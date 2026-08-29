Nepalda dahshatli qiyomat: 675 kishi halok bo‘ldi, 3 ming odam bedarak yo‘qoldi
Nepalning shimoliy tog‘li hududlarida sodir bo‘lgan dahshatli tabiiy ofat mintaqa tarixidagi eng katta yo‘qotishlarga sabab bo‘lmoqda. AFP agentligining favqulodda xizmatlar ma’lumotlariga tayanib xabar berishicha, ulkan muzlik qulashi ortidan boshlangan vayronkor toshqin va ko‘chkilar oqibatida halok bo‘lganlar soni 675 nafarga yetdi, bedarak yo‘qolganlar soni esa 3 000 kishiga yaqinlashmoqda.
Falokat keng qamrovli qishloqlar, sayyohlik markazlari va strategik ahamiyatga ega transport koridorlarini bir zumda vayronaga aylantirdi.
Muzlik qulashi va to‘silgan daryo: Ofat qanday boshlandi?
Tabiiy ofatning kelib chiqish sabablari va halokat xronikasi aniqlandi:
Langtang-Lirung tog‘idagi silkinish: Chorshanba kuni ertalab baland tog‘ tizmasida ulkan muzlik massasi qulab tushgan;
Daryo o‘zanining to‘silishi: Muzlik ortidan kelgan millionlab tonnalik tosh va loy massasi Lxende-Kxola daryosini butunlay to‘sib qo‘ygan va katta hajmdagi tabiiy to‘g‘onni hosil qilgan;
Vayronkor to‘lqin: To‘plangan suv bosimi to‘g‘onni yorib o‘tib, vodiy bo‘ylab yo‘lida uchragan barcha inshootlarni yuvib ketdi. Oqibatda Katmandu va Tibetni bog‘lovchi mashhur xalqaro yo‘nalishdagi ko‘priklar, yo‘llar hamda yirik elektr stansiyalari butunlay yakson bo‘ldi.
Chet ellik sayyohlar qurshovda: 320 kishi bilan aloqa uzilgan
Nepal Turizm vazirligi hududda bo‘lib turgan xorijliklar va ziyoratchilarning holati bo‘yicha rasmiy raqamlarni ochiqladi:
Qutqarilganlar: Hozirga qadar olib borilgan tezkor evakuatsiya jarayonida 621 nafar chet ellik sayyoh xavfli hududlardan muvaffaqiyatli olib chiqildi;
Aloqasiz qolganlar: Kamida 320 nafar xorijlik sayyoh bilan aloqa butunlay uzilgan bo‘lib, ularni qidirish va najot berish bo‘yicha maxsus operatsiyalar og‘ir ob-havo sharoitida davom etmoqda.
…