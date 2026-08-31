Braziliyalik oilada ajablanarli irsiyat: ayrim a’zolarida 24 ta barmoq bor

·54·Dunyo
Braziliyalik oilada ajablanarli irsiyat: ayrim a’zolarida 24 ta barmoq bor

Braziliyalik Da Silva oilasi o‘zining noodatiy irsiy xususiyati bilan dunyo e’tiborini tortgan. Oilaning ayrim a’zolari har ikki qo‘li va oyog‘ida olti tadan barmoq bilan tug‘ilgan.

Bu esa ularda jami 24 ta barmoq — qo‘llarda 12 ta va oyoqlarda yana 12 ta barmoq borligini anglatadi.

Ma’lumotlarga ko‘ra, Braziliyada yashovchi katta oilaning bir qator a’zolarida ushbu kamyob xususiyat avloddan-avlodga o‘tib kelmoqda. Ayrim manbalarda oilaning 20 dan ortiq a’zosidan 14 nafarida qo‘l va oyoqlarda qo‘shimcha barmoqlar borligi qayd etilgan.

Braziliya bayrog‘ini ushlab olti barmoqli qo‘llarini ko‘rsatayotgan odamlar.

Ushbu holat tibbiyotda polidaktiliya deb ataladi. Bu irsiy xususiyat natijasida inson qo‘l yoki oyoqlarida odatdagidan ko‘proq barmoq bilan tug‘ilishi mumkin.

Eng qizig‘i, Da Silva oilasi a’zolari bu xususiyatni kamchilik deb hisoblamaydi. Aksincha, ular o‘zlarining boshqalardan farqli jihatini g‘urur bilan qabul qilib, oddiy hayot tarzini davom ettirib kelmoqda.

Oila a’zolari uchun chaqaloq tug‘ilishi arafasidagi eng qiziq savollardan biri ham uning qiz yoki o‘g‘il bo‘lishi emas, balki besh yoki olti barmoq bilan tug‘ilishidir.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Qulog‘i ochilmagan 22 yoshli ayolda kutilmagan rak aniqlandiQulog‘i ochilmagan 22 yoshli ayolda kutilmagan rak aniqlandiBugun, 18:22Fors ko‘rfazi olov ichida: Eron harbiylari BAA hududiga dron hujumi uyushtirdiFors ko‘rfazi olov ichida: Eron harbiylari BAA hududiga dron hujumi uyushtirdiBugun, 16:51Hindistonda suv ombori to‘lib, favqulodda holat e’lon qilindiHindistonda suv ombori to‘lib, favqulodda holat e’lon qilindiBugun, 16:10Venada 673 brilliantli malika marjoni kunduzi o‘g‘irlandiVenada 673 brilliantli malika marjoni kunduzi o‘g‘irlandiBugun, 15:38360 tonnalik qal’a minorasini 1800 kishi qo‘lda surdi360 tonnalik qal’a minorasini 1800 kishi qo‘lda surdiBugun, 15:24Kaliforniyada uch ayiq bolasi bilan suv bakidan topildiKaliforniyada uch ayiq bolasi bilan suv bakidan topildiBugun, 14:45
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi
Ronalduning asr to‘yi: marosim o‘tkaziladigan joy va tafsilotlar
Ronalduning asr to‘yi: marosim o‘tkaziladigan joy va tafsilotlar