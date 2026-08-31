Xiaomi bozorga 600 litr hajmli va muz yasash tizimiga ega yangi muzlatgich chiqardi
Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, texnologiya olamidagi yetakchi brendlardan biri boʻlgan Xiaomi oʻzining yirik maishiy texnika turlarini yana bir ilgʻor mahsulot bilan boyitdi. Xitoy bozorida sotuvga chiqarilgan Mijia Refrigerator Pro 600L Cross-Shaped Automatic Ice Maker deb nomlangan yangi muzlatgich oʻzining ulkan hajmi va avtomatlashtirilgan muz tayyorlash tizimi bilan isteʼmolchilar eʼtiborini tortmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yangi qurilmaning umumiy sigʻimi naq 600 litrni tashkil etib, katta oilalar uchun oʻta qulay yechim sifatida taqdim etilmoqda. Toʻq koʻk rangdagi zamonaviy dizaynda ishlangan mazkur maishiy texnika vositasi 852 × 675 × 1912 millimetr oʻlchamlarga hamda 93 kilogramm ogʻirlikka ega. Xitoy bozorida uning boshlangʻich narxi 4469 yuan etib belgilangan.
Ichki boʻlinmalar va havo aylanish tizimiUshbu muzlatgichning umumiy hajmi ikki asosiy qismga boʻlingan boʻlib, uning 375 litri toʻgʻridan-toʻgʻri asosiy muzlatish boʻlimiga, qolgan 225 litri esa muzlatish kamerasiga toʻgʻri keladi. Shuningdek, asosiy boʻlimda harorati alohida rostlanadigan 36 litrli maxsus qism ham mavjud. Bu yerda bolalar ovqatlari, quruq mahsulotlar yoki 0 daraja atrofidagi haroratni talab qiluvchi nozik oziq-ovqatlarni saqlash imkoniyati yaratilgan.
Muhandislar qurilmaning havo aylanish tizimiga alohida eʼtibor qaratishgan. Muzlatgich kamerasi va asosiy boʻlim mustaqil bugʻlatgichlar hamda ventilyatorlar bilan jihozlangan. Buning natijasida ikki zona orasidagi havo oqimlari oʻzaro aralashmaydi va oziq-ovqat mahsulotlari hidlarining bir-biriga oʻtishi oldi olinadi.
Zamonaviy muzgenerator va havo tozalash texnologiyalariModelning asosiy oʻziga xos xususiyatlaridan biri bu oʻrnatilgan avtomatik muzgenerator hisoblanadi. Mazkur tizim bir vaqtning oʻzida 130 tagacha muz kubigini saqlash quvvatiga ega. Qurilmaning oʻzi suv sathini va idish toʻlganini mustaqil ravishda nazorat qilib, suv qoʻshish yoki muzni boʻshatish zarurligi haqida foydalanuvchini oʻz vaqtida ogohlantiradi.
Muz tayyorlash jarayonini bevosita muzlatgichning oʻzidan yoki smartfon orqali Mi Home ilovasi yordamida boshqarish mumkin. Shuningdek, ilova orqali muzgeneratsiya tizimining ichki kanallarini yuvib tozalashga moʻljallangan uch daqiqalik avtomatik tozalash rejimini ham faollashtirish imkoniyati mavjud.
Qurilmaning gigiyena koʻrsatkichlari ham yuqori darajada. Asosiy boʻlimda oʻrnatilgan ionli havo tozalash tizimi ichak tayoqchasi va tillarang stafilokokk bakteriyalarini 99,9999 foizgacha yoʻq qilish quvvatiga ega. Shu bilan birga, yoqimsiz hidlarni keltirib chiqaruvchi trimetilamin moddasining 99,9 foizigacha qismi tozalandi hamda muzlatish kamerasi −30 darajagacha boʻlgan haroratda ishlagani holda mahsulotlarni tez va chuqur muzlatishni taʼminlaydi.
…