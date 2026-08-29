Maxsus operatsiya: 13,6 kg opiy yashirilgan xufiya joy fosh etildi! (Tezkor tafsilot)
O‘zbekiston hududida giyohvandlik vositalarining noqonuniy aylanmasi va transchegaraviy kontrabandasiga qarshi keng ko‘lamli tezkor tadbirlar davom etmoqda. DXX Toshkent viloyati bo‘yicha boshqarmasi va Bojxona idoralari xodimlari tomonidan bir vaqtning o‘zida Sirdaryo hamda Jizzax viloyatlarida maxsus amaliyot o‘tkazilib, yirik miqdordagi giyohvandlik moddalari muomalasiga chek qo‘yildi.
Oldindan tezkor kuzatuv ostiga olingan gumonlanuvchilar va ularning yashirin rejalari fosh etildi.
Sirdaryodagi xonadon va jinoiy uchlik
Tezkor tadbirning dastlabki bosqichida kuzatuvda bo‘lgan Toshkent shahrida yashovchi fuqaroning Sirdaryo tumanidagi vaqtinchalik yashash xonadoni xolislar ishtirokida tekshirildi:
Qo‘lga olingan shaxslar: Xonadonda poytaxtlik fuqaro bilan birga Tojikiston Respublikasi fuqarosi hamda Qashqadaryo viloyatida yashovchi yana bir shaxs borligi aniqlanib, barchasi qo‘lga olindi;
Jinoiy til biriktiruv: Dastlabki surishtiruvlar davomida ushbu uch shaxs Tojikistondagi narkokuryerlar bilan aloqa o‘rnatgani va O‘zbekiston hududida yashirilgan katta partiyadagi zahri qotilni sotish hamda tarqatish maqsadida guruh tuzgani ma’lum bo‘ldi.
Yangioboddagi xufiya joy va 13,6 kg opiy
Tezkor guruhlar tomonidan amaliyot davom ettirilib, giyohvand moddalar yashirilgan manzil aniqlandi:
Tog‘li hududdagi yashirin manzil: Muqaddam kontrabanda yo‘li bilan olib kirilib, Jizzax viloyatining Yangiobod tumani hududidagi maxsus xufiya joyga (taynik) berkitilgan yuk topildi;
Musodara qilingan modda: Tekshiruv chog‘ida umumiy og‘irligi 13 kilogramm 653 grammni tashkil etgan og‘ir giyohvandlik moddasi — «opiy» protsessual tartibda rasmiylashtirib olindi.
Mazkur holat yuzasidan ushbu shaxslarga nisbatan tegishli moddalar bilan jinoyat ishi qo‘zg‘atilib, dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda.
…