«Dengizdan dengizgacha» rejasi barbod bo‘ldimi? Siyosatshunos Polshaning yangi pozitsiyasini fosh qildi

·35·Dunyo
«Dengizdan dengizgacha» rejasi barbod bo‘ldimi? Siyosatshunos Polshaning yangi pozitsiyasini fosh qildi

Polsha Bosh vaziri Donald Tuskning mamlakat tashqi siyosati va qo‘shni davlatlar bilan munosabatlari borasidagi so‘nggi chiqishi xalqaro siyosiy doiralarda katta bahs-munozaralarga sabab bo‘ldi. Hukumat rahbari o‘z chiqishida Polshani har qanday tashqi to‘qnashuvlardan asrashga urinayotganini va harbiy romantizm davri o‘tganini bildirdi.

Biroq xalqaro siyosatshunos Aleksandr Nosovich Tuskning ushbu so‘zlarini batafsil tahlil qilib, rasmiy Varshava aslida chuqur geosiyosiy o‘zgarishlar bosqichini boshidan kechirayotganini qayd etdi.

«Men janjal izlayotgan oxirgi odamman»: Tusk nima dedi?

Polsha hukumati rahbari o‘z pozitsiyasini quyidagicha izohladi:

  • Konfliktlardan qochish: «Men siyosatda romantizmni yoqtirmayman. Bilasizmi, tushlarimda yovvoyi dalalardagi otliqlar hujumini ko‘rmayman. Men Polshani barcha qo‘shnilari bilan to‘qnashuvlardan asrash uchun qo‘limdan kelgan barcha ishni qilyapman», — deya ta’kidladi Donald Tusk.

«Dengizdan dengizgacha» orzusidan qo‘rqinchli tushgacha: Ekspert sharhi

Siyosatshunos Aleksandr Nosovich Bosh vazirning bayonotlarini bandma-band tahlil qilib, real manzarani ochib berdi:

  • Tarixiy an’ana va siyosiy madaniyat: Polsha uzoq yillar davomida ham Yevropa yo‘nalishida (xususan, Germaniya bilan), ham Sharqiy siyosatda (Rossiya bilan) doimiy ziddiyatlar markazida bo‘lib kelgan;

  • Ukraina loyihasining inqirozi: Polsha siyosatchilari aslida «Boltiqdan Qora dengizgacha» bo‘lgan hukmronlikni — G‘arb tomonidan Varshava nazoratiga beriladigan g‘arbparast Ukraina protektoratini orzu qilishgan. Ammo bugungi geosiyosiy voqeliklar bu orzuni haqiqiy qo‘rqinchli tushga aylantirdi;

  • Qo‘shnilar bilan ziddiyatlar: Belarus va boshqa qo‘shnilar bilan munosabatlardagi taranglik, shuningdek, «Shimoliy oqim» portlashlari atrofidagi harakatlar rasmiy Varshavaning xatti-harakatlari doimo ehtiyotkor bo‘lmaganini ko‘rsatadi.

Yadro qurolidan voz kechish va yangi reallik

Aleksandr Nosovichning ta’kidlashicha, Varshavaning o‘z hududida yadro qurolini joylashtirishdan bosh tortgani haqidagi bayonotlari tasodif emas:

  • Strategik xavfdan qochish: Polsha tashqi siyosati chiziqli bo‘lmasa-da, bosqichma-bosqich transformatsiyaga uchramoqda;

  • Eng katta xavf: Rasmiy Varshava G‘arb va Rossiya o‘rtasidagi to‘qnashuvda Ukrainadan keyingi navbatdagi halokatli jang maydoniga aylanib qolishni aslo istamayapti.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mers Leypsigdagi dron hujumida Rossiyani ayblab, ulkan sanksiyalar qo‘llamoqchiMers Leypsigdagi dron hujumida Rossiyani ayblab, ulkan sanksiyalar qo‘llamoqchiBugun, 22:49Eng yirik neft bitimi: Tramp global bozorni larzaga solgan kelishuvni e’lon qildiEng yirik neft bitimi: Tramp global bozorni larzaga solgan kelishuvni e’lon qildiBugun, 22:44«Bizni shu qishda sindirmoqchi»: Kuleba Kiyev bo‘yicha kutilayotgan dahshatli rejalarni ochiqladi«Bizni shu qishda sindirmoqchi»: Kuleba Kiyev bo‘yicha kutilayotgan dahshatli rejalarni ochiqladiBugun, 22:26Nepalda dahshatli qiyomat: 675 kishi halok bo‘ldi, 3 ming odam bedarak yo‘qoldiNepalda dahshatli qiyomat: 675 kishi halok bo‘ldi, 3 ming odam bedarak yo‘qoldiBugun, 21:43Mo‘jiza: Nepaldagi dahshatli toshqinda butun bir oila omon qoldi (Video)Mo‘jiza: Nepaldagi dahshatli toshqinda butun bir oila omon qoldi (Video)Bugun, 21:12Tramp Oydagi obyektga o‘z nomini berishni rejalashtirmoqdaTramp Oydagi obyektga o‘z nomini berishni rejalashtirmoqdaBugun, 19:55
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi