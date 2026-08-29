«Bizni shu qishda sindirmoqchi»: Kuleba Kiyev bo‘yicha kutilayotgan dahshatli rejalarni ochiqladi
Ukrainaning sobiq Tashqi ishlar vaziri Dmitriy Kuleba «Politnavigator» nashriga bergan bayonotida mamlakatni kutayotgan kuz-qish mavsumi va urushning navbatdagi keskin bosqichi haqida jiddiy ogohlantirishlar bilan chiqdi. Sobiq diplomatning ta’kidlashicha, Rossiya tomonining asosiy strategik bosimi poytaxt Kiyevga qaratilmoqda.
Kulebaning qayd etishicha, bo‘lajak qish Ukraina uchun har tomonlama eng og‘ir sinov davri bo‘ladi va oldinda shiddatli qarama-qarshiliklar kutmoqda.
«Maqsad — Kiyevda hayotni chidab bo‘lmas qilish»: Ichki norozilik xavfi
Sobiq vazir poytaxt infratuzilmasi va ta’minot tizimiga bo‘layotgan tahdidlarni tahlil qildi:
Reaktiv «Geran»lar va doimiy xavotir: «Kiyevda kecha-kunduz havo trevogalari yangrashi va reaktiv “Geran” dronlari bilan beriladigan zarbalar odatiy holga aylanadi», — deydi Kuleba;
Ijtimoiy va siyosiy oqibatlar: «Rossiya Kiyevdagi hayotni imkon qadar murakkablashtirish orqali ichki siyosiy oqibatlarni keltirib chiqarishga — aholi g‘azabini o‘z hukumatiga qarshi yo‘naltirishga urinmoqda;
Omborlar va ta’minot inqirozi: Agar Kiyev atrofidagi ta’minot omborlari vayron qilinsa, shaharga mahsulotlar va zarur vositalarni yetkazib berishda katta uzilishlar boshlanadi. Hech kimni qo‘rqitmoqchi emasman, ammo reallikni to‘g‘ri tushunish kerak: Ukraina kuzga nihoyatda murakkab sharoitda kirib bormoqda».
«Ikkinchi front» da’vosi va Trampning raddiyasi
Kuleba Rossiyaning xalqaro rejalari borasida ham bahsli fikrlarni bildirdi:
Boltiqbo‘yi yo‘nalishi: Sobiq TIV rahbari Kreml Boltiqbo‘yi davlatlariga qarshi yana bir «ikkinchi front» ochishga yaqinlashayotganini da’vo qildi;
Donald Trampning pozitsiyasi: Shu bilan birga, yaqinda AQSH Prezidenti Donald Tramp Rossiya rahbari Vladimir Putinning NATO davlatlariga hujum qilish niyati borligi haqidagi da’volarni rasman rad etib, bunday ssenariy haqiqatga to‘g‘ri kelmasligini bildirgan edi.
…