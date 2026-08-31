O‘t qopini ishdan chiqaruvchi 5 ta xavfli mahsulot: Bu taomlarni darhol cheklang!
Kundalik taomnomamizga kiritilgan ayrim sevimli yeguliklar vaqt o‘tishi bilan ichki a’zolarimiz, xususan, o‘t qopi va oshqozon osti bezi salomatligiga jiddiy xavf solishi mumkin. Tibbiyot mutaxassislarining ta’kidlashicha, noto‘g‘ri ovqatlanish o‘t suyuqligining quyuqlashishi, deformatsiya (burilib qolish) va o‘t qopida xavfli toshlar hosil bo‘lishining asosiy sabablaridan biridir.
Agar sog‘lig‘ingizni asrashni istasangiz, quyidagi 5 toifadagi mahsulotlarni iste’mol qilishda o‘ta ehtiyotkor bo‘lishingiz yoki ulardan butunlay voz kechishingiz tavsiya etiladi.
O‘t qopi faoliyatiga zarba beruvchi 5 ta mahsulot ro‘yxati
1. Kolbasa va haddan tashqari yog‘li go‘shtlar: Tarkibida trans-yog‘lar va og‘ir tuzlar miqdori yuqori bo‘lgan qayta ishlangan go‘sht mahsulotlari o‘t ajralishi tizimini ortiqcha zo‘riqtirib, butun organizmga kuchli toksik yuk yuklaydi;
2. Shirinliklar va qandolat mahsulotlari: Ortiqcha yengil uglevodlar va «yomon» xolesteringa boy shirinliklar nafaqat o‘t qopida tosh paydo bo‘lishiga turtki beradi, balki oshqozon osti bezining surunkali yallig‘lanishiga olib keladi;
3. Qovurilgan yog‘li taomlar: Qizdirilgan yog‘da tayyorlangan ovqatlar o‘t yo‘llarida kuchli spazm (qisqarish) keltirib chiqaradi. Natijada o‘t qopining bukilishi (zagib) va qattiq tosh tuzilmalari shakllanishi kuzatiladi;
4. Mayonez va yog‘li souslar: Ko‘pchilik sevib iste’mol qiladigan mayonez va og‘ir souslar hazm qilish jarayonini sekinlashtirib, o‘t qopi shilliq qavatini ta’sirlantiradi;
5. Fastfud (burger, kartoshka-fri va chipslar): Chuqur yog‘da qovurilgan va kimyoviy ta’m beruvchilar bilan boyitilgan bunday yeguliklar jigar va o‘t tizimining tabiiy balansini butkul izdan chiqaradi.
O‘ng qovurg‘a ostidagi og‘riq va og‘iz achchiqligi: Xavfli simptomlar
Agar taom tanovul qilgandan so‘ng sizda quyidagi belgilar paydo bo‘lsa, buni aslo e’tiborsiz qoldirmaslik shart:
Og‘izda achchiq ta’m sezilishi: Hazm qilish buzilib, o‘t suyuqligi oshqozon va qizilo‘ngachga qarab otilganda tilda doimiy achchiqlik paydo bo‘ladi;
O‘ng qovurg‘a ostidagi og‘irlik va sanchiq: Bu o‘t qopi yallig‘langani yoki toshlar tufayli suyuqlik harakati to‘silganini bildiruvchi birinchi darakchidir;
Zudlik bilan shifokorga uchrashing: Bunday vaziyatda o‘zboshimchalik bilan davolanmasdan, darhol gastroenterolog mutaxassisga murojaat qilish va UTT (UZI) tekshiruvidan o‘tish zarur.
…