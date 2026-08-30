Xitoyda 4,7 dyuymli kompakt BlueFox Aura A1 smartfoni sotuvga chiqdi

·5·Texno
Xitoyda 4,7 dyuymli kompakt BlueFox Aura A1 smartfoni sotuvga chiqdi

Zamonaviy bozorda tobora yiriklashib borayotgan telefonlar fonida xaridorlar eʼtiborini tortuvchi oʻziga xos qurilma taqdim etildi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Bluefox kompaniyasi bir qoʻl bilan boshqarishga moʻljallangan hamda yirik ekranlarni xush koʻrmaydiganlar uchun moʻljallangan BlueFox Aura A1 smartfonini Xitoy bozorida sotuvga chiqardi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Mazkur novatorlik qurilmasi atigi 150 gramm vaznga ega boʻlib, uning mat oynadan yasalgan orqa qismi oq, qora va pushti ranglarda xaridorlarga taklif etiladi. Qurilmaning asosiy oʻziga xos jihatlaridan biri bu uning 4,7 dyuymli, 1600×720 piksel aniqlikdagi, chastotasi 90 Hz hamda choʻqqi yorqinligi 600 nit boʻlgan sifatli ЖК-ekranidir.

Kompakt korpus ichidagi zamonaviy imkoniyatlar

Qurilmaning apparat qismi sakkiz yadroli MediaTek Helio G100 protsessoriga asoslangan boʻlib, u foydalanuvchilarga yuqori unumdorlikni taqdim etadi. Smartfon modifikatsiyasiga koʻra 8 yoki 12 GB LPDDR4X operativ xotira hamda 128 yoki 256 GB UFS 2.2 doimiy flesh-xotira bilan taʼminlangan. Shuningdek, xotirani kengaytirishni istovchilar uchun 2 TB gacha boʻlgan TF xotira kartasi uchun alohida slot ham koʻzda tutilgan.

Kichik oʻlchamlariga qaramay, ishlab chiqaruvchilar sovutish tizimiga ham alohida eʼtibor qaratishgan. Smartfonda 1900 mm² maydonga ega bugʻlanish kamerasi oʻrnatilgan boʻlib, u qizib ketishning oldini oladi. Qurilmaning avtonomligini taʼminlash uchun 3500 mAch sigʻimli akkumulyator tanlangan va u 18 W quvvat olish tezligini qoʻllab-quvvatlaydi.

Kamera va dasturiy taʼminot xususiyatlari

Optika imkoniyatlariga kelsak, qurilmaning asosiy kamerasi 64 megapikselli OV64B40 sensoriga ega boʻlsa, old kamera 16 megapikselli aniqlikda suratga olish imkonini beradi. Yangi smartfon bazasida Android 16 boʻlgan maxsus FoxOS operatsion tizimida ishlaydi va aynan bir qoʻlda boshqarish uchun mukammal optimallashtirilgan.

Qurilmaning dasturiy va apparat taʼminotida Dynamic Island funksiyasi, ikkita ilovalarni bir vaqtning oʻzida ishga tushirish, qoʻngʻiroqlarni yozib olish, shuningdek, NFC va infraqizil port kabi qulayliklar mavjud. Xavfsizlikni taʼminlash maqsadida yon panelga barmoq izi skaneri oʻrnatilgan boʻlib, korpusda tezkor funksiyalarni ishga tushiruvchi maxsus jismoniy smart-tugma ham mavjud.

Xitoy bozoridagi narxlarga koʻra, 8 GB operativ va 128 GB doimiy xotiraga ega versiya 1399 yuanni tashkil etadi. Kattaroq xotirali 12 GB va 256 GB li modifikatsiya esa 1699 yuandan sotuvga chiqarilgan.

BlueFoxAura A1Kompakt smartfonMediaTekXitoy gadjetlari
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

SpaceX Viasat sunʼiy yoʻldoshini bloklashni talab qilmoqdaSpaceX Viasat sunʼiy yoʻldoshini bloklashni talab qilmoqdaBugun, 10:51Toyota Tesla izidan borib, yangi Lexus uchun gigakastingni tanladiToyota Tesla izidan borib, yangi Lexus uchun gigakastingni tanladiBugun, 10:23Apple ishqibozlari kutgan qurilma: buklanuvchi iPhone taqdim etiladiApple ishqibozlari kutgan qurilma: buklanuvchi iPhone taqdim etiladiBugun, 08:03TSMC va AQSH olimlari sunʼiy intellekt uchun SOT-MRAM xotirasini yaratdiTSMC va AQSH olimlari sunʼiy intellekt uchun SOT-MRAM xotirasini yaratdiBugun, 04:27Apple kompaniyasi iPhone 18 smartfonlari uchun savdo grafigini oʻzgartiradiApple kompaniyasi iPhone 18 smartfonlari uchun savdo grafigini oʻzgartiradiBugun, 02:58Xitoyning Long March 6C raketasi orbitada parchalanib ketdiXitoyning Long March 6C raketasi orbitada parchalanib ketdiBugun, 01:51
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi