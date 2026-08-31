Fors ko‘rfazi olov ichida: Eron harbiylari BAA hududiga dron hujumi uyushtirdi
Yaqin Sharq mintaqasida harbiy-siyosiy ziddiyatlar yanada xavfli bosqichga ko‘tarildi. Eron Islom Respublikasi armiyasi Birlashgan Arab Amirliklari hududida joylashgan strategik ahamiyatga ega «Al-Minhad» harbiy-havo bazasiga o‘nlab zarbdor dronlar vositasida yopirilma hujum uyushtirganini rasman e’lon qildi.
Mazkur keng ko‘lamli zarba Fors ko‘rfazi va uning atrofidagi xavfsizlik balansini jiddiy tarzda izdan chiqarishi mumkin.
Hujum nishoni: AQSH vertolyotlari va harbiy kontingenti
Eron harbiy idorasi matbuot xizmati tomonidan berilgan rasmiy bayonotda hujum tafsilotlari quyidagicha ochiqlandi:
Asosiy nishonlar: Zarbdor uchuvchisiz apparatlar hujumi bevosita «Al-Minhad» bazasida joylashgan AQSH qurolli kuchlarining vertolyotlar parki hamda amerikalik harbiy xizmatchilar turgan nuqtalarga yo‘naltirilgan;
O‘nlab zarbdor dronlar: Hujumda bir vaqtning o‘zida ko‘plab kamikadze va zarbdor dronlardan foydalanilib, baza infratuzilmasiga shikast yetkazish ko‘zlangan.
«Al-Minhad» bazasining strategik o‘rni va xalqaro ahamiyati
BAA hududidagi ushbu yirik harbiy inshoot G‘arb koalitsiyasi uchun o‘ta muhim logistika markazi sanaladi:
Xalqaro koalitsiya tuguni: «Al-Minhad» bazasidan nafaqat AQSH, balki Buyuk Britaniya va Avstraliya qurolli kuchlari ham Yaqin Sharq bo‘ylab o‘z logistika, ta’minot va transport operatsiyalarini muvofiqlashtiruvchi bosh markaz sifatida keng foydalanib keladi;
Mintaqaviy xavfning kuchayishi: Eronning ushbu to‘g‘ridan to‘g‘ri zarbasi BAA va Fors ko‘rfazi davlatlarining havo xavfsizligini yangi xavf-xatarlar qarshisida qoldirmoqda.
…