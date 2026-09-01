Il-114-300 samolyoti sunʼiy yoʻldoshsiz ishlaydigan noyob tizimni oldi

·31·Texno
Il-114-300 samolyoti sunʼiy yoʻldoshsiz ishlaydigan noyob tizimni oldi

Rossiyaning yangi mintaqaviy yoʻlovchi samolyoti Il-114-300 oʻz sinfida sunʼiy yoʻldosh signalisiz va radionavigatsiya infratuzilmasi yaxshi rivojlanmagan hududlarda ham xavfsiz parvozlarni taʼminlaydigan yagona havo kemasiga aylandi. Rossiya Sanoat va savdo vazirligi maʼlumotiga koʻra, mazkur layner bir yoʻla uchta zamonaviy lazerli inersion navigatsiya tizimi bilan jihozlandi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Ushbu texnologik yechim ayniqsa olis va borish qiyin boʻlgan hududlarda foydalanish uchun oʻta muhim sanaladi. Bunday hududlarda parvozlar koʻpincha navigatsiya signallarining yetishmasligi sababli qiyinchiliklarga duch kelar edi. Il-114-300 ana shunday muammolarni bartaraf etib, mintaqaviy aviatsiya xavfsizligini yangi bosqichga olib chiqishi kutilmoqda.

Zamonaviy jihozlar va ichki bezak

Vazirlik maʼlumotiga koʻra, samolyotning raqamli parvoz-navigatsiya majmuasi oʻz imkoniyatlari boʻyicha eng zamonaviy magistral laynerlar avionikasidan qolishmaydi. Bu esa uchuvchilar uchun murakkab ob-havo va geografik sharoitlarda ham samolyotni boshqarishni sezilarli darajada osonlashtiradi.

Shuningdek, havo kemasining yoʻlovchi saloni ham toʻliq yangicha yondashuv asosida yaratilgan. Intererni loyihalashda mutlaqo yangi mahalliy materiallardan foydalanilgan boʻlib, bu parvoz paytida yoʻlovchilar uchun qoʻshimcha qulayliklar yaratishga qaratilgan.

Yetkazib berish rejalari va istiqbollar

Il-114-300 samolyoti joriy yilning 5-iyun kuni muvaffaqiyatli sertifikatsiyadan oʻtgan edi. Ushbu havo kemasi oʻz davrini oʻtab boʻlgan eskirgan An-24 samolyotlarining oʻrnini bosuvchi asosiy mintaqaviy transport vositasi sifatida qaralmoqda.

Ixbt.com manbalari va rasmiy maʼlumotlarga koʻra, ilk seriyali samolyotlarni Uzoq Sharq aviakompaniyalariga yetkazib berish 2028-yilga moʻljallangan. Hozirgi vaqtda ilk partiyani imtiyozli moliyalashtirish manbalari toʻliq aniqlashtirilib, yaqin kelajakda qatʼiy shartnomalar imzolanishi kutilmoqda.

Dastlabki rejalarga muvofiq, ishlab chiqariladigan ilk uchta seriyali mashina imtiyozli lizing shartlari asosida Ikkinchi Arxangelsk birlashgan aviaotryadiga topshirilishi rejalashtirilgan. Bu esa mazkur hududlardagi transport aloqalarini yaxshilashga xizmat qiladi.

Il-114-300AvratsiyaNavigatsiyaSanoatSamolyot
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Jon Ternus Apple kompaniyasining bosh direktori lavozimini egalladiJon Ternus Apple kompaniyasining bosh direktori lavozimini egalladiBugun, 00:59Yamaniyalik olimlar qattiq elektrolitlar boʻyicha rekord oʻrnatdiYamaniyalik olimlar qattiq elektrolitlar boʻyicha rekord oʻrnatdiBugun, 00:56Apple taqdimoti oldidan iPhone 18 Pro Max va bukiladigan Ultra maketlari koʻrsatildiApple taqdimoti oldidan iPhone 18 Pro Max va bukiladigan Ultra maketlari koʻrsatildiBugun, 00:21Tim Kuk lavozimini tark etdi: Jon Ternus Apple kompaniyasining yangi bosh direktori boʻldiTim Kuk lavozimini tark etdi: Jon Ternus Apple kompaniyasining yangi bosh direktori boʻldiKecha, 23:53Anthropic Claude Fable 5.1 va Mythos 5.1 modellarini taqdim etdiAnthropic Claude Fable 5.1 va Mythos 5.1 modellarini taqdim etdiKecha, 23:49Turkiya Oy va Marsni oʻrganish boʻyicha Artemis bitimiga qoʻshildiTurkiya Oy va Marsni oʻrganish boʻyicha Artemis bitimiga qoʻshildiKecha, 23:26
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Redmi K100 Pro Max smartfoni ilk kundayoq rekord natija koʻrsatdi
Redmi K100 Pro Max smartfoni ilk kundayoq rekord natija koʻrsatdi