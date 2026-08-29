79,25 metr balandlikda qolgan alpinist telefonidan foydalana oldi

·26·Dunyo
79,25 metr balandlikda qolgan alpinist telefonidan foydalana oldi

AQSHda alpinist tog‘ yonbag‘rida xavfli vaziyatda qolib ketgani va shunga qaramay telefonini chiqargani uchun ijtimoiy tarmoqlarda tanqid qilindi.

U Mount Yonah tog‘ining tik qoyasi bo‘ylab arqonsiz ko‘tarilayotganda yuqoriga ham, pastga ham xavfsiz tusha olmay, taxminan 20x20 dyuymlik qoya tokchasida 260 fut balandlikda qolib ketgan. U jarohat olmagan.

Voqea 25 avgust, seshanba kuni soat 19:00 dan ko‘p o‘tmay sodir bo‘lgan. Alpinist 911 raqamiga qo‘ng‘iroq qilgan. Favqulodda xizmatlar dron yordamida uni tog‘ning g‘arbiy yonbag‘rida tezda aniqlagan.

Qutqaruv kadrlarida alpinist kichik tokchada turgani ko‘rinadi. O‘t o‘chiruvchi Uill Roper qoya bo‘ylab arqonda pastga tushib, uning oldiga borgan.

U hamkasblari bilan birgalikda alpinistni xavfsiz bog‘lab, pastga olib tushgan. Operatsiya qutqaruvchilar yetib kelganidan 42 daqiqa o‘tib yakunlangan.

Hodisa joyiga White County Fire Services, tez tibbiy yordam, Emergency Management va Georgia Department of Natural Resources xodimlari jalb etilgan. Rasmiylar dron alpinistni tez topishda «juda muhim» bo‘lganini aytgan.

Alpinist jarohatsiz qutqarilgan bo‘lsa-da, uning arqonsiz ko‘tarilib, qoyada qolib ketgani va kichik tokchada telefonidan foydalangani internet foydalanuvchilarining keskin tanqidiga sabab bo‘ldi.

Qutqaruv operatsiyasi qo‘shimcha hodisalarsiz yakunlangan. White County Public Safety barcha idoralar va qutqaruvchilar ishini yuqori baholagan.

Qutqaruv videosi internetga joylanganidan so‘ng foydalanuvchilar turlicha fikr bildirishdi. Ayrimlar alpinist omadli bo‘lganini va qutqaruvchilar ishini maqtagan bo‘lsa, boshqalar uning harakatini «aqlsizlik» deb baholadi.

Bir foydalanuvchi uning arqonsiz, oddiy krossovka va ryukzak bilan tog‘ga chiqqaniga e’tibor qaratdi. Boshqalar esa qutqaruvchilar uni olib tushish uchun o‘z hayotini xavf ostiga qo‘yganini ta’kidladi.

Ayrimlar voqeani mashhur erkin alpinist Aleks Xonnold bilan taqqoslab, «Siz Aleks Xonnold emassiz» deya izoh qoldirdi. Ular bunday murakkab ko‘tarilish har kim ham uddalay oladigan ish emasligini ta’kidlashdi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tramp Oydagi obyektga o‘z nomini berishni rejalashtirmoqdaTramp Oydagi obyektga o‘z nomini berishni rejalashtirmoqdaBugun, 19:5553 yoshli amerikalik ayol bir soatda 1826 marta otjimaniye qildi53 yoshli amerikalik ayol bir soatda 1826 marta otjimaniye qildiBugun, 17:30Yopiq chegaralar zarbasi: Finlyandiyaning sharqiy mintaqalarida nimalar bo‘lmoqda?Yopiq chegaralar zarbasi: Finlyandiyaning sharqiy mintaqalarida nimalar bo‘lmoqda?Bugun, 17:03Pentagonda shoshilinch yig‘ilish: Hegset yuzlab generallarni sirli bazaga yig‘moqdaPentagonda shoshilinch yig‘ilish: Hegset yuzlab generallarni sirli bazaga yig‘moqdaBugun, 16:58Bo‘stonliqda 320 ming yillik noyob topilmalar aniqlandiBo‘stonliqda 320 ming yillik noyob topilmalar aniqlandiBugun, 16:58Rossiya bo‘ylab dahshatli tun: 313 ta dron hujumi qaytarildi, jabrlanganlar borRossiya bo‘ylab dahshatli tun: 313 ta dron hujumi qaytarildi, jabrlanganlar borBugun, 16:54
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi