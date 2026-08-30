AQSHning uch hududida 1 sentyabr «O‘zbekiston Mustaqilligi kuni» deb e’lon qilindi (foto)

·2·Dunyo
AQSHning uch hududida 1 sentyabr «O‘zbekiston Mustaqilligi kuni» deb e’lon qilindi (foto)

O‘zbekiston mustaqilligining 35 yilligi munosabati bilan AQSHning Sietl shahri, Oregon shtati va mamlakat poytaxti Vashington, D.C. hududlarida 2026 yil 1 sentyabr rasman «O‘zbekiston Mustaqilligi kuni» deb e’lon qilindi.

Sietl meri Keti B. Uilson, Oregon gubernatori Tina Kotek va Vashington meri Myuriel Bauzer tegishli proklamatsiyalarni imzolagan.

Sietl shahrining O‘zbekiston mustaqillik kuni haqidagi deklaratsiyasi.

Hujjatlarda O‘zbekistonning mustaqillikka erishganidan buyongi 35 yillik taraqqiyot yo‘li, amalga oshirilgan islohotlar va mamlakatning xalqaro maydondagi nufuzi qayd etilgan. Shuningdek, O‘zbekiston va AQSH o‘rtasida savdo, investitsiya, texnologiya, ta’lim, turizm va madaniy almashinuvlar kabi sohalardagi hamkorlik rivojlanayotgani ta’kidlangan.

Oregon gubernatori Tina Kotek tomonidan imzolangan proklamatsiyada shtat aholisi ushbu muhim sanani birgalikda nishonlashga chaqirilgan. Hujjat Oregon davlat kotibi Tobias Rid tomonidan ham tasdiqlangan.

Oregоn shtati va Vashington shahri ma'muriyatining O‘zbekiston mustaqilligi haqidagi deklaratsiyasi.

Sietldagi proklamatsiyada esa O‘zbekistonning Markaziy Osiyodagi o‘rni, iqtisodiy salohiyati va Sietl bilan savdo, investitsiya, texnologiya hamda boshqa yo‘nalishlarda hamkorlik qilish imkoniyatlariga alohida e’tibor qaratilgan.

Shu tariqa, O‘zbekiston mustaqilligining 35 yilligi arafasida AQSHning turli hududlarida mamlakatning milliy bayramiga rasmiy e’tibor qaratildi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mamontlar qaytishi mumkinmi? Olimlar kutilmagan rejani boshladiMamontlar qaytishi mumkinmi? Olimlar kutilmagan rejani boshladiBugun, 11:45Saudiya Arabistonida dunyodagi eng tez attraksion ishlamoqda (video)Saudiya Arabistonida dunyodagi eng tez attraksion ishlamoqda (video)Bugun, 11:34Ayol 11 oylik o‘g‘lini otasiga bermaslik uchun o‘ldirdiAyol 11 oylik o‘g‘lini otasiga bermaslik uchun o‘ldirdiBugun, 11:10Podmoskoveda 12 yoshli bola o‘ldirildi: gumonda ikki o‘quvchi qizPodmoskoveda 12 yoshli bola o‘ldirildi: gumonda ikki o‘quvchi qizBugun, 11:05«Kalmar o‘yini» sabab 12 yoshli bola o‘ldirildimi?«Kalmar o‘yini» sabab 12 yoshli bola o‘ldirildimi?Bugun, 11:05Finlyandiyalik dengizchi quyosh energiyasida ishlaydigan yaxta yasab, Ibizagacha suzib bordiFinlyandiyalik dengizchi quyosh energiyasida ishlaydigan yaxta yasab, Ibizagacha suzib bordiBugun, 03:36
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi