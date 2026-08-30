Toyota 2028-yilda ommaviy mashinalar uchun yangi avtopilotni taqdim etadi
Yaponiya avtomobilsozlik giganti Toyota 2028-yilda yengil mashinalar uchun moʻljallangan yangi avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimini namoyish etishni rejalashtirmoqda. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, gap odatdagi xalqaro tasnifga kirmaydigan, biroq imkoniyatlari boʻyicha amaldagilardan ancha yuqori boʻlgan Level 2++ darajasidagi yordamchi tizim haqida bormoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Mazkur yangi texnologiya harakatlanish vaqtida haydovchining aralashuviga boʻlgan ehtiyojni sezilarli darajada kamaytirishga qaratilgan. Mutaxassislarning taʼkidlashicha, ushbu qadam kompaniyaning kelajakdagi transport vositalarini xavfsizroq va qulayroq qilish yoʻlidagi muhim strategik qadamlaridan biri hisoblanadi.
Texnologik xususiyatlar va xavfsizlik standartlariAmaldagi xalqaro standartlarga koʻra, Level 2 darajasidagi tizimlar faqatgina haydovchiga yordam berish vazifasini bajaradi. Bu shuni anglatadiki, inson baribir yoʻlni diqqat bilan kuzatib borishi va har qanday kutilmagan vaziyatda boshqaruvni darhol oʻz qoʻliga olishga tayyor turishi shart.
Hozircha Toyota boʻlajak tizimning texnik tavsiflarini sir tutmoqda. Kompaniya datchiklar konfiguratsiyasi, hisoblash platformasi, xarita talablari yoki qoʻllarni ruldan olish shartlari kabi muhim cheklovlar haqida hozircha aniq maʼlumot bermadi.
Kelgusidagi rejalar va avtonom boshqaruv istiqbollariGuruFocus nashri tarqatgan maʼlumotlarga tayanib aytish mumkinki, Toyota 2030-yildan boshlab ushbu ilgʻor texnologiyani oʻzining yanada kengroq avtomobil modellariga tatbiq etishni maqsad qilgan. Bu esa kelgusida zamonaviy xavfsizlik funksiyalarining ommaviylashuvini taʼminlaydi.
Shu bilan birga, yaponiyalik muhandislar oldindan belgilangan maxsus sharoitlarda inson ishtirokisiz toʻliq harakatlana oladigan Level 4 darajasidagi avtonom tizimlar ustida ham faol ish olib bormoqda. Biroq, manbalarda ushbu toʻliq avtomatlashtirilgan seriyali mashinalarning bozorga chiqishining aniq muddatlari keltirilmagan.
Umuman olganda, Toyota yaqin yillar uchun oʻz oldiga mutlaqo haydovchisiz transportni joriy etishni emas, balki oddiy avtomobillar uchun yanada takomillashtirilgan yordamchi tizimni yaratishni asosiy maqsad qilib qoʻygan. Dastlabki bosqich 2028-yilgi taqdimot va uning ortidan 2030-yildan boshlanadigan keng koʻlamli tatbiq etish jarayonlari bilan davom etadi.
…