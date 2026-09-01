Noto‘g‘ri tushunishdi: Nega odamlar tovuqlarni davlat xizmatlari markaziga ko‘tarib bordi?
Rossiyada shaxsiy yordamchi xo‘jaliklarda (LPX) boqilayotgan uy parrandalari va quyonlarni majburiy hisobga olish muddati boshlanishi ortidan jamiyatda antiqa va kutilmagan vaziyat yuzaga keldi. Aholi tovuqlarini ro‘yxatdan o‘tkazish uchun Davlat xizmatlari markazlariga (MFTS) jonli parrandalarni ko‘tarib bora boshlagani sababli «Rosselxoznadzor» maxsus ogohlantirish bilan chiqdi.
Garchi rasmiy tashkilot Telegram kanalidagi ushbu xabar keyinchalik o‘chirib tashlangan bo‘lsa-da, u allaqachon tarmoqlarda katta shov-shuv va kulgiga sabab bo‘lib ulgurdi.
Yangi talab nima va nega odamlar tovuq ko‘tarib yurdi?
Yuzaga kelgan tushunmovchilik tafsilotlari:
1 sentyabrdan kuchga kirgan muddat: Shaxsiy tomorqa va xo‘jaliklarida 10 boshdan ortiq xonaki parranda yoki quyon boqadigan fuqarolar uchun ularni majburiy ro‘yxatdan o‘tkazish talabi joriy etildi;
MFTSdagi g‘alati manzaralar: Ijtimoiy tarmoqlarda qonunga itoatkor fuqarolar yangi tartibni noto‘g‘ri tushunib, o‘z tovuqlarini to‘g‘ridan to‘g‘ri davlat idoralari (MFTS) binolariga ko‘tarib kelayotgani haqida ko‘plab xabar va videolar tarqaldi.
«Jonli tovuqlarni hech qayerga olib borish shart emas!»: Rasmiy tushuntirish
«Rosselxoznadzor» vaziyatga aniqlik kiritib, jarayon qanday amalga oshishini ma’lum qildi:
Qayerga murojaat qilish kerak?: Hayvon va parrandalarni hisobga qo‘yish uchun MFTSga emas, balki fuqaro yashaydigan tuman yoki shaharning davlat veterinariya xizmatiga murojaat qilish lozim;
Jonzotlarni uyda qoldiring: «Hisobga olish uchun tovuq va quyonlarni qayergadir olib borish, tashish mutlaqo talab etilmaydi. Barcha jarayonlar hujjatlar va mutaxassislarning joyiga chiqishi orqali hal etiladi».
…