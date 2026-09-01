Noto‘g‘ri tushunishdi: Nega odamlar tovuqlarni davlat xizmatlari markaziga ko‘tarib bordi?

·41·Dunyo
Noto‘g‘ri tushunishdi: Nega odamlar tovuqlarni davlat xizmatlari markaziga ko‘tarib bordi?

Rossiyada shaxsiy yordamchi xo‘jaliklarda (LPX) boqilayotgan uy parrandalari va quyonlarni majburiy hisobga olish muddati boshlanishi ortidan jamiyatda antiqa va kutilmagan vaziyat yuzaga keldi. Aholi tovuqlarini ro‘yxatdan o‘tkazish uchun Davlat xizmatlari markazlariga (MFTS) jonli parrandalarni ko‘tarib bora boshlagani sababli «Rosselxoznadzor» maxsus ogohlantirish bilan chiqdi.

Garchi rasmiy tashkilot Telegram kanalidagi ushbu xabar keyinchalik o‘chirib tashlangan bo‘lsa-da, u allaqachon tarmoqlarda katta shov-shuv va kulgiga sabab bo‘lib ulgurdi.

Yangi talab nima va nega odamlar tovuq ko‘tarib yurdi?

Yuzaga kelgan tushunmovchilik tafsilotlari:

  • 1 sentyabrdan kuchga kirgan muddat: Shaxsiy tomorqa va xo‘jaliklarida 10 boshdan ortiq xonaki parranda yoki quyon boqadigan fuqarolar uchun ularni majburiy ro‘yxatdan o‘tkazish talabi joriy etildi;

  • MFTSdagi g‘alati manzaralar: Ijtimoiy tarmoqlarda qonunga itoatkor fuqarolar yangi tartibni noto‘g‘ri tushunib, o‘z tovuqlarini to‘g‘ridan to‘g‘ri davlat idoralari (MFTS) binolariga ko‘tarib kelayotgani haqida ko‘plab xabar va videolar tarqaldi.

«Jonli tovuqlarni hech qayerga olib borish shart emas!»: Rasmiy tushuntirish

«Rosselxoznadzor» vaziyatga aniqlik kiritib, jarayon qanday amalga oshishini ma’lum qildi:

  • Qayerga murojaat qilish kerak?: Hayvon va parrandalarni hisobga qo‘yish uchun MFTSga emas, balki fuqaro yashaydigan tuman yoki shaharning davlat veterinariya xizmatiga murojaat qilish lozim;

  • Jonzotlarni uyda qoldiring: «Hisobga olish uchun tovuq va quyonlarni qayergadir olib borish, tashish mutlaqo talab etilmaydi. Barcha jarayonlar hujjatlar va mutaxassislarning joyiga chiqishi orqali hal etiladi».

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Ular meni osib qo‘yishadi!» Putinning yangi safarbarlik rejasi va yashirin so‘zlari«Ular meni osib qo‘yishadi!» Putinning yangi safarbarlik rejasi va yashirin so‘zlariBugun, 23:44Shoshilinch: Ilon Mask va Kiyev o‘rtasidagi yashirin muzokaralar tafsiloti...Shoshilinch: Ilon Mask va Kiyev o‘rtasidagi yashirin muzokaralar tafsiloti...Bugun, 23:35Dehlidagi tarixiy «Qutb Minor» O‘zbekiston bayrog‘i ranglariga burkandiDehlidagi tarixiy «Qutb Minor» O‘zbekiston bayrog‘i ranglariga burkandiBugun, 19:44Manhettenda O‘zbekiston bayrog‘i ko‘tarildi: AQSHdagi vatandoshlar Mustaqillik kunini nishonladiManhettenda O‘zbekiston bayrog‘i ko‘tarildi: AQSHdagi vatandoshlar Mustaqillik kunini nishonladiBugun, 19:30Prezident Miley Messining terma jamoadan ketishiga munosabat bildirdiPrezident Miley Messining terma jamoadan ketishiga munosabat bildirdiBugun, 16:58Tehronda O‘zbekiston bayrog‘i «Ozodlik» minorasida aks etdi (video)Tehronda O‘zbekiston bayrog‘i «Ozodlik» minorasida aks etdi (video)Bugun, 15:08
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi
Ronalduning asr to‘yi: marosim o‘tkaziladigan joy va tafsilotlar
Ronalduning asr to‘yi: marosim o‘tkaziladigan joy va tafsilotlar
Elektr ustuniga chiqqan ulkan ilon elektr toki urishi oqibatida halok bo‘ldi
Elektr ustuniga chiqqan ulkan ilon elektr toki urishi oqibatida halok bo‘ldi