Toyota 2028-yilda ommaviy mashinalar uchun yangi avtopilotni taqdim etadi

·2·Avto
Toyota 2028-yilda ommaviy mashinalar uchun yangi avtopilotni taqdim etadi

Yaponiya avtomobilsozlik giganti Toyota 2028-yilda yengil mashinalar uchun moʻljallangan yangi avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimini namoyish etishni rejalashtirmoqda. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, gap odatdagi xalqaro tasnifga kirmaydigan, biroq imkoniyatlari boʻyicha amaldagilardan ancha yuqori boʻlgan Level 2++ darajasidagi yordamchi tizim haqida bormoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Mazkur yangi texnologiya harakatlanish vaqtida haydovchining aralashuviga boʻlgan ehtiyojni sezilarli darajada kamaytirishga qaratilgan. Mutaxassislarning taʼkidlashicha, ushbu qadam kompaniyaning kelajakdagi transport vositalarini xavfsizroq va qulayroq qilish yoʻlidagi muhim strategik qadamlaridan biri hisoblanadi.

Texnologik xususiyatlar va xavfsizlik standartlari

Amaldagi xalqaro standartlarga koʻra, Level 2 darajasidagi tizimlar faqatgina haydovchiga yordam berish vazifasini bajaradi. Bu shuni anglatadiki, inson baribir yoʻlni diqqat bilan kuzatib borishi va har qanday kutilmagan vaziyatda boshqaruvni darhol oʻz qoʻliga olishga tayyor turishi shart.

Hozircha Toyota boʻlajak tizimning texnik tavsiflarini sir tutmoqda. Kompaniya datchiklar konfiguratsiyasi, hisoblash platformasi, xarita talablari yoki qoʻllarni ruldan olish shartlari kabi muhim cheklovlar haqida hozircha aniq maʼlumot bermadi.

Kelgusidagi rejalar va avtonom boshqaruv istiqbollari

GuruFocus nashri tarqatgan maʼlumotlarga tayanib aytish mumkinki, Toyota 2030-yildan boshlab ushbu ilgʻor texnologiyani oʻzining yanada kengroq avtomobil modellariga tatbiq etishni maqsad qilgan. Bu esa kelgusida zamonaviy xavfsizlik funksiyalarining ommaviylashuvini taʼminlaydi.

Shu bilan birga, yaponiyalik muhandislar oldindan belgilangan maxsus sharoitlarda inson ishtirokisiz toʻliq harakatlana oladigan Level 4 darajasidagi avtonom tizimlar ustida ham faol ish olib bormoqda. Biroq, manbalarda ushbu toʻliq avtomatlashtirilgan seriyali mashinalarning bozorga chiqishining aniq muddatlari keltirilmagan.

Umuman olganda, Toyota yaqin yillar uchun oʻz oldiga mutlaqo haydovchisiz transportni joriy etishni emas, balki oddiy avtomobillar uchun yanada takomillashtirilgan yordamchi tizimni yaratishni asosiy maqsad qilib qoʻygan. Dastlabki bosqich 2028-yilgi taqdimot va uning ortidan 2030-yildan boshlanadigan keng koʻlamli tatbiq etish jarayonlari bilan davom etadi.

ToyotaAvtopilotAvtomobilTexnologiyaYangiliklar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Avtomobilni jarima maydonidan chiqarish osonlashdi: yangi tartib (video)Avtomobilni jarima maydonidan chiqarish osonlashdi: yangi tartib (video)Bugun, 18:16BYD Yangwang U7 elektromobili oʻta ogʻir sinovdan oʻtdiBYD Yangwang U7 elektromobili oʻta ogʻir sinovdan oʻtdiBugun, 14:25Toyota HiAce ekstremal avtodomga aylantirildiToyota HiAce ekstremal avtodomga aylantirildiBugun, 12:21Hyundai natriy batareyalarga oʻtmoqda: ular 25 yil xizmat qiladiHyundai natriy batareyalarga oʻtmoqda: ular 25 yil xizmat qiladiKecha, 16:21Geely Galaxy Battleship 700 avtomobili 6001 metr balandlikka chiqdiGeely Galaxy Battleship 700 avtomobili 6001 metr balandlikka chiqdiKecha, 03:58Mitsubishi bozorni zabt etmoqchi: Qanday yangi avtomobillar chiqariladi?Mitsubishi bozorni zabt etmoqchi: Qanday yangi avtomobillar chiqariladi?28.08, 19:37
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Oʻn yil ochiq osmonoʻsti ostida qolgan Peugeot 205 GTi topildi
Oʻn yil ochiq osmonoʻsti ostida qolgan Peugeot 205 GTi topildi
Elektromobil akkumulyatori qancha vaqt xizmat qiladi?
Elektromobil akkumulyatori qancha vaqt xizmat qiladi?
Hyundai Tucson beshinchi avlodi butunlay yangi qiyofada namoyish etildi
Hyundai Tucson beshinchi avlodi butunlay yangi qiyofada namoyish etildi
Ikkinchi qoʻl Mercedes-Benz A-Class xatchbeklarini 5 ming funtdan sotib olish mumkin
Ikkinchi qoʻl Mercedes-Benz A-Class xatchbeklarini 5 ming funtdan sotib olish mumkin
Ferrari’ning sunʼiy uzatmalar qutisi avtomobil ixlosmandlarini hayratda qoldirdi
Ferrari’ning sunʼiy uzatmalar qutisi avtomobil ixlosmandlarini hayratda qoldirdi
Ikkinchi qoʻl BMW 7 Series: hamyonbop narxda hashamat va amaliylik
Ikkinchi qoʻl BMW 7 Series: hamyonbop narxda hashamat va amaliylik
Xitoy avtomobilsozligining asosiy siri: universal detallar
Xitoy avtomobilsozligining asosiy siri: universal detallar
Nissan Qashqai e-Power bir baki bilan 2000 kilometr yo'l bosib rekord o'rnatdi
Nissan Qashqai e-Power bir baki bilan 2000 kilometr yo'l bosib rekord o'rnatdi