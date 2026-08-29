Nepalda dahshatli qiyomat: 675 kishi halok bo‘ldi, 3 ming odam bedarak yo‘qoldi

·35·Dunyo
Nepalda dahshatli qiyomat: 675 kishi halok bo‘ldi, 3 ming odam bedarak yo‘qoldi

Nepalning shimoliy tog‘li hududlarida sodir bo‘lgan dahshatli tabiiy ofat mintaqa tarixidagi eng katta yo‘qotishlarga sabab bo‘lmoqda. AFP agentligining favqulodda xizmatlar ma’lumotlariga tayanib xabar berishicha, ulkan muzlik qulashi ortidan boshlangan vayronkor toshqin va ko‘chkilar oqibatida halok bo‘lganlar soni 675 nafarga yetdi, bedarak yo‘qolganlar soni esa 3 000 kishiga yaqinlashmoqda.

Falokat keng qamrovli qishloqlar, sayyohlik markazlari va strategik ahamiyatga ega transport koridorlarini bir zumda vayronaga aylantirdi.

Muzlik qulashi va to‘silgan daryo: Ofat qanday boshlandi?

Tabiiy ofatning kelib chiqish sabablari va halokat xronikasi aniqlandi:

  • Langtang-Lirung tog‘idagi silkinish: Chorshanba kuni ertalab baland tog‘ tizmasida ulkan muzlik massasi qulab tushgan;

  • Daryo o‘zanining to‘silishi: Muzlik ortidan kelgan millionlab tonnalik tosh va loy massasi Lxende-Kxola daryosini butunlay to‘sib qo‘ygan va katta hajmdagi tabiiy to‘g‘onni hosil qilgan;

  • Vayronkor to‘lqin: To‘plangan suv bosimi to‘g‘onni yorib o‘tib, vodiy bo‘ylab yo‘lida uchragan barcha inshootlarni yuvib ketdi. Oqibatda Katmandu va Tibetni bog‘lovchi mashhur xalqaro yo‘nalishdagi ko‘priklar, yo‘llar hamda yirik elektr stansiyalari butunlay yakson bo‘ldi.

Chet ellik sayyohlar qurshovda: 320 kishi bilan aloqa uzilgan

Nepal Turizm vazirligi hududda bo‘lib turgan xorijliklar va ziyoratchilarning holati bo‘yicha rasmiy raqamlarni ochiqladi:

  • Qutqarilganlar: Hozirga qadar olib borilgan tezkor evakuatsiya jarayonida 621 nafar chet ellik sayyoh xavfli hududlardan muvaffaqiyatli olib chiqildi;

  • Aloqasiz qolganlar: Kamida 320 nafar xorijlik sayyoh bilan aloqa butunlay uzilgan bo‘lib, ularni qidirish va najot berish bo‘yicha maxsus operatsiyalar og‘ir ob-havo sharoitida davom etmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mo‘jiza: Nepaldagi dahshatli toshqinda butun bir oila omon qoldi (Video)Mo‘jiza: Nepaldagi dahshatli toshqinda butun bir oila omon qoldi (Video)Bugun, 21:12Tramp Oydagi obyektga o‘z nomini berishni rejalashtirmoqdaTramp Oydagi obyektga o‘z nomini berishni rejalashtirmoqdaBugun, 19:5579,25 metr balandlikda qolgan alpinist telefonidan foydalana oldi79,25 metr balandlikda qolgan alpinist telefonidan foydalana oldiBugun, 19:4853 yoshli amerikalik ayol bir soatda 1826 marta otjimaniye qildi53 yoshli amerikalik ayol bir soatda 1826 marta otjimaniye qildiBugun, 17:30Yopiq chegaralar zarbasi: Finlyandiyaning sharqiy mintaqalarida nimalar bo‘lmoqda?Yopiq chegaralar zarbasi: Finlyandiyaning sharqiy mintaqalarida nimalar bo‘lmoqda?Bugun, 17:03Pentagonda shoshilinch yig‘ilish: Hegset yuzlab generallarni sirli bazaga yig‘moqdaPentagonda shoshilinch yig‘ilish: Hegset yuzlab generallarni sirli bazaga yig‘moqdaBugun, 16:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi