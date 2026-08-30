Miyamiz qarorni bizdan oldin qabul qilib qo‘yar ekan

·0·Salomatlik
Miyamiz qarorni bizdan oldin qabul qilib qo‘yar ekan

Inson biror qaror qabul qilayotganda, uning miyasida ongli ravishda anglashimizdan oldinyoq ayrim jarayonlar boshlanishi mumkin. Olimlarni aynan shu holat uzoq yillardan beri qiziqtirib kelmoqda.

Tadqiqotlarda miya faolligi inson qarorini anglashidan avval o‘zgarishi kuzatilgan. Ayrim tajribalarda hatto odamning harakat haqidagi tanloviga bog‘liq signallar ongli qarordan bir necha soniya oldin paydo bo‘lgan.

Bu esa muhim savolni keltirib chiqaradi: agar miya qarorga biz anglashimizdan avval tayyorgarlik ko‘rsa, unda inson haqiqatan ham erkin tanlov qiladimi?

Biroq olimlar buni insonda iroda yo‘qligining isboti deb hisoblamaydi. Ilmiy ishlarga ko‘ra, ongsiz jarayonlar qarorlarimizga ta’sir qilishi mumkin, ammo ular insonning barcha tanlovlarini to‘liq belgilab qo‘yadi, degan xulosa qilishga hali asos yo‘q.

Shu sababli miya va inson irodasi o‘rtasidagi munosabat hanuz fan va falsafadagi eng qiziq bahslardan biri bo‘lib qolmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Asalarilar kasallansa, «dori»ni o‘zlari tanlar ekanAsalarilar kasallansa, «dori»ni o‘zlari tanlar ekanBugun, 12:02Qahva va dorilar yordam bermaydi: Surunkali charchoqni yo‘qotuvchi 3 ta bepul davoQahva va dorilar yordam bermaydi: Surunkali charchoqni yo‘qotuvchi 3 ta bepul davo28.08, 20:12Tasdiqlandi: Yangilangan COVID-19 vaksinasini kimlar olishi shart?Tasdiqlandi: Yangilangan COVID-19 vaksinasini kimlar olishi shart?28.08, 16:36Mashqsiz mushak o‘stirish mumkinmi? Xitoy olimlari yangi usulni sinab ko‘rdiMashqsiz mushak o‘stirish mumkinmi? Xitoy olimlari yangi usulni sinab ko‘rdi27.08, 23:32Noyob inqilob: Olimlar zararlangan asablarni tiklaydigan usulni ishlab chiqdiNoyob inqilob: Olimlar zararlangan asablarni tiklaydigan usulni ishlab chiqdi24.08, 08:54Olimlar anorning yurak uchun yashirin foydasini aniqladiOlimlar anorning yurak uchun yashirin foydasini aniqladi24.08, 04:21
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Salomatlik yangiliklar

Tug‘ilgan kuningiz qaysi a’zongiz «nozik» ekanini ko‘rsatadi? Qiziq talqin
Tug‘ilgan kuningiz qaysi a’zongiz «nozik» ekanini ko‘rsatadi? Qiziq talqin
Bostirilgan tuyg‘ular tanani kasal qiladimi? Ilm nima deydi?
Bostirilgan tuyg‘ular tanani kasal qiladimi? Ilm nima deydi?
Qahva va dorilar yordam bermaydi: Surunkali charchoqni yo‘qotuvchi 3 ta bepul davo
Qahva va dorilar yordam bermaydi: Surunkali charchoqni yo‘qotuvchi 3 ta bepul davo
Sog‘lom organizmning 9 ta asosiy belgisi
Sog‘lom organizmning 9 ta asosiy belgisi
Miyadagi o‘smani bildirishi mumkin bo‘lgan g‘ayrioddiy belgi ma’lum qilindi
Miyadagi o‘smani bildirishi mumkin bo‘lgan g‘ayrioddiy belgi ma’lum qilindi
Ushbu 6 ichimlik haqiqatan ham ichki a’zolarni davolaydimi?
Ushbu 6 ichimlik haqiqatan ham ichki a’zolarni davolaydimi?
Olimlar anorning yurak uchun yashirin foydasini aniqladi
Olimlar anorning yurak uchun yashirin foydasini aniqladi
50 yoshdan keyingi 14 odat: qay biri haqiqatan xavfli?
50 yoshdan keyingi 14 odat: qay biri haqiqatan xavfli?