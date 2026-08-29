Kevin de Bryoyne Italiya futbolidagi katta muammoni ochiqladi...

·0·Sport
Kevin de Bryoyne Italiya futbolidagi katta muammoni ochiqladi...

«Napoli»ning belgiyalik yulduz yarim himoyachisi Kevin de Bryoyne Italiyaning nufuzli Corriere dello Sport nashriga bergan eksklyuziv intervyusida A Seriya va mahalliy klublardagi eng og‘riqli masalalardan birini ko‘tarib chiqdi. Tajribali pleymeyker Italiya futbolida yosh iqtidorlarga bo‘lgan yondashuv va ularga imkoniyat berish tizimini keskin tanqid qildi.

De Bryoynening fikricha, Italiya klublarida yosh futbolchilarning zaxirada qolib ketishi ularning individual o‘sishiga va umuman milliy futbol taraqqiyotiga to‘sqinlik qilmoqda.

Antonio Vergara voqeasi va Italiyadagi yondashuv

Belgiyalik yarim himoyachi «Napoli»ga ko‘chib o‘tgan dastlabki kunlarida guvoh bo‘lgan hayratlanarli holatni misol qilib keltirdi:

  • Kutilmagan farq: «Men “Napoli”ga kelgan paytimda Antonio Vergarani ko‘rib, uni 18 yoshdagi istiqbolli yigitcha bo‘lsa kerak deb o‘ylagandim. Keyin bilsam, u allaqachon 23 yoshga to‘lib bo‘lgan ekan;

  • Angliya va Belgiya tajribasi: Belgiya yoki Angliyada 18 yoshga to‘lgan iqtidorli futbolchi, odatda, asosiy tarkibda muntazam ravishda maydonga tusha boshlaydi. Italiyada esa bu borada mutlaqo boshqacha, konservativ yondashuv hukm surmoqda;

  • O‘yin amaliyoti — rivojlanish omili: Yosh o‘yinchilar muntazam tarzda maydonda to‘p surishlari shart. Faqatgina katta bosim va haqiqiy o‘yin amaliyoti orqali ular tezroq o‘sish va yuqori saviyaga ko‘tarilish imkoniyatiga ega bo‘ladi», — deya ta’kidladi de Bryoyne.

A Seriyadagi tizimli islohotlar zarurati

Kevin de Bryoynening ushbu bayonoti Italiya sport jamoatchiligi va ekspertlari o‘rtasida keng qamrovli muhokamalarga sabab bo‘ldi:

  • Yoshlarni tarkibga integratsiya qilish: Ko‘plab mutaxassislar belgiyalik yulduzning fikriga qo‘shilib, A Seriya jamoalarining natija ketidan quvib, yoshlarga ishonch bildirmasligi xalqaro maydonda Italiya klublari va terma jamoasining raqobatbardoshligini susaytirayotganini ta’kidlamoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Leandro Paredes FIFA tomonidan berilgan diskvalifikatsiyani tanqid qildiLeandro Paredes FIFA tomonidan berilgan diskvalifikatsiyani tanqid qildiBugun, 21:31«O‘zbek el-klasikosi»: «Neftchi» «Paxtakor»ni mag‘lub etib, chorak finalga chiqdi«O‘zbek el-klasikosi»: «Neftchi» «Paxtakor»ni mag‘lub etib, chorak finalga chiqdiBugun, 21:28Jahon chempionatida kumush medal: O‘zbekistonlik sportchi qizlar shohsupaga ko‘tarildi!Jahon chempionatida kumush medal: O‘zbekistonlik sportchi qizlar shohsupaga ko‘tarildi!Bugun, 20:53«Liverpul»da nimalar bo‘lmoqda? «Enfild»dagi dramadan so‘ng yana ochko yo‘qotdi!«Liverpul»da nimalar bo‘lmoqda? «Enfild»dagi dramadan so‘ng yana ochko yo‘qotdi!Bugun, 18:54Lyu Se Shanxaydagi UFC debyutida raqibini 1-raundda nokaut qildi (Video)Lyu Se Shanxaydagi UFC debyutida raqibini 1-raundda nokaut qildi (Video)Bugun, 18:34Shanxaydagi zal sukutga cho‘mdi: Deniz Gomes 1-raunddayoq xitoylik top-jangchini nokaut qildiShanxaydagi zal sukutga cho‘mdi: Deniz Gomes 1-raunddayoq xitoylik top-jangchini nokaut qildiBugun, 18:23
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)