Xiaomi tezkor muz tayyorlovchi yangi Mijia qurilmasini taqdim etdi
Xiaomi kompaniyasi oʻzining maishiy texnika vositalari turkumini yana bir qiziqarli yangi mahsulot bilan boyitdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, xaridorlar orasida katta qiziqish uygʻotgan yangi Mijia kompakt muzgeneratori 31-avgust kuni Xitoy bozorida rasman savdoga chiqarildi. Dastlabki bosqichda mazkur qurilma xaridorlarga 399 yuan boshlangʻich narxda taklif etilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Mazkur ixcham va zamonaviy qurilmaning asosiy oʻziga xos jihati sifatida uning bir necha daqiqa ichida muz tayyorlash imkoniyatini beruvchi ikki xil rejimi eʼtirof etilmoqda. Birinchi rejimda kichik hajmdagi tezkor muzlar hosil qilinadi. Unga koʻra, sakkiz dona muz kubigidan iborat dastlabki porsiya atigi 6–8 daqiqa ichida toʻliq tayyor holatga keladi.
Ikki xil rejim va yuqori sifatli muzQurilmaning ikkinchi rejimi esa yanada yirik hamda tiniqroq muz kubiklarini olishga moʻljallangan. Ushbu jarayonda maxsus bir xilda muzlatish texnologiyasi qoʻllaniladi. Bu oʻz navbatida muz tarkibidagi havo pufakchalari va turli aralashmalar miqdorini sezilarli darajada kamaytirib, uning tiniq chiqishini taʼminlaydi.
Mutaxassislarning taʼkidlashicha, yirik kubiklar sekinroq eriydi va toʻliq sikl taxminan yetti daqiqani tashkil etadi. Xiaomi bunday turdagi muzni ayniqsa salqin ichimliklar uchun tavsiya qiladi, chunki u kofe, viski, pivo va gazlangan ichimliklarni ortiqcha suvsizlantirmasdan, ularning taʼmini saqlab qolishga yordam beradi.
Qulayliklar va texnik koʻrsatkichlarMuzgenerator oʻzining ixcham korpusi bilan ajralib turadi. Uning ogʻirligi qariyb 6,1 kilogrammni tashkil etib, uni oshxonada, kichik barda yoki hatto oʻziga xos qulaylik sifatida toʻgʻridan-toʻgʻri ofis sharoitida ham hech qanday qiyinchiliksiz joylashtirish mumkin.
Qurilma korpusidagi maxsus shaffof oyna foydalanuvchiga tayyor muz miqdorini doimiy nazorat qilib borish imkonini beradi. Shuningdek, zamonaviy yorugʻlik chiqaruvchi diodli (LED) indikatorlar tanlangan ish rejimi, taymer koʻrsatkichlari, suv sathining darajasi hamda qurilmaning boshqa holatlari haqida batafsil maʼlumot berib turadi.
Ichki konteyner hajmi taxminan 64 tadan 80 tagacha muz kubigini sigʻdira oladi. Qurilmaning umumiy unumdorligi esa bir sutka, yaʼni 24 soat ichida 13 kilogrammgacha muz ishlab chiqarishga qodir. Bundan tashqari, 3, 5 va 8 soatlik taymerlar mavjudligi tufayli foydalanuvchilar kerakli miqdordagi muzni oldindan belgilangan vaqtga avtomatik ravishda tayyorlab qoʻyish imkoniyatiga ega boʻladilar.
…