«Dengizdan dengizgacha» rejasi barbod bo‘ldimi? Siyosatshunos Polshaning yangi pozitsiyasini fosh qildi
Polsha Bosh vaziri Donald Tuskning mamlakat tashqi siyosati va qo‘shni davlatlar bilan munosabatlari borasidagi so‘nggi chiqishi xalqaro siyosiy doiralarda katta bahs-munozaralarga sabab bo‘ldi. Hukumat rahbari o‘z chiqishida Polshani har qanday tashqi to‘qnashuvlardan asrashga urinayotganini va harbiy romantizm davri o‘tganini bildirdi.
Biroq xalqaro siyosatshunos Aleksandr Nosovich Tuskning ushbu so‘zlarini batafsil tahlil qilib, rasmiy Varshava aslida chuqur geosiyosiy o‘zgarishlar bosqichini boshidan kechirayotganini qayd etdi.
«Men janjal izlayotgan oxirgi odamman»: Tusk nima dedi?
Polsha hukumati rahbari o‘z pozitsiyasini quyidagicha izohladi:
Konfliktlardan qochish: «Men siyosatda romantizmni yoqtirmayman. Bilasizmi, tushlarimda yovvoyi dalalardagi otliqlar hujumini ko‘rmayman. Men Polshani barcha qo‘shnilari bilan to‘qnashuvlardan asrash uchun qo‘limdan kelgan barcha ishni qilyapman», — deya ta’kidladi Donald Tusk.
«Dengizdan dengizgacha» orzusidan qo‘rqinchli tushgacha: Ekspert sharhi
Siyosatshunos Aleksandr Nosovich Bosh vazirning bayonotlarini bandma-band tahlil qilib, real manzarani ochib berdi:
Tarixiy an’ana va siyosiy madaniyat: Polsha uzoq yillar davomida ham Yevropa yo‘nalishida (xususan, Germaniya bilan), ham Sharqiy siyosatda (Rossiya bilan) doimiy ziddiyatlar markazida bo‘lib kelgan;
Ukraina loyihasining inqirozi: Polsha siyosatchilari aslida «Boltiqdan Qora dengizgacha» bo‘lgan hukmronlikni — G‘arb tomonidan Varshava nazoratiga beriladigan g‘arbparast Ukraina protektoratini orzu qilishgan. Ammo bugungi geosiyosiy voqeliklar bu orzuni haqiqiy qo‘rqinchli tushga aylantirdi;
Qo‘shnilar bilan ziddiyatlar: Belarus va boshqa qo‘shnilar bilan munosabatlardagi taranglik, shuningdek, «Shimoliy oqim» portlashlari atrofidagi harakatlar rasmiy Varshavaning xatti-harakatlari doimo ehtiyotkor bo‘lmaganini ko‘rsatadi.
Yadro qurolidan voz kechish va yangi reallik
Aleksandr Nosovichning ta’kidlashicha, Varshavaning o‘z hududida yadro qurolini joylashtirishdan bosh tortgani haqidagi bayonotlari tasodif emas:
Strategik xavfdan qochish: Polsha tashqi siyosati chiziqli bo‘lmasa-da, bosqichma-bosqich transformatsiyaga uchramoqda;
Eng katta xavf: Rasmiy Varshava G‘arb va Rossiya o‘rtasidagi to‘qnashuvda Ukrainadan keyingi navbatdagi halokatli jang maydoniga aylanib qolishni aslo istamayapti.
…