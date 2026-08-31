Haqiqiy buyumlar bilan turmush qurganlar: g‘alati «nikohlar» tarixi (foto)

·4·Dunyo
Haqiqiy buyumlar bilan turmush qurganlar: g‘alati «nikohlar» tarixi (foto)

Dunyoda ayrim insonlar oddiy odamlar bilan emas, turli buyum va inshootlar bilan kuchli hissiy munosabat o‘rnatishini aytadi. Bunday holat obyektga romantik yoki hissiy bog‘lanish sifatida tasvirlanadi. Quyida shunday noodatiy hikoyalarning eng mashhurlari keltirilgan.

Erika LaBriye va Eyfel minorasi

Amerikalik kamonchi Erika LaBriye 2007 yilda Parijdagi Eyfel minorasi bilan ramziy nikoh marosimini o‘tkazgan. U minoraga kuchli hissiy bog‘liqligini bildirgan va keyinchalik Erika Eiffel nomidan foydalangan. Bu nikoh yuridik jihatdan tan olinmagan.

Eyxel minorasining metal ustunlarini quchoqlab va o‘payotgan ayol.

Merivone Rocha Morayes va latta qo‘g‘irchoq

Braziliyalik Merivone Rocha Morayes 2021 yilda onasi tikib bergan, Marcelo deb nomlangan katta qo‘g‘irchoq bilan ramziy to‘y qilgani bilan mashhur bo‘lgan. U Marcelo bilan to‘y, tantana va hatto “asal oyi” o‘tkazgan. Keyinchalik ularning “oilasi” haqida ham ijtimoiy tarmoqlarda videolar tarqalgan. Qo‘g‘irchoqqa "turmushga chiqqan" ayol 3 egizaklarni dunyoga keltirib, homiladorlik tarixini so‘zlab bergani haqida ma’lumotlar bor.

Lola qo‘g‘irchoq bilan to‘y marosimi va shifoxonada "farzandli" bo‘lgan holati tasvirlangan.

Aaron Chervenak va smartfon

Los-Anjeleslik rejissyor Aaron Chervenak 2016 yil 20 may kuni Las-Vegasdagi Little Vegas Chapel’da o‘z smartfoni bilan ramziy nikoh marosimini o‘tkazgan. Marosimda unga “smartfon” bilan nikohlanganini e’lon qilishgan va u bu noodatiy voqeani videoga ham olgan.

Smokingsiz yigitning qo‘lida smartfon va barmog‘ida nikoh uzugi bor.

Pascale Sellik va ko‘rpa

Britaniyalik rassom Pascale Sellik 2019 yilda o‘z ko‘rpasi bilan ramziy nikoh marosimini o‘tkazgan. U ko‘rpasini hayotidagi eng yaqin va ishonchli “munosabat” deb ta’riflagan hamda uning doimo yonida bo‘lib, taskin berganini aytgan. Marosim Exeter shahrida bo‘lib, unda 120 ga yaqin mehmon qatnashgan.

Moviy sochli ayol yurak shaklli naqshli choyshab ustida o‘tiribdi va uni quchoqlamoqda.

Qayd etish kerak: bu “nikohlar”ning aksariyati huquqiy nikoh hisoblanmaydi, balki shaxsiy yoki ramziy marosimlardir. Erika Eiffelning o‘zi ham Eyfel minorasi bilan munosabati qonuniy nikoh sifatida tan olinmasligini ta’kidlagan.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Shvetsiyada 7 nafar sayyoh eskalatorda kutilmagan holatga tushdi (video)Shvetsiyada 7 nafar sayyoh eskalatorda kutilmagan holatga tushdi (video)Bugun, 04:21Putin, Tramp va Zelenskiy uchrashuvi qachon bo‘lishi mumkin? Yagona sharti ma’lum qilindiPutin, Tramp va Zelenskiy uchrashuvi qachon bo‘lishi mumkin? Yagona sharti ma’lum qilindiKecha, 23:04AQSH Saudiya Arabistonining husiylarga qarshi rejasini rad etdiAQSH Saudiya Arabistonining husiylarga qarshi rejasini rad etdiKecha, 22:58O‘zbekiston va Belarus harbiy hamkorlikni kengaytirmoqda: Minskdagi muzokaralar tafsilotiO‘zbekiston va Belarus harbiy hamkorlikni kengaytirmoqda: Minskdagi muzokaralar tafsilotiKecha, 22:55Kipr sohillarida parom ag‘darilib ketdi: qurbonlar borKipr sohillarida parom ag‘darilib ketdi: qurbonlar borKecha, 19:48Xomanaiy musulmon davlatlariga muhim chaqiriq bilan chiqdi...Xomanaiy musulmon davlatlariga muhim chaqiriq bilan chiqdi...Kecha, 19:47
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi