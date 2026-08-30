Asalarilar kasallansa, «dori»ni o‘zlari tanlar ekan

·1·Salomatlik
Asalarilar kasallansa, «dori»ni o‘zlari tanlar ekan

Olimlar asalarilarning kasallikka qarshi kutilmagan qobiliyatini aniqladi. Yangi tadqiqotga ko‘ra, ayrim bambl asalarilar zamburug‘li infeksiyaga duch kelganda tarkibida foydali tabiiy moddalar bo‘lgan nektarni ko‘proq tanlashi mumkin.

Tajribalarda olimlar asalarilarga oddiy shirin suv va tarkibida o‘simliklarda uchraydigan kversetin moddasi bo‘lgan nektarni taklif qilgan. Kasallikka duchor bo‘lgan koloniyalarda ushbu modda qo‘shilgan nektarga qiziqish oshgani kuzatilgan. Kversetin esa mikroblarga qarshi xususiyatlari bilan ma’lum.

Qizig‘i, bu asalarilarning o‘zini o‘zi «davolash» qobiliyatiga ega bo‘lishi mumkinligini ko‘rsatadi. Ilgarigi tadqiqotlarda ham asalari oilalari zamburug‘li kasallik xavfi paydo bo‘lganda o‘simlik qatronini ko‘proq yig‘ishi va bu infeksiya darajasini pasaytirishi mumkinligi aniqlangan.

Olimlar hozircha bu jarayonni to‘liq davolanish deb atashga shoshilmayapti. Ammo tabiatda jonzotlar kasallikka qarshi o‘z muhitidan foydalanishining bunday misollari fan uchun juda qiziq.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Qahva va dorilar yordam bermaydi: Surunkali charchoqni yo‘qotuvchi 3 ta bepul davoQahva va dorilar yordam bermaydi: Surunkali charchoqni yo‘qotuvchi 3 ta bepul davo28.08, 20:12Tasdiqlandi: Yangilangan COVID-19 vaksinasini kimlar olishi shart?Tasdiqlandi: Yangilangan COVID-19 vaksinasini kimlar olishi shart?28.08, 16:36Mashqsiz mushak o‘stirish mumkinmi? Xitoy olimlari yangi usulni sinab ko‘rdiMashqsiz mushak o‘stirish mumkinmi? Xitoy olimlari yangi usulni sinab ko‘rdi27.08, 23:32Noyob inqilob: Olimlar zararlangan asablarni tiklaydigan usulni ishlab chiqdiNoyob inqilob: Olimlar zararlangan asablarni tiklaydigan usulni ishlab chiqdi24.08, 08:54Olimlar anorning yurak uchun yashirin foydasini aniqladiOlimlar anorning yurak uchun yashirin foydasini aniqladi24.08, 04:21Sog‘lom organizmning 9 ta asosiy belgisiSog‘lom organizmning 9 ta asosiy belgisi23.08, 12:51
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Salomatlik yangiliklar

Tug‘ilgan kuningiz qaysi a’zongiz «nozik» ekanini ko‘rsatadi? Qiziq talqin
Tug‘ilgan kuningiz qaysi a’zongiz «nozik» ekanini ko‘rsatadi? Qiziq talqin
Bostirilgan tuyg‘ular tanani kasal qiladimi? Ilm nima deydi?
Bostirilgan tuyg‘ular tanani kasal qiladimi? Ilm nima deydi?
Qahva va dorilar yordam bermaydi: Surunkali charchoqni yo‘qotuvchi 3 ta bepul davo
Qahva va dorilar yordam bermaydi: Surunkali charchoqni yo‘qotuvchi 3 ta bepul davo
Sog‘lom organizmning 9 ta asosiy belgisi
Sog‘lom organizmning 9 ta asosiy belgisi
Miyadagi o‘smani bildirishi mumkin bo‘lgan g‘ayrioddiy belgi ma’lum qilindi
Miyadagi o‘smani bildirishi mumkin bo‘lgan g‘ayrioddiy belgi ma’lum qilindi
Ushbu 6 ichimlik haqiqatan ham ichki a’zolarni davolaydimi?
Ushbu 6 ichimlik haqiqatan ham ichki a’zolarni davolaydimi?
Olimlar anorning yurak uchun yashirin foydasini aniqladi
Olimlar anorning yurak uchun yashirin foydasini aniqladi
50 yoshdan keyingi 14 odat: qay biri haqiqatan xavfli?
50 yoshdan keyingi 14 odat: qay biri haqiqatan xavfli?