Jahon chempionatida kumush medal: O‘zbekistonlik sportchi qizlar shohsupaga ko‘tarildi!
O‘zbekiston milliy jamoasi baydarka va kanoeda eshkak eshish bo‘yicha jahon chempionatida yana bir medalga ega chiqdi. Polshada o‘tayotgan nufuzli musobaqaning navbatdagi bahslarida yurtimiz vakillari ikkinchi bor shohsupaga ko‘tarildi.
Ayollar o‘rtasidagi 200 metrga juftlik kanoe dasturida Shohsanam Sherzodova va Nilufar Zokirova marraga ikkinchi bo‘lib yetib kelib, kumush medalni qo‘lga kiritdi.
Sherzodova va Zokirovaning muhim natijasi
O‘zbekistonlik sportchilar 200 metr masofadagi juftlik kanoe bahsida kuchli natija qayd etib, jahon chempionati sovrindorlari qatoridan joy oldi.
Musobaqa yakuniga ko‘ra:
Shohsanam Sherzodova va Nilufar Zokirova — 2-o‘rin;
masofa — 200 metr;
yo‘nalish — juftlik kanoe;
natija — kumush medal.
Bu natija o‘zbek eshkak eshish sporti uchun yana bir muhim xalqaro yutuq bo‘ldi.
O‘zbekiston delegatsiyasi ikkinchi medalni qo‘lga kiritdi
Sherzodova va Zokirovaning kumush medali O‘zbekiston milliy jamoasining Polshadagi jahon chempionatidagi ikkinchi sovrini bo‘ldi.
Bundan bir kun avval erkaklar o‘rtasidagi 200 metrga yakkalik kanoe dasturida Artur Guliyev ham marraga ikkinchi bo‘lib yetib kelgandi.
Shu tariqa O‘zbekiston delegatsiyasi musobaqaning qisqa masofalardagi dasturlarida ketma-ket kumush medallarga ega chiqdi.
Polshadagi jahon chempionati davom etmoqda
Poznan shahri mezbonlik qilayotgan baydarka va kanoeda eshkak eshish bo‘yicha jahon chempionatida dunyoning kuchli sportchilari ishtirok etmoqda.
O‘zbekistonlik sportchilar esa musobaqaning dastlabki kunlaridanoq sovrinli o‘rinlar uchun kurashda o‘zini ko‘rsatmoqda.
Eng e’tiborlisi — ikki kunda ikki kumush medal.
Bu natija milliy jamoaning jahon chempionatidagi ishtiroki muvaffaqiyatli davom etayotganini ko‘rsatadi.
Endi e’tibor — navbatdagi bahslarga
O‘zbekistonlik sportchilarning Poznandagi ishtiroki hali yakunlangani yo‘q. Jamoa oldida yana bir qator dasturlarda o‘z imkoniyatlarini namoyish etish imkoniyati bor.
Hozircha esa Shohsanam Sherzodova va Nilufar Zokirova qo‘lga kiritgan kumush medal hamda Artur Guliyevning avvalgi sovrini O‘zbekiston milliy jamoasi hisobiga ikkita jahon chempionati medalini qo‘shdi.
Poznanda O‘zbekiston eshkak eshishchilari ikkinchi marta kumush medalga ega chiqdi — jamoa jahon chempionatida o‘zining sovrinlar kolleksiyasini boyitmoqda.
…