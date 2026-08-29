«Bizni shu qishda sindirmoqchi»: Kuleba Kiyev bo‘yicha kutilayotgan dahshatli rejalarni ochiqladi

·42·Dunyo
«Bizni shu qishda sindirmoqchi»: Kuleba Kiyev bo‘yicha kutilayotgan dahshatli rejalarni ochiqladi

Ukrainaning sobiq Tashqi ishlar vaziri Dmitriy Kuleba «Politnavigator» nashriga bergan bayonotida mamlakatni kutayotgan kuz-qish mavsumi va urushning navbatdagi keskin bosqichi haqida jiddiy ogohlantirishlar bilan chiqdi. Sobiq diplomatning ta’kidlashicha, Rossiya tomonining asosiy strategik bosimi poytaxt Kiyevga qaratilmoqda.

Kulebaning qayd etishicha, bo‘lajak qish Ukraina uchun har tomonlama eng og‘ir sinov davri bo‘ladi va oldinda shiddatli qarama-qarshiliklar kutmoqda.

«Maqsad — Kiyevda hayotni chidab bo‘lmas qilish»: Ichki norozilik xavfi

Sobiq vazir poytaxt infratuzilmasi va ta’minot tizimiga bo‘layotgan tahdidlarni tahlil qildi:

  • Reaktiv «Geran»lar va doimiy xavotir: «Kiyevda kecha-kunduz havo trevogalari yangrashi va reaktiv “Geran” dronlari bilan beriladigan zarbalar odatiy holga aylanadi», — deydi Kuleba;

  • Ijtimoiy va siyosiy oqibatlar: «Rossiya Kiyevdagi hayotni imkon qadar murakkablashtirish orqali ichki siyosiy oqibatlarni keltirib chiqarishga — aholi g‘azabini o‘z hukumatiga qarshi yo‘naltirishga urinmoqda;

  • Omborlar va ta’minot inqirozi: Agar Kiyev atrofidagi ta’minot omborlari vayron qilinsa, shaharga mahsulotlar va zarur vositalarni yetkazib berishda katta uzilishlar boshlanadi. Hech kimni qo‘rqitmoqchi emasman, ammo reallikni to‘g‘ri tushunish kerak: Ukraina kuzga nihoyatda murakkab sharoitda kirib bormoqda».

«Ikkinchi front» da’vosi va Trampning raddiyasi

Kuleba Rossiyaning xalqaro rejalari borasida ham bahsli fikrlarni bildirdi:

  • Boltiqbo‘yi yo‘nalishi: Sobiq TIV rahbari Kreml Boltiqbo‘yi davlatlariga qarshi yana bir «ikkinchi front» ochishga yaqinlashayotganini da’vo qildi;

  • Donald Trampning pozitsiyasi: Shu bilan birga, yaqinda AQSH Prezidenti Donald Tramp Rossiya rahbari Vladimir Putinning NATO davlatlariga hujum qilish niyati borligi haqidagi da’volarni rasman rad etib, bunday ssenariy haqiqatga to‘g‘ri kelmasligini bildirgan edi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mers Leypsigdagi dron hujumida Rossiyani ayblab, ulkan sanksiyalar qo‘llamoqchiMers Leypsigdagi dron hujumida Rossiyani ayblab, ulkan sanksiyalar qo‘llamoqchiBugun, 22:49Eng yirik neft bitimi: Tramp global bozorni larzaga solgan kelishuvni e’lon qildiEng yirik neft bitimi: Tramp global bozorni larzaga solgan kelishuvni e’lon qildiBugun, 22:44«Dengizdan dengizgacha» rejasi barbod bo‘ldimi? Siyosatshunos Polshaning yangi pozitsiyasini fosh qildi«Dengizdan dengizgacha» rejasi barbod bo‘ldimi? Siyosatshunos Polshaning yangi pozitsiyasini fosh qildiBugun, 22:35Nepalda dahshatli qiyomat: 675 kishi halok bo‘ldi, 3 ming odam bedarak yo‘qoldiNepalda dahshatli qiyomat: 675 kishi halok bo‘ldi, 3 ming odam bedarak yo‘qoldiBugun, 21:43Mo‘jiza: Nepaldagi dahshatli toshqinda butun bir oila omon qoldi (Video)Mo‘jiza: Nepaldagi dahshatli toshqinda butun bir oila omon qoldi (Video)Bugun, 21:12Tramp Oydagi obyektga o‘z nomini berishni rejalashtirmoqdaTramp Oydagi obyektga o‘z nomini berishni rejalashtirmoqdaBugun, 19:55
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi