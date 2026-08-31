Xiaomi tezkor muz tayyorlovchi yangi Mijia qurilmasini taqdim etdi

·9·Texno
Xiaomi tezkor muz tayyorlovchi yangi Mijia qurilmasini taqdim etdi

Xiaomi kompaniyasi oʻzining maishiy texnika vositalari turkumini yana bir qiziqarli yangi mahsulot bilan boyitdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, xaridorlar orasida katta qiziqish uygʻotgan yangi Mijia kompakt muzgeneratori 31-avgust kuni Xitoy bozorida rasman savdoga chiqarildi. Dastlabki bosqichda mazkur qurilma xaridorlarga 399 yuan boshlangʻich narxda taklif etilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Mazkur ixcham va zamonaviy qurilmaning asosiy oʻziga xos jihati sifatida uning bir necha daqiqa ichida muz tayyorlash imkoniyatini beruvchi ikki xil rejimi eʼtirof etilmoqda. Birinchi rejimda kichik hajmdagi tezkor muzlar hosil qilinadi. Unga koʻra, sakkiz dona muz kubigidan iborat dastlabki porsiya atigi 6–8 daqiqa ichida toʻliq tayyor holatga keladi.

Ikki xil rejim va yuqori sifatli muz

Qurilmaning ikkinchi rejimi esa yanada yirik hamda tiniqroq muz kubiklarini olishga moʻljallangan. Ushbu jarayonda maxsus bir xilda muzlatish texnologiyasi qoʻllaniladi. Bu oʻz navbatida muz tarkibidagi havo pufakchalari va turli aralashmalar miqdorini sezilarli darajada kamaytirib, uning tiniq chiqishini taʼminlaydi.

Mutaxassislarning taʼkidlashicha, yirik kubiklar sekinroq eriydi va toʻliq sikl taxminan yetti daqiqani tashkil etadi. Xiaomi bunday turdagi muzni ayniqsa salqin ichimliklar uchun tavsiya qiladi, chunki u kofe, viski, pivo va gazlangan ichimliklarni ortiqcha suvsizlantirmasdan, ularning taʼmini saqlab qolishga yordam beradi.

Qulayliklar va texnik koʻrsatkichlar

Muzgenerator oʻzining ixcham korpusi bilan ajralib turadi. Uning ogʻirligi qariyb 6,1 kilogrammni tashkil etib, uni oshxonada, kichik barda yoki hatto oʻziga xos qulaylik sifatida toʻgʻridan-toʻgʻri ofis sharoitida ham hech qanday qiyinchiliksiz joylashtirish mumkin.

Qurilma korpusidagi maxsus shaffof oyna foydalanuvchiga tayyor muz miqdorini doimiy nazorat qilib borish imkonini beradi. Shuningdek, zamonaviy yorugʻlik chiqaruvchi diodli (LED) indikatorlar tanlangan ish rejimi, taymer koʻrsatkichlari, suv sathining darajasi hamda qurilmaning boshqa holatlari haqida batafsil maʼlumot berib turadi.

Ichki konteyner hajmi taxminan 64 tadan 80 tagacha muz kubigini sigʻdira oladi. Qurilmaning umumiy unumdorligi esa bir sutka, yaʼni 24 soat ichida 13 kilogrammgacha muz ishlab chiqarishga qodir. Bundan tashqari, 3, 5 va 8 soatlik taymerlar mavjudligi tufayli foydalanuvchilar kerakli miqdordagi muzni oldindan belgilangan vaqtga avtomatik ravishda tayyorlab qoʻyish imkoniyatiga ega boʻladilar.

XiaomiMijiaMuzgeneratoriTexnologiyaXitoy
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Telefon o‘chiq bo‘lganda kim telefon qilganini qanday bilish mumkin? Muhim USSD-kodlarTelefon o‘chiq bo‘lganda kim telefon qilganini qanday bilish mumkin? Muhim USSD-kodlarBugun, 16:33Huawei Watch D3 aqlli soati rasmiy taqdimotdan oldin namoyish etildiHuawei Watch D3 aqlli soati rasmiy taqdimotdan oldin namoyish etildiBugun, 16:22Galaxy S26 Ultra ekranidagi qizil tus muammosi toʻliq bartaraf etilmadiGalaxy S26 Ultra ekranidagi qizil tus muammosi toʻliq bartaraf etilmadiBugun, 15:50HMD Asha 305 Pro smartfoni taqdim etiladiHMD Asha 305 Pro smartfoni taqdim etiladiBugun, 15:27Apple 9 sentyabrda yangi iPhone'ni namoyish qiladi: barcha kutgan sana ma’lumApple 9 sentyabrda yangi iPhone'ni namoyish qiladi: barcha kutgan sana ma’lumBugun, 15:17Xitoyda minib yurish mumkin bo‘lgan robot-ot yaratildiXitoyda minib yurish mumkin bo‘lgan robot-ot yaratildiBugun, 15:05
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi