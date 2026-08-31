Xiaomi bozorga 600 litr hajmli va muz yasash tizimiga ega yangi muzlatgich chiqardi

·22·Texno
Xiaomi bozorga 600 litr hajmli va muz yasash tizimiga ega yangi muzlatgich chiqardi

Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, texnologiya olamidagi yetakchi brendlardan biri boʻlgan Xiaomi oʻzining yirik maishiy texnika turlarini yana bir ilgʻor mahsulot bilan boyitdi. Xitoy bozorida sotuvga chiqarilgan Mijia Refrigerator Pro 600L Cross-Shaped Automatic Ice Maker deb nomlangan yangi muzlatgich oʻzining ulkan hajmi va avtomatlashtirilgan muz tayyorlash tizimi bilan isteʼmolchilar eʼtiborini tortmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi qurilmaning umumiy sigʻimi naq 600 litrni tashkil etib, katta oilalar uchun oʻta qulay yechim sifatida taqdim etilmoqda. Toʻq koʻk rangdagi zamonaviy dizaynda ishlangan mazkur maishiy texnika vositasi 852 × 675 × 1912 millimetr oʻlchamlarga hamda 93 kilogramm ogʻirlikka ega. Xitoy bozorida uning boshlangʻich narxi 4469 yuan etib belgilangan.

Ichki boʻlinmalar va havo aylanish tizimi

Ushbu muzlatgichning umumiy hajmi ikki asosiy qismga boʻlingan boʻlib, uning 375 litri toʻgʻridan-toʻgʻri asosiy muzlatish boʻlimiga, qolgan 225 litri esa muzlatish kamerasiga toʻgʻri keladi. Shuningdek, asosiy boʻlimda harorati alohida rostlanadigan 36 litrli maxsus qism ham mavjud. Bu yerda bolalar ovqatlari, quruq mahsulotlar yoki 0 daraja atrofidagi haroratni talab qiluvchi nozik oziq-ovqatlarni saqlash imkoniyati yaratilgan.

Muhandislar qurilmaning havo aylanish tizimiga alohida eʼtibor qaratishgan. Muzlatgich kamerasi va asosiy boʻlim mustaqil bugʻlatgichlar hamda ventilyatorlar bilan jihozlangan. Buning natijasida ikki zona orasidagi havo oqimlari oʻzaro aralashmaydi va oziq-ovqat mahsulotlari hidlarining bir-biriga oʻtishi oldi olinadi.

Zamonaviy muzgenerator va havo tozalash texnologiyalari

Modelning asosiy oʻziga xos xususiyatlaridan biri bu oʻrnatilgan avtomatik muzgenerator hisoblanadi. Mazkur tizim bir vaqtning oʻzida 130 tagacha muz kubigini saqlash quvvatiga ega. Qurilmaning oʻzi suv sathini va idish toʻlganini mustaqil ravishda nazorat qilib, suv qoʻshish yoki muzni boʻshatish zarurligi haqida foydalanuvchini oʻz vaqtida ogohlantiradi.

Muz tayyorlash jarayonini bevosita muzlatgichning oʻzidan yoki smartfon orqali Mi Home ilovasi yordamida boshqarish mumkin. Shuningdek, ilova orqali muzgeneratsiya tizimining ichki kanallarini yuvib tozalashga moʻljallangan uch daqiqalik avtomatik tozalash rejimini ham faollashtirish imkoniyati mavjud.

Qurilmaning gigiyena koʻrsatkichlari ham yuqori darajada. Asosiy boʻlimda oʻrnatilgan ionli havo tozalash tizimi ichak tayoqchasi va tillarang stafilokokk bakteriyalarini 99,9999 foizgacha yoʻq qilish quvvatiga ega. Shu bilan birga, yoqimsiz hidlarni keltirib chiqaruvchi trimetilamin moddasining 99,9 foizigacha qismi tozalandi hamda muzlatish kamerasi −30 darajagacha boʻlgan haroratda ishlagani holda mahsulotlarni tez va chuqur muzlatishni taʼminlaydi.

XiaomiMuzlatgichSmartTexnikaMijiaXitoy
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AQSh Harbiy-havo kuchlari kvant vakuumidan tok oluvchi chipni moliyalashtirdiAQSh Harbiy-havo kuchlari kvant vakuumidan tok oluvchi chipni moliyalashtirdiBugun, 17:58Xiaomi tezkor muz tayyorlovchi yangi Mijia qurilmasini taqdim etdiXiaomi tezkor muz tayyorlovchi yangi Mijia qurilmasini taqdim etdiBugun, 16:50Telefon o‘chiq bo‘lganda kim telefon qilganini qanday bilish mumkin? Muhim USSD-kodlarTelefon o‘chiq bo‘lganda kim telefon qilganini qanday bilish mumkin? Muhim USSD-kodlarBugun, 16:33Huawei Watch D3 aqlli soati rasmiy taqdimotdan oldin namoyish etildiHuawei Watch D3 aqlli soati rasmiy taqdimotdan oldin namoyish etildiBugun, 16:22Galaxy S26 Ultra ekranidagi qizil tus muammosi toʻliq bartaraf etilmadiGalaxy S26 Ultra ekranidagi qizil tus muammosi toʻliq bartaraf etilmadiBugun, 15:50HMD Asha 305 Pro smartfoni taqdim etiladiHMD Asha 305 Pro smartfoni taqdim etiladiBugun, 15:27
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi