Maxsus operatsiya: 13,6 kg opiy yashirilgan xufiya joy fosh etildi! (Tezkor tafsilot)

·27·O‘zbekiston
Maxsus operatsiya: 13,6 kg opiy yashirilgan xufiya joy fosh etildi! (Tezkor tafsilot)

O‘zbekiston hududida giyohvandlik vositalarining noqonuniy aylanmasi va transchegaraviy kontrabandasiga qarshi keng ko‘lamli tezkor tadbirlar davom etmoqda. DXX Toshkent viloyati bo‘yicha boshqarmasi va Bojxona idoralari xodimlari tomonidan bir vaqtning o‘zida Sirdaryo hamda Jizzax viloyatlarida maxsus amaliyot o‘tkazilib, yirik miqdordagi giyohvandlik moddalari muomalasiga chek qo‘yildi.

Oldindan tezkor kuzatuv ostiga olingan gumonlanuvchilar va ularning yashirin rejalari fosh etildi.

Sirdaryodagi xonadon va jinoiy uchlik

Tezkor tadbirning dastlabki bosqichida kuzatuvda bo‘lgan Toshkent shahrida yashovchi fuqaroning Sirdaryo tumanidagi vaqtinchalik yashash xonadoni xolislar ishtirokida tekshirildi:

  • Qo‘lga olingan shaxslar: Xonadonda poytaxtlik fuqaro bilan birga Tojikiston Respublikasi fuqarosi hamda Qashqadaryo viloyatida yashovchi yana bir shaxs borligi aniqlanib, barchasi qo‘lga olindi;

  • Jinoiy til biriktiruv: Dastlabki surishtiruvlar davomida ushbu uch shaxs Tojikistondagi narkokuryerlar bilan aloqa o‘rnatgani va O‘zbekiston hududida yashirilgan katta partiyadagi zahri qotilni sotish hamda tarqatish maqsadida guruh tuzgani ma’lum bo‘ldi.

Yangioboddagi xufiya joy va 13,6 kg opiy

Tezkor guruhlar tomonidan amaliyot davom ettirilib, giyohvand moddalar yashirilgan manzil aniqlandi:

  • Tog‘li hududdagi yashirin manzil: Muqaddam kontrabanda yo‘li bilan olib kirilib, Jizzax viloyatining Yangiobod tumani hududidagi maxsus xufiya joyga (taynik) berkitilgan yuk topildi;

  • Musodara qilingan modda: Tekshiruv chog‘ida umumiy og‘irligi 13 kilogramm 653 grammni tashkil etgan og‘ir giyohvandlik moddasi — «opiy» protsessual tartibda rasmiylashtirib olindi.

Mazkur holat yuzasidan ushbu shaxslarga nisbatan tegishli moddalar bilan jinoyat ishi qo‘zg‘atilib, dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Toshkentda muhim tashrif: Shavkat Mirziyoyev Narendra Modini aeroportda shaxsan kutib oldi (Foto)Toshkentda muhim tashrif: Shavkat Mirziyoyev Narendra Modini aeroportda shaxsan kutib oldi (Foto)Bugun, 21:50Joze Mourinyu «Oltin to‘p» atrofidagi siyosat va adolatsizlikni fosh qildiJoze Mourinyu «Oltin to‘p» atrofidagi siyosat va adolatsizlikni fosh qildiBugun, 18:08Sentyabrda O‘zbekistonda qanday ob-havo kutilyapti?Sentyabrda O‘zbekistonda qanday ob-havo kutilyapti?Bugun, 17:51Mustaqillikning 35 yilligiga bag‘ishlab maxsus oltin tangalar chiqarildiMustaqillikning 35 yilligiga bag‘ishlab maxsus oltin tangalar chiqarildiBugun, 14:00Ta’sirli lahzalar: Islom Karimov Mustaqillikni e’lon qilgan tarixiy kadrlar namoyish etildiTa’sirli lahzalar: Islom Karimov Mustaqillikni e’lon qilgan tarixiy kadrlar namoyish etildiBugun, 09:31Betakror manzara: Mustaqillikning 35 yilligida qiruvchi samolyotlar bayrog‘imizni aks ettirdiBetakror manzara: Mustaqillikning 35 yilligida qiruvchi samolyotlar bayrog‘imizni aks ettirdiBugun, 09:09
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekistonni yana kuchli jazirama kutmoqda
O‘zbekistonni yana kuchli jazirama kutmoqda
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar necha kun dam oladi?
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar necha kun dam oladi?
O‘zbekistonda minglab ayollar o‘zidan yosh yigitlarga turmushga chiqqan
O‘zbekistonda minglab ayollar o‘zidan yosh yigitlarga turmushga chiqqan
O‘zbekistonda hayvonlar uchun pasport majburiy bo‘ladi
O‘zbekistonda hayvonlar uchun pasport majburiy bo‘ladi
O‘zbekistonda endi uy hayvonlariga ham pasport talab etiladi
O‘zbekistonda endi uy hayvonlariga ham pasport talab etiladi
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar 3-4 kun dam oladi
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar 3-4 kun dam oladi
O‘zbekistonliklar Mustaqillik bayramida necha kun dam oladi?
O‘zbekistonliklar Mustaqillik bayramida necha kun dam oladi?
Qovundan yasalgan «Jaloliddin Manguberdi» poyezdi festival mehmonlarini hayratga solmoqda (video)
Qovundan yasalgan «Jaloliddin Manguberdi» poyezdi festival mehmonlarini hayratga solmoqda (video)