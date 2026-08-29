«O‘zbek el-klasikosi»: «Neftchi» «Paxtakor»ni mag‘lub etib, chorak finalga chiqdi
O‘zbekiston kubogining 1/8 finali markaziy va eng ko‘p kutilgan to‘qnashuvga sahna bo‘ldi. Farg‘ona shahridagi «Istiqlol» stadionida o‘zbek futbolining ikki azaliy va prinsipial raqibi — «Neftchi» hamda «Paxtakor» jamoalari bahs olib bordi. Keskin kurashlar va yuqori shiddat ostida kechgan derbida mezbonlar 1:0 hisobida g‘alaba qozondi.
Murosasiz kechgan bahs taqdirini o‘yin yakunlanishiga 9 daqiqa qolganda kiritilgan yagona gol hal qildi.
81-daqiqadagi hal qiluvchi zarba: Peritsa va Yovovich tandemi
Uchrashuv har ikki jamoaning ehtiyotkor va taktik kurashi bilan boshlandi:
Zaxiradan tushgan qahramon: «Neftchi» bosh murabbiyi tomonidan 70-daqiqada maydonga tushirilgan hujumchi Stipe Peritsa o‘yin qahramoniga aylandi;
Golli hujum: 81-daqiqada Vladimir Yovovichning aniq va qulay to‘p uzatishidan so‘ng Peritsa poytaxt jamoasi darvozasini ishg‘ol qilib, «Istiqlol» stadionini larzaga keltirdi;
Ishonchli mudofaa: Qolgan daqiqalarda mehmonlarning ketma-ket bosimiga qaramay, Farg‘ona klubi hisobni saqlab qoldi va O‘zbekiston kubogining 1/4 final yo‘llanmasini naqd qildi.
Uchrashuv bayonnomasi va jamoalar tarkibi
O‘zbekiston kubogi. 1/8 final
«Neftchi» (Farg‘ona) — «Paxtakor» (Toshkent) — 1:0
Gol: Stipe Peritsa 81 (1:0).
Ogohlantirish: Hojiakbar Alijonov 74.
Stadion: Farg‘ona, «Istiqlol».
«Neftchi»: Botirali Ergashev, Boyan Siger, Ikromjon Alijonov, Ibrohimhalil Yo‘ldoshev (Bilolxon Toshmirzayev, 46), Vladimir Yovovich, Xurshid G‘iyosov (Muhsinjon Ubaydullayev, 70), Asilbek Jumayev (Jurani Ferreyra, 79), Nurmuhammad Abdug‘aniyev, Zoran Marushich (Stipe Peritsa, 70), Farruh Sayfiyev, Koffi Kuao;
«Paxtakor»: Sanjar Quvvatov, Zaid Tahsin, Hojiakbar Alijonov, Akmal Mozgovoy, Hojimat Erkinov (Bashar Resan, 27), Dostonbek Hamdamov (Flamarion, 42), Abdurauf Bo‘riyev, Sardor Sobirxo‘jayev (Dilshod Saitov, 78), Ayman Husayn (Stefan Chinedu, 78), Sherzod Nasrullayev, Muhammadrasul Abdumajidov.
…