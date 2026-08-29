Jahon chempionatida kumush medal: O‘zbekistonlik sportchi qizlar shohsupaga ko‘tarildi!

·29·Sport
Jahon chempionatida kumush medal: O‘zbekistonlik sportchi qizlar shohsupaga ko‘tarildi!

O‘zbekiston milliy jamoasi baydarka va kanoeda eshkak eshish bo‘yicha jahon chempionatida yana bir medalga ega chiqdi. Polshada o‘tayotgan nufuzli musobaqaning navbatdagi bahslarida yurtimiz vakillari ikkinchi bor shohsupaga ko‘tarildi.

Ayollar o‘rtasidagi 200 metrga juftlik kanoe dasturida Shohsanam Sherzodova va Nilufar Zokirova marraga ikkinchi bo‘lib yetib kelib, kumush medalni qo‘lga kiritdi.

Sherzodova va Zokirovaning muhim natijasi

O‘zbekistonlik sportchilar 200 metr masofadagi juftlik kanoe bahsida kuchli natija qayd etib, jahon chempionati sovrindorlari qatoridan joy oldi.

Musobaqa yakuniga ko‘ra:

  • Shohsanam Sherzodova va Nilufar Zokirova — 2-o‘rin;

  • masofa — 200 metr;

  • yo‘nalish — juftlik kanoe;

  • natija — kumush medal.

Bu natija o‘zbek eshkak eshish sporti uchun yana bir muhim xalqaro yutuq bo‘ldi.

O‘zbekiston delegatsiyasi ikkinchi medalni qo‘lga kiritdi

Sherzodova va Zokirovaning kumush medali O‘zbekiston milliy jamoasining Polshadagi jahon chempionatidagi ikkinchi sovrini bo‘ldi.

Bundan bir kun avval erkaklar o‘rtasidagi 200 metrga yakkalik kanoe dasturida Artur Guliyev ham marraga ikkinchi bo‘lib yetib kelgandi.

Shu tariqa O‘zbekiston delegatsiyasi musobaqaning qisqa masofalardagi dasturlarida ketma-ket kumush medallarga ega chiqdi.

Polshadagi jahon chempionati davom etmoqda

Poznan shahri mezbonlik qilayotgan baydarka va kanoeda eshkak eshish bo‘yicha jahon chempionatida dunyoning kuchli sportchilari ishtirok etmoqda.

O‘zbekistonlik sportchilar esa musobaqaning dastlabki kunlaridanoq sovrinli o‘rinlar uchun kurashda o‘zini ko‘rsatmoqda.

Eng e’tiborlisi — ikki kunda ikki kumush medal.

Bu natija milliy jamoaning jahon chempionatidagi ishtiroki muvaffaqiyatli davom etayotganini ko‘rsatadi.

Endi e’tibor — navbatdagi bahslarga

O‘zbekistonlik sportchilarning Poznandagi ishtiroki hali yakunlangani yo‘q. Jamoa oldida yana bir qator dasturlarda o‘z imkoniyatlarini namoyish etish imkoniyati bor.

Hozircha esa Shohsanam Sherzodova va Nilufar Zokirova qo‘lga kiritgan kumush medal hamda Artur Guliyevning avvalgi sovrini O‘zbekiston milliy jamoasi hisobiga ikkita jahon chempionati medalini qo‘shdi.

Poznanda O‘zbekiston eshkak eshishchilari ikkinchi marta kumush medalga ega chiqdi — jamoa jahon chempionatida o‘zining sovrinlar kolleksiyasini boyitmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kevin de Bryoyne Italiya futbolidagi katta muammoni ochiqladi...Kevin de Bryoyne Italiya futbolidagi katta muammoni ochiqladi...Bugun, 21:57Leandro Paredes FIFA tomonidan berilgan diskvalifikatsiyani tanqid qildiLeandro Paredes FIFA tomonidan berilgan diskvalifikatsiyani tanqid qildiBugun, 21:31«O‘zbek el-klasikosi»: «Neftchi» «Paxtakor»ni mag‘lub etib, chorak finalga chiqdi«O‘zbek el-klasikosi»: «Neftchi» «Paxtakor»ni mag‘lub etib, chorak finalga chiqdiBugun, 21:28«Liverpul»da nimalar bo‘lmoqda? «Enfild»dagi dramadan so‘ng yana ochko yo‘qotdi!«Liverpul»da nimalar bo‘lmoqda? «Enfild»dagi dramadan so‘ng yana ochko yo‘qotdi!Bugun, 18:54Lyu Se Shanxaydagi UFC debyutida raqibini 1-raundda nokaut qildi (Video)Lyu Se Shanxaydagi UFC debyutida raqibini 1-raundda nokaut qildi (Video)Bugun, 18:34Shanxaydagi zal sukutga cho‘mdi: Deniz Gomes 1-raunddayoq xitoylik top-jangchini nokaut qildiShanxaydagi zal sukutga cho‘mdi: Deniz Gomes 1-raunddayoq xitoylik top-jangchini nokaut qildiBugun, 18:23
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)