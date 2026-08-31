Haqiqiy buyumlar bilan turmush qurganlar: g‘alati «nikohlar» tarixi (foto)
Dunyoda ayrim insonlar oddiy odamlar bilan emas, turli buyum va inshootlar bilan kuchli hissiy munosabat o‘rnatishini aytadi. Bunday holat obyektga romantik yoki hissiy bog‘lanish sifatida tasvirlanadi. Quyida shunday noodatiy hikoyalarning eng mashhurlari keltirilgan.
Erika LaBriye va Eyfel minorasi
Amerikalik kamonchi Erika LaBriye 2007 yilda Parijdagi Eyfel minorasi bilan ramziy nikoh marosimini o‘tkazgan. U minoraga kuchli hissiy bog‘liqligini bildirgan va keyinchalik Erika Eiffel nomidan foydalangan. Bu nikoh yuridik jihatdan tan olinmagan.
Merivone Rocha Morayes va latta qo‘g‘irchoq
Braziliyalik Merivone Rocha Morayes 2021 yilda onasi tikib bergan, Marcelo deb nomlangan katta qo‘g‘irchoq bilan ramziy to‘y qilgani bilan mashhur bo‘lgan. U Marcelo bilan to‘y, tantana va hatto “asal oyi” o‘tkazgan. Keyinchalik ularning “oilasi” haqida ham ijtimoiy tarmoqlarda videolar tarqalgan. Qo‘g‘irchoqqa "turmushga chiqqan" ayol 3 egizaklarni dunyoga keltirib, homiladorlik tarixini so‘zlab bergani haqida ma’lumotlar bor.
Aaron Chervenak va smartfon
Los-Anjeleslik rejissyor Aaron Chervenak 2016 yil 20 may kuni Las-Vegasdagi Little Vegas Chapel’da o‘z smartfoni bilan ramziy nikoh marosimini o‘tkazgan. Marosimda unga “smartfon” bilan nikohlanganini e’lon qilishgan va u bu noodatiy voqeani videoga ham olgan.
Pascale Sellik va ko‘rpa
Britaniyalik rassom Pascale Sellik 2019 yilda o‘z ko‘rpasi bilan ramziy nikoh marosimini o‘tkazgan. U ko‘rpasini hayotidagi eng yaqin va ishonchli “munosabat” deb ta’riflagan hamda uning doimo yonida bo‘lib, taskin berganini aytgan. Marosim Exeter shahrida bo‘lib, unda 120 ga yaqin mehmon qatnashgan.
Qayd etish kerak: bu “nikohlar”ning aksariyati huquqiy nikoh hisoblanmaydi, balki shaxsiy yoki ramziy marosimlardir. Erika Eiffelning o‘zi ham Eyfel minorasi bilan munosabati qonuniy nikoh sifatida tan olinmasligini ta’kidlagan.
…