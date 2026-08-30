Ekskavatordan topilgan mushukcha qurilishda «xodim» bo‘ldi

·0·Dunyo
Ekskavatordan topilgan mushukcha qurilishda «xodim» bo‘ldi

AQSHning Ogayo shtatida qurilishchilar ekskavator ichida qolib ketgan mitti mushukchani qutqarib olishdi. Bir necha haftalik mushukcha og‘ir texnika ichida qolib ketgan va uning ovozi ishchilar e’tiborini tortgan. Bu haqda People ma’lum qildi.

RiverReach Construction kompaniyasining operatsion supervayzeri Cheyz Guello ekskavatorni tekshirayotgan vaqtida mushukchaning miyovlaganini eshitgan. U texnika ostidagi og‘ir himoya panellarini ehtiyotkorlik bilan yechib, hayvonni tashqariga chiqarishga muvaffaq bo‘lgan.

Ishchilar mushukchaning onasi va boshqa bolalarini ham izlashgan, ammo uning yolg‘iz qolganini aniqlashgan. Shundan so‘ng qurilish jamoasi unga g‘amxo‘rlik qilishga qaror qilgan.

Mushukcha Sue deb nomlangan. Bu nom u topilgan ekskavatorni ishlab chiqargan Komatsu brendi nomi bilan bog‘liq. Hozircha u vaqtincha parvarishda bo‘lib, keyinchalik kompaniyaning mexanigi xonadonida yashashi va ishga ham birga borib-kelishi rejalashtirilgan. Katta bo‘lgach, u kompaniyaning «shop cat»i — ya’ni ishxona mushugiga aylanadi.

Mushukchaning hikoyasi ijtimoiy tarmoqlarda tezda ommalashdi. Kompaniya tomonidan joylangan videolar millionlab marta ko‘rilgan. Voqeadan xabar topgan Komatsu kompaniyasi esa Sue uchun maxsus mitti himoya kaskasi va xavfsizlik jileti tayyorlab berdi.

Shu tariqa, ekskavator ichida tasodifan topilgan mushukcha oddiy qurilish maydoni mehmonidan jamoaning sevimli ramziga aylandi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AQSHning uch hududida 1 sentyabr «O‘zbekiston Mustaqilligi kuni» deb e’lon qilindi (foto)AQSHning uch hududida 1 sentyabr «O‘zbekiston Mustaqilligi kuni» deb e’lon qilindi (foto)Bugun, 11:52Mamontlar qaytishi mumkinmi? Olimlar kutilmagan rejani boshladiMamontlar qaytishi mumkinmi? Olimlar kutilmagan rejani boshladiBugun, 11:45Saudiya Arabistonida dunyodagi eng tez attraksion ishlamoqda (video)Saudiya Arabistonida dunyodagi eng tez attraksion ishlamoqda (video)Bugun, 11:34Ayol 11 oylik o‘g‘lini otasiga bermaslik uchun o‘ldirdiAyol 11 oylik o‘g‘lini otasiga bermaslik uchun o‘ldirdiBugun, 11:10Podmoskoveda 12 yoshli bola o‘ldirildi: gumonda ikki o‘quvchi qizPodmoskoveda 12 yoshli bola o‘ldirildi: gumonda ikki o‘quvchi qizBugun, 11:05«Kalmar o‘yini» sabab 12 yoshli bola o‘ldirildimi?«Kalmar o‘yini» sabab 12 yoshli bola o‘ldirildimi?Bugun, 11:05
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi