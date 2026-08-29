Toshkentda muhim tashrif: Shavkat Mirziyoyev Narendra Modini aeroportda shaxsan kutib oldi (Foto)

·20·O‘zbekiston
Toshkentda muhim tashrif: Shavkat Mirziyoyev Narendra Modini aeroportda shaxsan kutib oldi (Foto)

O‘zbekiston va Hindiston o‘rtasidagi strategik sheriklik munosabatlarida yangi tarixiy sahifa ochilmoqda. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning taklifiga binoan, Hindiston Respublikasi Bosh vaziri Narendra Modi davlat tashrifi bilan Toshkentga yetib keldi.

«Toshkent-Humo» xalqaro aeroportida oliy martabali mehmonni O‘zbekiston yetakchisi shaxsan kutib oldi. Tantanali marosimda ikki davlat bayroqlari ko‘tarilib, faxriy qorovul saf tortdi.

Toshkentda muhim tashrif: Shavkat Mirziyoyev Narendra Modini aeroportda shaxsan kutib oldi (Foto)

«Yangi O‘zbekiston» bog‘iga tashrif va ehtirom ramzi

Davlat rahbarlari aeroportdagi rasmiy qabuldan so‘ng to‘g‘ridan to‘g‘ri poytaxt yaqinidagi muhim madaniy-tarixiy majmuaga yo‘l olishdi:

  • Monument poyiga gul qo‘yish: An’anaga muvofiq, Hindiston Bosh vaziri Narendra Modi «Yangi O‘zbekiston» bog‘idagi Mustaqillik monumenti poyiga tantanali ravishda gulchambar qo‘ydi;

Toshkentda muhim tashrif: Shavkat Mirziyoyev Narendra Modini aeroportda shaxsan kutib oldi (Foto)

  • Me’moriy ansambl bilan tanishuv: Oliy martabali mehmonga ushbu muazzam majmuaning mazmun-mohiyati, milliy davlatchilik tarixi hamda yangilanayotgan O‘zbekistonning strategik taraqqiyot yo‘lini aks ettiruvchi o‘ziga xos xususiyatlari haqida batafsil ma’lumot berildi.

Toshkentda muhim tashrif: Shavkat Mirziyoyev Narendra Modini aeroportda shaxsan kutib oldi (Foto)Toshkentda muhim tashrif: Shavkat Mirziyoyev Narendra Modini aeroportda shaxsan kutib oldi (Foto)

30 avgustdagi asosiy tadbirlar: Muhim hujjatlar paketi imzolanadi

Davlat tashrifi doirasidagi keng qamrovli rasmiy tadbirlar va oliy darajadagi muzokaralar ertaga, 30 avgust kuni bo‘lib o‘tadi:

  • Strategik hamkorlikni kengaytirish: Tomonlar siyosiy, savdo-iqtisodiy, investitsiyaviy, axborot texnologiyalari, farmatsevtika va gumanitar sohalardagi hamkorlikni yangi bosqichga olib chiqish masalalarini muhokama qiladi;

  • Salmoqli kelishuvlar: Oliy darajadagi uchrashuvlar yakunida ikki tomonlama munosabatlarni mustahkamlashga qaratilgan salmoqli hujjatlar to‘plami imzolanishi rejalashtirilgan.

Toshkentda muhim tashrif: Shavkat Mirziyoyev Narendra Modini aeroportda shaxsan kutib oldi (Foto)
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Maxsus operatsiya: 13,6 kg opiy yashirilgan xufiya joy fosh etildi! (Tezkor tafsilot)Maxsus operatsiya: 13,6 kg opiy yashirilgan xufiya joy fosh etildi! (Tezkor tafsilot)Bugun, 21:52Joze Mourinyu «Oltin to‘p» atrofidagi siyosat va adolatsizlikni fosh qildiJoze Mourinyu «Oltin to‘p» atrofidagi siyosat va adolatsizlikni fosh qildiBugun, 18:08Sentyabrda O‘zbekistonda qanday ob-havo kutilyapti?Sentyabrda O‘zbekistonda qanday ob-havo kutilyapti?Bugun, 17:51Mustaqillikning 35 yilligiga bag‘ishlab maxsus oltin tangalar chiqarildiMustaqillikning 35 yilligiga bag‘ishlab maxsus oltin tangalar chiqarildiBugun, 14:00Ta’sirli lahzalar: Islom Karimov Mustaqillikni e’lon qilgan tarixiy kadrlar namoyish etildiTa’sirli lahzalar: Islom Karimov Mustaqillikni e’lon qilgan tarixiy kadrlar namoyish etildiBugun, 09:31Betakror manzara: Mustaqillikning 35 yilligida qiruvchi samolyotlar bayrog‘imizni aks ettirdiBetakror manzara: Mustaqillikning 35 yilligida qiruvchi samolyotlar bayrog‘imizni aks ettirdiBugun, 09:09
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekistonni yana kuchli jazirama kutmoqda
O‘zbekistonni yana kuchli jazirama kutmoqda
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar necha kun dam oladi?
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar necha kun dam oladi?
O‘zbekistonda minglab ayollar o‘zidan yosh yigitlarga turmushga chiqqan
O‘zbekistonda minglab ayollar o‘zidan yosh yigitlarga turmushga chiqqan
O‘zbekistonda hayvonlar uchun pasport majburiy bo‘ladi
O‘zbekistonda hayvonlar uchun pasport majburiy bo‘ladi
O‘zbekistonda endi uy hayvonlariga ham pasport talab etiladi
O‘zbekistonda endi uy hayvonlariga ham pasport talab etiladi
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar 3-4 kun dam oladi
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar 3-4 kun dam oladi
O‘zbekistonliklar Mustaqillik bayramida necha kun dam oladi?
O‘zbekistonliklar Mustaqillik bayramida necha kun dam oladi?
Qovundan yasalgan «Jaloliddin Manguberdi» poyezdi festival mehmonlarini hayratga solmoqda (video)
Qovundan yasalgan «Jaloliddin Manguberdi» poyezdi festival mehmonlarini hayratga solmoqda (video)