«O‘zbek el-klasikosi»: «Neftchi» «Paxtakor»ni mag‘lub etib, chorak finalga chiqdi

·30·Sport
«O‘zbek el-klasikosi»: «Neftchi» «Paxtakor»ni mag‘lub etib, chorak finalga chiqdi

O‘zbekiston kubogining 1/8 finali markaziy va eng ko‘p kutilgan to‘qnashuvga sahna bo‘ldi. Farg‘ona shahridagi «Istiqlol» stadionida o‘zbek futbolining ikki azaliy va prinsipial raqibi — «Neftchi» hamda «Paxtakor» jamoalari bahs olib bordi. Keskin kurashlar va yuqori shiddat ostida kechgan derbida mezbonlar 1:0 hisobida g‘alaba qozondi.

Murosasiz kechgan bahs taqdirini o‘yin yakunlanishiga 9 daqiqa qolganda kiritilgan yagona gol hal qildi.

81-daqiqadagi hal qiluvchi zarba: Peritsa va Yovovich tandemi

Uchrashuv har ikki jamoaning ehtiyotkor va taktik kurashi bilan boshlandi:

  • Zaxiradan tushgan qahramon: «Neftchi» bosh murabbiyi tomonidan 70-daqiqada maydonga tushirilgan hujumchi Stipe Peritsa o‘yin qahramoniga aylandi;

  • Golli hujum: 81-daqiqada Vladimir Yovovichning aniq va qulay to‘p uzatishidan so‘ng Peritsa poytaxt jamoasi darvozasini ishg‘ol qilib, «Istiqlol» stadionini larzaga keltirdi;

  • Ishonchli mudofaa: Qolgan daqiqalarda mehmonlarning ketma-ket bosimiga qaramay, Farg‘ona klubi hisobni saqlab qoldi va O‘zbekiston kubogining 1/4 final yo‘llanmasini naqd qildi.

Uchrashuv bayonnomasi va jamoalar tarkibi

O‘zbekiston kubogi. 1/8 final

«Neftchi» (Farg‘ona) — «Paxtakor» (Toshkent) — 1:0

Gol: Stipe Peritsa 81 (1:0).

Ogohlantirish: Hojiakbar Alijonov 74.

Stadion: Farg‘ona, «Istiqlol».

  • «Neftchi»: Botirali Ergashev, Boyan Siger, Ikromjon Alijonov, Ibrohimhalil Yo‘ldoshev (Bilolxon Toshmirzayev, 46), Vladimir Yovovich, Xurshid G‘iyosov (Muhsinjon Ubaydullayev, 70), Asilbek Jumayev (Jurani Ferreyra, 79), Nurmuhammad Abdug‘aniyev, Zoran Marushich (Stipe Peritsa, 70), Farruh Sayfiyev, Koffi Kuao;

  • «Paxtakor»: Sanjar Quvvatov, Zaid Tahsin, Hojiakbar Alijonov, Akmal Mozgovoy, Hojimat Erkinov (Bashar Resan, 27), Dostonbek Hamdamov (Flamarion, 42), Abdurauf Bo‘riyev, Sardor Sobirxo‘jayev (Dilshod Saitov, 78), Ayman Husayn (Stefan Chinedu, 78), Sherzod Nasrullayev, Muhammadrasul Abdumajidov.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kevin de Bryoyne Italiya futbolidagi katta muammoni ochiqladi...Kevin de Bryoyne Italiya futbolidagi katta muammoni ochiqladi...Bugun, 21:57Leandro Paredes FIFA tomonidan berilgan diskvalifikatsiyani tanqid qildiLeandro Paredes FIFA tomonidan berilgan diskvalifikatsiyani tanqid qildiBugun, 21:31Jahon chempionatida kumush medal: O‘zbekistonlik sportchi qizlar shohsupaga ko‘tarildi!Jahon chempionatida kumush medal: O‘zbekistonlik sportchi qizlar shohsupaga ko‘tarildi!Bugun, 20:53«Liverpul»da nimalar bo‘lmoqda? «Enfild»dagi dramadan so‘ng yana ochko yo‘qotdi!«Liverpul»da nimalar bo‘lmoqda? «Enfild»dagi dramadan so‘ng yana ochko yo‘qotdi!Bugun, 18:54Lyu Se Shanxaydagi UFC debyutida raqibini 1-raundda nokaut qildi (Video)Lyu Se Shanxaydagi UFC debyutida raqibini 1-raundda nokaut qildi (Video)Bugun, 18:34Shanxaydagi zal sukutga cho‘mdi: Deniz Gomes 1-raunddayoq xitoylik top-jangchini nokaut qildiShanxaydagi zal sukutga cho‘mdi: Deniz Gomes 1-raunddayoq xitoylik top-jangchini nokaut qildiBugun, 18:23
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)