O‘t qopini ishdan chiqaruvchi 5 ta xavfli mahsulot: Bu taomlarni darhol cheklang!

·50·Salomatlik
O‘t qopini ishdan chiqaruvchi 5 ta xavfli mahsulot: Bu taomlarni darhol cheklang!

Kundalik taomnomamizga kiritilgan ayrim sevimli yeguliklar vaqt o‘tishi bilan ichki a’zolarimiz, xususan, o‘t qopi va oshqozon osti bezi salomatligiga jiddiy xavf solishi mumkin. Tibbiyot mutaxassislarining ta’kidlashicha, noto‘g‘ri ovqatlanish o‘t suyuqligining quyuqlashishi, deformatsiya (burilib qolish) va o‘t qopida xavfli toshlar hosil bo‘lishining asosiy sabablaridan biridir.

Agar sog‘lig‘ingizni asrashni istasangiz, quyidagi 5 toifadagi mahsulotlarni iste’mol qilishda o‘ta ehtiyotkor bo‘lishingiz yoki ulardan butunlay voz kechishingiz tavsiya etiladi.

O‘t qopi faoliyatiga zarba beruvchi 5 ta mahsulot ro‘yxati

  • 1. Kolbasa va haddan tashqari yog‘li go‘shtlar: Tarkibida trans-yog‘lar va og‘ir tuzlar miqdori yuqori bo‘lgan qayta ishlangan go‘sht mahsulotlari o‘t ajralishi tizimini ortiqcha zo‘riqtirib, butun organizmga kuchli toksik yuk yuklaydi;

  • 2. Shirinliklar va qandolat mahsulotlari: Ortiqcha yengil uglevodlar va «yomon» xolesteringa boy shirinliklar nafaqat o‘t qopida tosh paydo bo‘lishiga turtki beradi, balki oshqozon osti bezining surunkali yallig‘lanishiga olib keladi;

  • 3. Qovurilgan yog‘li taomlar: Qizdirilgan yog‘da tayyorlangan ovqatlar o‘t yo‘llarida kuchli spazm (qisqarish) keltirib chiqaradi. Natijada o‘t qopining bukilishi (zagib) va qattiq tosh tuzilmalari shakllanishi kuzatiladi;

  • 4. Mayonez va yog‘li souslar: Ko‘pchilik sevib iste’mol qiladigan mayonez va og‘ir souslar hazm qilish jarayonini sekinlashtirib, o‘t qopi shilliq qavatini ta’sirlantiradi;

  • 5. Fastfud (burger, kartoshka-fri va chipslar): Chuqur yog‘da qovurilgan va kimyoviy ta’m beruvchilar bilan boyitilgan bunday yeguliklar jigar va o‘t tizimining tabiiy balansini butkul izdan chiqaradi.

O‘ng qovurg‘a ostidagi og‘riq va og‘iz achchiqligi: Xavfli simptomlar

Agar taom tanovul qilgandan so‘ng sizda quyidagi belgilar paydo bo‘lsa, buni aslo e’tiborsiz qoldirmaslik shart:

  • Og‘izda achchiq ta’m sezilishi: Hazm qilish buzilib, o‘t suyuqligi oshqozon va qizilo‘ngachga qarab otilganda tilda doimiy achchiqlik paydo bo‘ladi;

  • O‘ng qovurg‘a ostidagi og‘irlik va sanchiq: Bu o‘t qopi yallig‘langani yoki toshlar tufayli suyuqlik harakati to‘silganini bildiruvchi birinchi darakchidir;

  • Zudlik bilan shifokorga uchrashing: Bunday vaziyatda o‘zboshimchalik bilan davolanmasdan, darhol gastroenterolog mutaxassisga murojaat qilish va UTT (UZI) tekshiruvidan o‘tish zarur.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kunduzgi uyqu siri: Organizm tetik bo‘lishi uchun aynan necha daqiqa uxlash kerak?Kunduzgi uyqu siri: Organizm tetik bo‘lishi uchun aynan necha daqiqa uxlash kerak?Kecha, 19:44Miyamiz qarorni bizdan oldin qabul qilib qo‘yar ekanMiyamiz qarorni bizdan oldin qabul qilib qo‘yar ekanKecha, 12:07Asalarilar kasallansa, «dori»ni o‘zlari tanlar ekanAsalarilar kasallansa, «dori»ni o‘zlari tanlar ekanKecha, 12:02Qahva va dorilar yordam bermaydi: Surunkali charchoqni yo‘qotuvchi 3 ta bepul davoQahva va dorilar yordam bermaydi: Surunkali charchoqni yo‘qotuvchi 3 ta bepul davo28.08, 20:12Tasdiqlandi: Yangilangan COVID-19 vaksinasini kimlar olishi shart?Tasdiqlandi: Yangilangan COVID-19 vaksinasini kimlar olishi shart?28.08, 16:36Mashqsiz mushak o‘stirish mumkinmi? Xitoy olimlari yangi usulni sinab ko‘rdiMashqsiz mushak o‘stirish mumkinmi? Xitoy olimlari yangi usulni sinab ko‘rdi27.08, 23:32
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Salomatlik yangiliklar

Tug‘ilgan kuningiz qaysi a’zongiz «nozik» ekanini ko‘rsatadi? Qiziq talqin
Tug‘ilgan kuningiz qaysi a’zongiz «nozik» ekanini ko‘rsatadi? Qiziq talqin
Bostirilgan tuyg‘ular tanani kasal qiladimi? Ilm nima deydi?
Bostirilgan tuyg‘ular tanani kasal qiladimi? Ilm nima deydi?
Qahva va dorilar yordam bermaydi: Surunkali charchoqni yo‘qotuvchi 3 ta bepul davo
Qahva va dorilar yordam bermaydi: Surunkali charchoqni yo‘qotuvchi 3 ta bepul davo
Sog‘lom organizmning 9 ta asosiy belgisi
Sog‘lom organizmning 9 ta asosiy belgisi
Ushbu 6 ichimlik haqiqatan ham ichki a’zolarni davolaydimi?
Ushbu 6 ichimlik haqiqatan ham ichki a’zolarni davolaydimi?
Miyadagi o‘smani bildirishi mumkin bo‘lgan g‘ayrioddiy belgi ma’lum qilindi
Miyadagi o‘smani bildirishi mumkin bo‘lgan g‘ayrioddiy belgi ma’lum qilindi
Olimlar anorning yurak uchun yashirin foydasini aniqladi
Olimlar anorning yurak uchun yashirin foydasini aniqladi
50 yoshdan keyingi 14 odat: qay biri haqiqatan xavfli?
50 yoshdan keyingi 14 odat: qay biri haqiqatan xavfli?