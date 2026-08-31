Telefon o‘chiq bo‘lganda kim telefon qilganini qanday bilish mumkin? Muhim USSD-kodlar

·28·Texno
Telefon o‘chiq bo‘lganda kim telefon qilganini qanday bilish mumkin? Muhim USSD-kodlar

Kundalik hayotda telefonimiz quvvati tugab o‘chib qolishi yoki tarmoq qamrovi yo‘q hududlarda (metro, yerto‘la, tog‘li hududlar) aloqasiz qolish holatlari tez-tez uchrab turadi. Bunday vaziyatlarda muhim qo‘ng‘iroqlar va kerakli insonlar bilan aloqani o‘tkazib yubormaslik uchun O‘zbekiston mobil operatorlari maxsus xabardor qilish xizmatlarini taqdim etadi.

Tarmoq tiklanganidan so‘ng, sizni kim qidirgani haqida SMS-xabarnoma olish uchun quyidagi maxsus USSD-kodlarni terish orqali kerakli xizmatni faollashtirish mumkin.

O‘zbekiston mobil operatorlari uchun maxsus USSD-kodlar ro‘yxati

Har bir mobil aloqa kompaniyasining o‘ziga xos faollashtirish buyruqlari mavjud:

  • Uztelecom (Uzmobile): Tarmoqdan tashqarida bo‘lgan paytdagi qo‘ng‘iroqlar haqida ma’lumot olish uchun telefon klaviaturasida *111*1*4*1# kodini tering;

  • Mobiuz: Qo‘ng‘iroqlar tarixi va o‘tkazib yuborilgan aloqalarni SMS orqali qabul qilish xizmatini yoqish uchun *111*0131# buyrug‘idan foydalaning;

  • Ucell: Raqam tarmoqda bo‘lmagan vaqtdagi barcha kiruvchi qo‘ng‘iroqlar xabarnomasini olish uchun *321# kodini terish kifoya;

  • Beeline: Telefon o‘chiq paytda kim qo‘ng‘iroq qilganini aniqlash va xizmatni sozlash uchun *110*061# USSD-buyrug‘ini yuboring.

Xizmatning afzalliklari va ishlash tartibi

Ushbu sozlamalarni telefonda oldindan faollashtirib qo‘yish quyidagi imkoniyatlarni yaratadi:

  • Avtomatik SMS-hisobot: Telefoningiz yoqilishi yoki tarmoq qayta paydo bo‘lishi bilan qaysi raqamdan necha marta va aynan qaysi vaqtda qo‘ng‘iroq bo‘lgani SMS ko‘rinishida keladi;

  • Muhim vaziyatlarni boy bermaslik: Ish yuzasidan yoki yaqinlaringizdan kelgan shoshilinch xabarlar va murojaatlardan doimo xabardor bo‘lib turasiz.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xiaomi tezkor muz tayyorlovchi yangi Mijia qurilmasini taqdim etdiXiaomi tezkor muz tayyorlovchi yangi Mijia qurilmasini taqdim etdiBugun, 16:50Huawei Watch D3 aqlli soati rasmiy taqdimotdan oldin namoyish etildiHuawei Watch D3 aqlli soati rasmiy taqdimotdan oldin namoyish etildiBugun, 16:22Galaxy S26 Ultra ekranidagi qizil tus muammosi toʻliq bartaraf etilmadiGalaxy S26 Ultra ekranidagi qizil tus muammosi toʻliq bartaraf etilmadiBugun, 15:50HMD Asha 305 Pro smartfoni taqdim etiladiHMD Asha 305 Pro smartfoni taqdim etiladiBugun, 15:27Apple 9 sentyabrda yangi iPhone'ni namoyish qiladi: barcha kutgan sana ma’lumApple 9 sentyabrda yangi iPhone'ni namoyish qiladi: barcha kutgan sana ma’lumBugun, 15:17Xitoyda minib yurish mumkin bo‘lgan robot-ot yaratildiXitoyda minib yurish mumkin bo‘lgan robot-ot yaratildiBugun, 15:05
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi