Tramp Oydagi obyektga o‘z nomini berishni rejalashtirmoqda

·18·Dunyo
Tramp Oydagi obyektga o‘z nomini berishni rejalashtirmoqda

So‘nggi davrda AQSH prezidenti Donald Tramp geografik obyektlarga yangi nom berish bilan bog‘liq tashabbuslari bilan ham tez-tez ko‘pchilik e’tiboriga tushmoqda.

AQSH prezidenti Donald Tramp Oydagi obyektlardan biriga o‘z nomini berish g‘oyasini ma’qullashini bildirdi. U bu haqda Texasda joylashgan kosmik markazda sun’iy yo‘ldoshdagi obyektlarni muhokama qilish jarayonida gapirgan.

“Umid qilamanki, ular mening nomim bilan shunga o‘xshash narsani nomlashadi”, — degan Tramp.

Tadbir chog‘ida Amerika prezidenti Artemis II missiyasi qo‘mondoni, amerikalik astronavt Rid Vaysman bilan ham uchrashgan. Suhbat davomida Tramp Oydagi kraterlardan biri Vaysmanning saraton kasalligi oqibatida vafot etgan rafiqasi Kerol sharafiga nomlanganini ta’kidlagan.

Trampning fikricha, Oy insonlar xotirasi va ularning nomlarini asrlar davomida saqlab qolishi mumkin bo‘lgan ramziy makon hisoblanadi. Shu sababli u Oydagi biror geografik obyektga o‘z ismini berish taklifini ham mamnuniyat bilan qabul qilishini bildirgan.

Tadbir davomida AQSH prezidenti yana bir muhim qarorga qo‘l qo‘ygan. U mamlakatda kosmik akademiya tashkil etish to‘g‘risidagi farmonni imzolagan.

Donald Trampning geografik nomlar bilan bog‘liq tashabbuslari bu bilan cheklanib qolmayapti. So‘nggi vaqtlarda AQSH prezidenti turli obyektlarni qayta nomlash masalasini bir necha bor ko‘targan.

Jumladan, avvalroq u Meksika ko‘rfazini “Amerika ko‘rfazi” deb atash tashabbusini ilgari surgan. Shuningdek, Kanada bilan savdo munosabatlaridagi taranglik fonida Ontario ko‘lini “Amerika ko‘li” deb qayta nomlash haqidagi farmonni ham imzolagan.

Bundan tashqari, Trampning nomi Florida shtatidagi avtomagistral hamda aeroportga ham berilgan. Vashingtondagi Kennedi markazi fasadiga uning nomini qo‘shish tashabbusi esa keyinchalik sud qarori asosida bekor qilingan.

Endi esa Tramp Oydagi biror obyekt uning nomi bilan atalishi mumkinligi haqida fikr bildirib, o‘z nomini koinot bilan bog‘lash istagini ham ochiq namoyon qildi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

79,25 metr balandlikda qolgan alpinist telefonidan foydalana oldi79,25 metr balandlikda qolgan alpinist telefonidan foydalana oldiBugun, 19:4853 yoshli amerikalik ayol bir soatda 1826 marta otjimaniye qildi53 yoshli amerikalik ayol bir soatda 1826 marta otjimaniye qildiBugun, 17:30Yopiq chegaralar zarbasi: Finlyandiyaning sharqiy mintaqalarida nimalar bo‘lmoqda?Yopiq chegaralar zarbasi: Finlyandiyaning sharqiy mintaqalarida nimalar bo‘lmoqda?Bugun, 17:03Pentagonda shoshilinch yig‘ilish: Hegset yuzlab generallarni sirli bazaga yig‘moqdaPentagonda shoshilinch yig‘ilish: Hegset yuzlab generallarni sirli bazaga yig‘moqdaBugun, 16:58Bo‘stonliqda 320 ming yillik noyob topilmalar aniqlandiBo‘stonliqda 320 ming yillik noyob topilmalar aniqlandiBugun, 16:58Rossiya bo‘ylab dahshatli tun: 313 ta dron hujumi qaytarildi, jabrlanganlar borRossiya bo‘ylab dahshatli tun: 313 ta dron hujumi qaytarildi, jabrlanganlar borBugun, 16:54
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi