Xitoyda 4,7 dyuymli kompakt BlueFox Aura A1 smartfoni sotuvga chiqdi
Zamonaviy bozorda tobora yiriklashib borayotgan telefonlar fonida xaridorlar eʼtiborini tortuvchi oʻziga xos qurilma taqdim etildi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Bluefox kompaniyasi bir qoʻl bilan boshqarishga moʻljallangan hamda yirik ekranlarni xush koʻrmaydiganlar uchun moʻljallangan BlueFox Aura A1 smartfonini Xitoy bozorida sotuvga chiqardi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Mazkur novatorlik qurilmasi atigi 150 gramm vaznga ega boʻlib, uning mat oynadan yasalgan orqa qismi oq, qora va pushti ranglarda xaridorlarga taklif etiladi. Qurilmaning asosiy oʻziga xos jihatlaridan biri bu uning 4,7 dyuymli, 1600×720 piksel aniqlikdagi, chastotasi 90 Hz hamda choʻqqi yorqinligi 600 nit boʻlgan sifatli ЖК-ekranidir.
Kompakt korpus ichidagi zamonaviy imkoniyatlarQurilmaning apparat qismi sakkiz yadroli MediaTek Helio G100 protsessoriga asoslangan boʻlib, u foydalanuvchilarga yuqori unumdorlikni taqdim etadi. Smartfon modifikatsiyasiga koʻra 8 yoki 12 GB LPDDR4X operativ xotira hamda 128 yoki 256 GB UFS 2.2 doimiy flesh-xotira bilan taʼminlangan. Shuningdek, xotirani kengaytirishni istovchilar uchun 2 TB gacha boʻlgan TF xotira kartasi uchun alohida slot ham koʻzda tutilgan.
Kichik oʻlchamlariga qaramay, ishlab chiqaruvchilar sovutish tizimiga ham alohida eʼtibor qaratishgan. Smartfonda 1900 mm² maydonga ega bugʻlanish kamerasi oʻrnatilgan boʻlib, u qizib ketishning oldini oladi. Qurilmaning avtonomligini taʼminlash uchun 3500 mAch sigʻimli akkumulyator tanlangan va u 18 W quvvat olish tezligini qoʻllab-quvvatlaydi.
Kamera va dasturiy taʼminot xususiyatlariOptika imkoniyatlariga kelsak, qurilmaning asosiy kamerasi 64 megapikselli OV64B40 sensoriga ega boʻlsa, old kamera 16 megapikselli aniqlikda suratga olish imkonini beradi. Yangi smartfon bazasida Android 16 boʻlgan maxsus FoxOS operatsion tizimida ishlaydi va aynan bir qoʻlda boshqarish uchun mukammal optimallashtirilgan.
Qurilmaning dasturiy va apparat taʼminotida Dynamic Island funksiyasi, ikkita ilovalarni bir vaqtning oʻzida ishga tushirish, qoʻngʻiroqlarni yozib olish, shuningdek, NFC va infraqizil port kabi qulayliklar mavjud. Xavfsizlikni taʼminlash maqsadida yon panelga barmoq izi skaneri oʻrnatilgan boʻlib, korpusda tezkor funksiyalarni ishga tushiruvchi maxsus jismoniy smart-tugma ham mavjud.
Xitoy bozoridagi narxlarga koʻra, 8 GB operativ va 128 GB doimiy xotiraga ega versiya 1399 yuanni tashkil etadi. Kattaroq xotirali 12 GB va 256 GB li modifikatsiya esa 1699 yuandan sotuvga chiqarilgan.
…