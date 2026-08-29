79,25 metr balandlikda qolgan alpinist telefonidan foydalana oldi
AQSHda alpinist tog‘ yonbag‘rida xavfli vaziyatda qolib ketgani va shunga qaramay telefonini chiqargani uchun ijtimoiy tarmoqlarda tanqid qilindi.
U Mount Yonah tog‘ining tik qoyasi bo‘ylab arqonsiz ko‘tarilayotganda yuqoriga ham, pastga ham xavfsiz tusha olmay, taxminan 20x20 dyuymlik qoya tokchasida 260 fut balandlikda qolib ketgan. U jarohat olmagan.
Voqea 25 avgust, seshanba kuni soat 19:00 dan ko‘p o‘tmay sodir bo‘lgan. Alpinist 911 raqamiga qo‘ng‘iroq qilgan. Favqulodda xizmatlar dron yordamida uni tog‘ning g‘arbiy yonbag‘rida tezda aniqlagan.
Qutqaruv kadrlarida alpinist kichik tokchada turgani ko‘rinadi. O‘t o‘chiruvchi Uill Roper qoya bo‘ylab arqonda pastga tushib, uning oldiga borgan.
U hamkasblari bilan birgalikda alpinistni xavfsiz bog‘lab, pastga olib tushgan. Operatsiya qutqaruvchilar yetib kelganidan 42 daqiqa o‘tib yakunlangan.
Hodisa joyiga White County Fire Services, tez tibbiy yordam, Emergency Management va Georgia Department of Natural Resources xodimlari jalb etilgan. Rasmiylar dron alpinistni tez topishda «juda muhim» bo‘lganini aytgan.
Alpinist jarohatsiz qutqarilgan bo‘lsa-da, uning arqonsiz ko‘tarilib, qoyada qolib ketgani va kichik tokchada telefonidan foydalangani internet foydalanuvchilarining keskin tanqidiga sabab bo‘ldi.
Qutqaruv operatsiyasi qo‘shimcha hodisalarsiz yakunlangan. White County Public Safety barcha idoralar va qutqaruvchilar ishini yuqori baholagan.
Qutqaruv videosi internetga joylanganidan so‘ng foydalanuvchilar turlicha fikr bildirishdi. Ayrimlar alpinist omadli bo‘lganini va qutqaruvchilar ishini maqtagan bo‘lsa, boshqalar uning harakatini «aqlsizlik» deb baholadi.
Bir foydalanuvchi uning arqonsiz, oddiy krossovka va ryukzak bilan tog‘ga chiqqaniga e’tibor qaratdi. Boshqalar esa qutqaruvchilar uni olib tushish uchun o‘z hayotini xavf ostiga qo‘yganini ta’kidladi.
Ayrimlar voqeani mashhur erkin alpinist Aleks Xonnold bilan taqqoslab, «Siz Aleks Xonnold emassiz» deya izoh qoldirdi. Ular bunday murakkab ko‘tarilish har kim ham uddalay oladigan ish emasligini ta’kidlashdi.
…