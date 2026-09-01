Zelenskiydan jiddiy chaqiriq: Rossiya havo hududida nimalar sodir bo‘lmoqda?
Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy dunyodagi barcha aviakompaniyalar, sug‘urta tashkilotlari va Rossiyaning yirik aeroportlari xizmatidan foydalanuvchi tuzilmalarga shoshilinch bayonot bilan chiqdi. Ukraina rahbari Rossiya Federatsiyasi havo hududi fuqarolik aviatsiyasi uchun butunlay xavfli hududga aylanib qolganini ma’lum qildi.
Zelenskiyning ta’kidlashicha, Rossiya osmonida dronlar soni keskin ortib borayotgani sababli ushbu hudud amalda parvozlar uchun de-fakto yopilmoqda.
«Fuqarolik aviatsiyasining dronlar orasida o‘rni yo‘q»: Zelenskiyning murojaati
Ukraina prezidenti o‘z bayonotida xalqaro hamjamiyat va aviakompaniyalarga quyidagi muhim ogohlantirishlarni yetkazdi:
Havo hududidagi xavf darajasi: «Biz Rossiya havo hududidan foydalanayotgan har bir aviakompaniyani, har bir sug‘urtachini va Rossiyaning asosiy aeroportlaridan foydalanayotgan barchani ogohlantirmoqchimiz: Rossiya osmoni endi butunlay xavfsiz emas»;
Fuqarolik samolyotlariga tahdid yo‘q, ammo...: «Ukraina fuqarolik aviatsiyasining o‘ziga, birorta tinch samolyotga tahdid solmaydi. Shunchaki Rossiya osmonida endi doimiy ravishda dronlar bo‘ladi va buni hisobga olish shart. Rossiya hukumati bu haqda rasman ochiq xabar bermasa-da, ular boshlagan urush o‘z osmonini de-fakto yopmoqda»;
Begunoh insonlar hayoti: «Biz begunoh insonlar halok bo‘lishini istamaymiz. Shu sababli sheriklarimizni ogohlantiryapmiz: Rossiya osmonida xavfsiz daqiqalar tugadi».
Moskva va Peterburg aeroportlariga parvoz qiluvchi aviatashuvchilarga chaqiriq
Kiyev tomonidan diplomatik va xalqaro kanallar orqali ko‘rilayotgan choralar:
Elchilar va aviakompaniyalar e’tiboriga: Ukraina rahbari Kiyev va Moskvada faoliyat yuritayotgan xorijiy davlatlar elchilarini ushbu xavfni o‘z hukumatlariga yetkazishga chaqirdi. Ayniqsa, hozirda Moskva, Sankt-Peterburg va boshqa asosiy Rossiya shaharlariga muntazam qatnovlarni amalga oshirayotgan aviakompaniyalarga jiddiy ogohlantirish berildi;
Xalqaro tashkilotlarga rasmiy axborot: Ukraina Tashqi ishlar vazirligi va tegishli davlat idoralari barcha xalqaro aviatsiya va xavfsizlik tuzilmalariga Rossiya osmonidagi real xavflar to‘g‘risida to‘liq ma’lumotnomalarni taqdim etadi.
…