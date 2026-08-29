Toshkentda muhim tashrif: Shavkat Mirziyoyev Narendra Modini aeroportda shaxsan kutib oldi (Foto)
O‘zbekiston va Hindiston o‘rtasidagi strategik sheriklik munosabatlarida yangi tarixiy sahifa ochilmoqda. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning taklifiga binoan, Hindiston Respublikasi Bosh vaziri Narendra Modi davlat tashrifi bilan Toshkentga yetib keldi.
«Toshkent-Humo» xalqaro aeroportida oliy martabali mehmonni O‘zbekiston yetakchisi shaxsan kutib oldi. Tantanali marosimda ikki davlat bayroqlari ko‘tarilib, faxriy qorovul saf tortdi.
«Yangi O‘zbekiston» bog‘iga tashrif va ehtirom ramzi
Davlat rahbarlari aeroportdagi rasmiy qabuldan so‘ng to‘g‘ridan to‘g‘ri poytaxt yaqinidagi muhim madaniy-tarixiy majmuaga yo‘l olishdi:
Monument poyiga gul qo‘yish: An’anaga muvofiq, Hindiston Bosh vaziri Narendra Modi «Yangi O‘zbekiston» bog‘idagi Mustaqillik monumenti poyiga tantanali ravishda gulchambar qo‘ydi;
Me’moriy ansambl bilan tanishuv: Oliy martabali mehmonga ushbu muazzam majmuaning mazmun-mohiyati, milliy davlatchilik tarixi hamda yangilanayotgan O‘zbekistonning strategik taraqqiyot yo‘lini aks ettiruvchi o‘ziga xos xususiyatlari haqida batafsil ma’lumot berildi.
30 avgustdagi asosiy tadbirlar: Muhim hujjatlar paketi imzolanadi
Davlat tashrifi doirasidagi keng qamrovli rasmiy tadbirlar va oliy darajadagi muzokaralar ertaga, 30 avgust kuni bo‘lib o‘tadi:
Strategik hamkorlikni kengaytirish: Tomonlar siyosiy, savdo-iqtisodiy, investitsiyaviy, axborot texnologiyalari, farmatsevtika va gumanitar sohalardagi hamkorlikni yangi bosqichga olib chiqish masalalarini muhokama qiladi;
Salmoqli kelishuvlar: Oliy darajadagi uchrashuvlar yakunida ikki tomonlama munosabatlarni mustahkamlashga qaratilgan salmoqli hujjatlar to‘plami imzolanishi rejalashtirilgan.
…