Kevin de Bryoyne Italiya futbolidagi katta muammoni ochiqladi...
«Napoli»ning belgiyalik yulduz yarim himoyachisi Kevin de Bryoyne Italiyaning nufuzli Corriere dello Sport nashriga bergan eksklyuziv intervyusida A Seriya va mahalliy klublardagi eng og‘riqli masalalardan birini ko‘tarib chiqdi. Tajribali pleymeyker Italiya futbolida yosh iqtidorlarga bo‘lgan yondashuv va ularga imkoniyat berish tizimini keskin tanqid qildi.
De Bryoynening fikricha, Italiya klublarida yosh futbolchilarning zaxirada qolib ketishi ularning individual o‘sishiga va umuman milliy futbol taraqqiyotiga to‘sqinlik qilmoqda.
Antonio Vergara voqeasi va Italiyadagi yondashuv
Belgiyalik yarim himoyachi «Napoli»ga ko‘chib o‘tgan dastlabki kunlarida guvoh bo‘lgan hayratlanarli holatni misol qilib keltirdi:
Kutilmagan farq: «Men “Napoli”ga kelgan paytimda Antonio Vergarani ko‘rib, uni 18 yoshdagi istiqbolli yigitcha bo‘lsa kerak deb o‘ylagandim. Keyin bilsam, u allaqachon 23 yoshga to‘lib bo‘lgan ekan;
Angliya va Belgiya tajribasi: Belgiya yoki Angliyada 18 yoshga to‘lgan iqtidorli futbolchi, odatda, asosiy tarkibda muntazam ravishda maydonga tusha boshlaydi. Italiyada esa bu borada mutlaqo boshqacha, konservativ yondashuv hukm surmoqda;
O‘yin amaliyoti — rivojlanish omili: Yosh o‘yinchilar muntazam tarzda maydonda to‘p surishlari shart. Faqatgina katta bosim va haqiqiy o‘yin amaliyoti orqali ular tezroq o‘sish va yuqori saviyaga ko‘tarilish imkoniyatiga ega bo‘ladi», — deya ta’kidladi de Bryoyne.
A Seriyadagi tizimli islohotlar zarurati
Kevin de Bryoynening ushbu bayonoti Italiya sport jamoatchiligi va ekspertlari o‘rtasida keng qamrovli muhokamalarga sabab bo‘ldi:
Yoshlarni tarkibga integratsiya qilish: Ko‘plab mutaxassislar belgiyalik yulduzning fikriga qo‘shilib, A Seriya jamoalarining natija ketidan quvib, yoshlarga ishonch bildirmasligi xalqaro maydonda Italiya klublari va terma jamoasining raqobatbardoshligini susaytirayotganini ta’kidlamoqda.
…