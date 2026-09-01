Il-114-300 samolyoti sunʼiy yoʻldoshsiz ishlaydigan noyob tizimni oldi
Rossiyaning yangi mintaqaviy yoʻlovchi samolyoti Il-114-300 oʻz sinfida sunʼiy yoʻldosh signalisiz va radionavigatsiya infratuzilmasi yaxshi rivojlanmagan hududlarda ham xavfsiz parvozlarni taʼminlaydigan yagona havo kemasiga aylandi. Rossiya Sanoat va savdo vazirligi maʼlumotiga koʻra, mazkur layner bir yoʻla uchta zamonaviy lazerli inersion navigatsiya tizimi bilan jihozlandi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Ushbu texnologik yechim ayniqsa olis va borish qiyin boʻlgan hududlarda foydalanish uchun oʻta muhim sanaladi. Bunday hududlarda parvozlar koʻpincha navigatsiya signallarining yetishmasligi sababli qiyinchiliklarga duch kelar edi. Il-114-300 ana shunday muammolarni bartaraf etib, mintaqaviy aviatsiya xavfsizligini yangi bosqichga olib chiqishi kutilmoqda.
Zamonaviy jihozlar va ichki bezakVazirlik maʼlumotiga koʻra, samolyotning raqamli parvoz-navigatsiya majmuasi oʻz imkoniyatlari boʻyicha eng zamonaviy magistral laynerlar avionikasidan qolishmaydi. Bu esa uchuvchilar uchun murakkab ob-havo va geografik sharoitlarda ham samolyotni boshqarishni sezilarli darajada osonlashtiradi.
Shuningdek, havo kemasining yoʻlovchi saloni ham toʻliq yangicha yondashuv asosida yaratilgan. Intererni loyihalashda mutlaqo yangi mahalliy materiallardan foydalanilgan boʻlib, bu parvoz paytida yoʻlovchilar uchun qoʻshimcha qulayliklar yaratishga qaratilgan.
Yetkazib berish rejalari va istiqbollarIl-114-300 samolyoti joriy yilning 5-iyun kuni muvaffaqiyatli sertifikatsiyadan oʻtgan edi. Ushbu havo kemasi oʻz davrini oʻtab boʻlgan eskirgan An-24 samolyotlarining oʻrnini bosuvchi asosiy mintaqaviy transport vositasi sifatida qaralmoqda.
Ixbt.com manbalari va rasmiy maʼlumotlarga koʻra, ilk seriyali samolyotlarni Uzoq Sharq aviakompaniyalariga yetkazib berish 2028-yilga moʻljallangan. Hozirgi vaqtda ilk partiyani imtiyozli moliyalashtirish manbalari toʻliq aniqlashtirilib, yaqin kelajakda qatʼiy shartnomalar imzolanishi kutilmoqda.
Dastlabki rejalarga muvofiq, ishlab chiqariladigan ilk uchta seriyali mashina imtiyozli lizing shartlari asosida Ikkinchi Arxangelsk birlashgan aviaotryadiga topshirilishi rejalashtirilgan. Bu esa mazkur hududlardagi transport aloqalarini yaxshilashga xizmat qiladi.
…