Qulog‘i ochilmagan 22 yoshli ayolda kutilmagan rak aniqlandi

·5·Dunyo
Qulog‘i ochilmagan 22 yoshli ayolda kutilmagan rak aniqlandi

Kaliforniyalik 22 yoshli Aida Byorkins Chikagoga parvoz qilganidan keyin quloqlari ochilmay qolganini sezdi. Oddiydek ko‘ringan bu muammo ortidan oylar davomida turli tekshiruvlar o‘tkazilib, oxir-oqibat unda kamyob saraton aniqlandi.

U uyiga qaytgach, ahvoli tez yomonlashdi: tomog‘iga qon kelishi, eshitish qobiliyati pasayishi, quloqda doimiy shovqin, charchoq va vazn yo‘qotish kuzatildi.

1 va 3 yoshli ikki farzandi bor Aida bir necha shifokorga murojaat qildi, ammo unga bu holat balandlik ta’siri bilan bog‘liq bo‘lishi mumkinligi aytildi.

Nihoyat, shifokorlar qon ketishiga sabab bo‘layotgan, yevstaxiy nayini berkitgan massani aniqladi va Aidani LOR mutaxassisiga yubordi. Uning aytishicha, barcha tovushlar bo‘g‘iq eshitilar, qulog‘idagi shovqin esa to‘xtamasdi.

LOR shifokori massani ko‘rib, uning saraton bo‘lishi mumkinligini taxmin qildi. Tekshiruvlar Aidaning adenoidlari ham kuchli yallig‘langanini ko‘rsatib, ularni olib tashlash zarurligini aniqladi.

Biopsiya natijalarini kutayotganda uning tomog‘ining chap tomoni shisha boshladi va ikkinchi biopsiya o‘tkazildi. Shifokor saraton ekanini aniq ayta olmagan bo‘lsa-da, natijalar juda shubhali ekanini bildirdi.

Kompyuter tomografiyasi esa o‘sma bir nechta hududlarga, jumladan bosh suyagi asosi yaqinidagi bo‘yin limfa tugunlariga tarqalganini ko‘rsatdi.

Fevral oyida Aidaga nazofaringeal karsinoma — burun ortidagi burun-halqum sohasida boshlanadigan kamyob bosh va bo‘yin saratoni tashxisi qo‘yildi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Braziliyalik oilada ajablanarli irsiyat: ayrim a’zolarida 24 ta barmoq borBraziliyalik oilada ajablanarli irsiyat: ayrim a’zolarida 24 ta barmoq borBugun, 17:17Fors ko‘rfazi olov ichida: Eron harbiylari BAA hududiga dron hujumi uyushtirdiFors ko‘rfazi olov ichida: Eron harbiylari BAA hududiga dron hujumi uyushtirdiBugun, 16:51Hindistonda suv ombori to‘lib, favqulodda holat e’lon qilindiHindistonda suv ombori to‘lib, favqulodda holat e’lon qilindiBugun, 16:10Venada 673 brilliantli malika marjoni kunduzi o‘g‘irlandiVenada 673 brilliantli malika marjoni kunduzi o‘g‘irlandiBugun, 15:38360 tonnalik qal’a minorasini 1800 kishi qo‘lda surdi360 tonnalik qal’a minorasini 1800 kishi qo‘lda surdiBugun, 15:24Kaliforniyada uch ayiq bolasi bilan suv bakidan topildiKaliforniyada uch ayiq bolasi bilan suv bakidan topildiBugun, 14:45
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi
Ronalduning asr to‘yi: marosim o‘tkaziladigan joy va tafsilotlar
Ronalduning asr to‘yi: marosim o‘tkaziladigan joy va tafsilotlar