jamoatchilik eʼtirozlariga sabab boʻlgandi.

Leandro ParedesFIFAArgentinaIspaniyaFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kevin de Bryoyne Italiya futbolidagi katta muammoni ochiqladi...Kevin de Bryoyne Italiya futbolidagi katta muammoni ochiqladi...Bugun, 21:57«O‘zbek el-klasikosi»: «Neftchi» «Paxtakor»ni mag‘lub etib, chorak finalga chiqdi«O‘zbek el-klasikosi»: «Neftchi» «Paxtakor»ni mag‘lub etib, chorak finalga chiqdiBugun, 21:28Jahon chempionatida kumush medal: O‘zbekistonlik sportchi qizlar shohsupaga ko‘tarildi!Jahon chempionatida kumush medal: O‘zbekistonlik sportchi qizlar shohsupaga ko‘tarildi!Bugun, 20:53«Liverpul»da nimalar bo‘lmoqda? «Enfild»dagi dramadan so‘ng yana ochko yo‘qotdi!«Liverpul»da nimalar bo‘lmoqda? «Enfild»dagi dramadan so‘ng yana ochko yo‘qotdi!Bugun, 18:54Lyu Se Shanxaydagi UFC debyutida raqibini 1-raundda nokaut qildi (Video)Lyu Se Shanxaydagi UFC debyutida raqibini 1-raundda nokaut qildi (Video)Bugun, 18:34Shanxaydagi zal sukutga cho‘mdi: Deniz Gomes 1-raunddayoq xitoylik top-jangchini nokaut qildiShanxaydagi zal sukutga cho‘mdi: Deniz Gomes 1-raunddayoq xitoylik top-jangchini nokaut qildiBugun, 18:23
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)