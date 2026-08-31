Telefon o‘chiq bo‘lganda kim telefon qilganini qanday bilish mumkin? Muhim USSD-kodlar
Kundalik hayotda telefonimiz quvvati tugab o‘chib qolishi yoki tarmoq qamrovi yo‘q hududlarda (metro, yerto‘la, tog‘li hududlar) aloqasiz qolish holatlari tez-tez uchrab turadi. Bunday vaziyatlarda muhim qo‘ng‘iroqlar va kerakli insonlar bilan aloqani o‘tkazib yubormaslik uchun O‘zbekiston mobil operatorlari maxsus xabardor qilish xizmatlarini taqdim etadi.
Tarmoq tiklanganidan so‘ng, sizni kim qidirgani haqida SMS-xabarnoma olish uchun quyidagi maxsus USSD-kodlarni terish orqali kerakli xizmatni faollashtirish mumkin.
O‘zbekiston mobil operatorlari uchun maxsus USSD-kodlar ro‘yxati
Har bir mobil aloqa kompaniyasining o‘ziga xos faollashtirish buyruqlari mavjud:
Uztelecom (Uzmobile): Tarmoqdan tashqarida bo‘lgan paytdagi qo‘ng‘iroqlar haqida ma’lumot olish uchun telefon klaviaturasida
*111*1*4*1#kodini tering;
Mobiuz: Qo‘ng‘iroqlar tarixi va o‘tkazib yuborilgan aloqalarni SMS orqali qabul qilish xizmatini yoqish uchun
*111*0131#buyrug‘idan foydalaning;
Ucell: Raqam tarmoqda bo‘lmagan vaqtdagi barcha kiruvchi qo‘ng‘iroqlar xabarnomasini olish uchun
*321#kodini terish kifoya;
Beeline: Telefon o‘chiq paytda kim qo‘ng‘iroq qilganini aniqlash va xizmatni sozlash uchun
*110*061#USSD-buyrug‘ini yuboring.
Xizmatning afzalliklari va ishlash tartibi
Ushbu sozlamalarni telefonda oldindan faollashtirib qo‘yish quyidagi imkoniyatlarni yaratadi:
Avtomatik SMS-hisobot: Telefoningiz yoqilishi yoki tarmoq qayta paydo bo‘lishi bilan qaysi raqamdan necha marta va aynan qaysi vaqtda qo‘ng‘iroq bo‘lgani SMS ko‘rinishida keladi;
Muhim vaziyatlarni boy bermaslik: Ish yuzasidan yoki yaqinlaringizdan kelgan shoshilinch xabarlar va murojaatlardan doimo xabardor bo‘lib turasiz.
…