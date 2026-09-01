Zelenskiydan jiddiy chaqiriq: Rossiya havo hududida nimalar sodir bo‘lmoqda?

·1·Dunyo
Zelenskiydan jiddiy chaqiriq: Rossiya havo hududida nimalar sodir bo‘lmoqda?

Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy dunyodagi barcha aviakompaniyalar, sug‘urta tashkilotlari va Rossiyaning yirik aeroportlari xizmatidan foydalanuvchi tuzilmalarga shoshilinch bayonot bilan chiqdi. Ukraina rahbari Rossiya Federatsiyasi havo hududi fuqarolik aviatsiyasi uchun butunlay xavfli hududga aylanib qolganini ma’lum qildi.

Zelenskiyning ta’kidlashicha, Rossiya osmonida dronlar soni keskin ortib borayotgani sababli ushbu hudud amalda parvozlar uchun de-fakto yopilmoqda.

«Fuqarolik aviatsiyasining dronlar orasida o‘rni yo‘q»: Zelenskiyning murojaati

Ukraina prezidenti o‘z bayonotida xalqaro hamjamiyat va aviakompaniyalarga quyidagi muhim ogohlantirishlarni yetkazdi:

  • Havo hududidagi xavf darajasi: «Biz Rossiya havo hududidan foydalanayotgan har bir aviakompaniyani, har bir sug‘urtachini va Rossiyaning asosiy aeroportlaridan foydalanayotgan barchani ogohlantirmoqchimiz: Rossiya osmoni endi butunlay xavfsiz emas»;

  • Fuqarolik samolyotlariga tahdid yo‘q, ammo...: «Ukraina fuqarolik aviatsiyasining o‘ziga, birorta tinch samolyotga tahdid solmaydi. Shunchaki Rossiya osmonida endi doimiy ravishda dronlar bo‘ladi va buni hisobga olish shart. Rossiya hukumati bu haqda rasman ochiq xabar bermasa-da, ular boshlagan urush o‘z osmonini de-fakto yopmoqda»;

  • Begunoh insonlar hayoti: «Biz begunoh insonlar halok bo‘lishini istamaymiz. Shu sababli sheriklarimizni ogohlantiryapmiz: Rossiya osmonida xavfsiz daqiqalar tugadi».

Moskva va Peterburg aeroportlariga parvoz qiluvchi aviatashuvchilarga chaqiriq

Kiyev tomonidan diplomatik va xalqaro kanallar orqali ko‘rilayotgan choralar:

  • Elchilar va aviakompaniyalar e’tiboriga: Ukraina rahbari Kiyev va Moskvada faoliyat yuritayotgan xorijiy davlatlar elchilarini ushbu xavfni o‘z hukumatlariga yetkazishga chaqirdi. Ayniqsa, hozirda Moskva, Sankt-Peterburg va boshqa asosiy Rossiya shaharlariga muntazam qatnovlarni amalga oshirayotgan aviakompaniyalarga jiddiy ogohlantirish berildi;

  • Xalqaro tashkilotlarga rasmiy axborot: Ukraina Tashqi ishlar vazirligi va tegishli davlat idoralari barcha xalqaro aviatsiya va xavfsizlik tuzilmalariga Rossiya osmonidagi real xavflar to‘g‘risida to‘liq ma’lumotnomalarni taqdim etadi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Ular meni osib qo‘yishadi!» Putinning yangi safarbarlik rejasi va yashirin so‘zlari«Ular meni osib qo‘yishadi!» Putinning yangi safarbarlik rejasi va yashirin so‘zlariBugun, 23:44Shoshilinch: Ilon Mask va Kiyev o‘rtasidagi yashirin muzokaralar tafsiloti...Shoshilinch: Ilon Mask va Kiyev o‘rtasidagi yashirin muzokaralar tafsiloti...Bugun, 23:35Noto‘g‘ri tushunishdi: Nega odamlar tovuqlarni davlat xizmatlari markaziga ko‘tarib bordi?Noto‘g‘ri tushunishdi: Nega odamlar tovuqlarni davlat xizmatlari markaziga ko‘tarib bordi?Bugun, 23:11Dehlidagi tarixiy «Qutb Minor» O‘zbekiston bayrog‘i ranglariga burkandiDehlidagi tarixiy «Qutb Minor» O‘zbekiston bayrog‘i ranglariga burkandiBugun, 19:44Manhettenda O‘zbekiston bayrog‘i ko‘tarildi: AQSHdagi vatandoshlar Mustaqillik kunini nishonladiManhettenda O‘zbekiston bayrog‘i ko‘tarildi: AQSHdagi vatandoshlar Mustaqillik kunini nishonladiBugun, 19:30Prezident Miley Messining terma jamoadan ketishiga munosabat bildirdiPrezident Miley Messining terma jamoadan ketishiga munosabat bildirdiBugun, 16:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi
Ronalduning asr to‘yi: marosim o‘tkaziladigan joy va tafsilotlar
Ronalduning asr to‘yi: marosim o‘tkaziladigan joy va tafsilotlar
Elektr ustuniga chiqqan ulkan ilon elektr toki urishi oqibatida halok bo‘ldi
Elektr ustuniga chiqqan ulkan ilon elektr toki urishi oqibatida halok bo‘ldi