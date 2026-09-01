Nokautdan keyingi ilk qaror: Mozes Itauma Filip Xrgovich bilan yana jang qiladimi?
Superog‘ir vazn toifasida britaniyalik umidli yulduz Mozes Itaumaning yangi IBF jahon chempioni xorvatiyalik Filip Xrgovichga qarshi shov-shuvli mag‘lubiyatidan so‘ng, Queensberry Promotions rahbari Frenk Uorren ushbu qarama-qarshilikning davomi bo‘yicha rasmiy munosabat bildirdi.
Mashhur promouter Londondagi 9-raundlik texnik nokautdan so‘ng 21 yoshli Itauma darhol revansh jangini talab qila boshlaganini, ammo hozir shoshilish vaqti emasligini ta’kidladi.
«Hozircha dam ol, keyin ishga kirishamiz»: Promouter va bokschi suhbati
Frenk Uorren jang yakunlanganidan so‘ng Mozes Itauma bilan bo‘lib o‘tgan ichki suhbat tafsilotlarini ochiqladi:
Bokschining ilk reaksiyasi: «Mozes jang tugashi bilanoq mendan: „Xrgovichga qarshi revansh uyushtirsa bo‘ladimi?“ deb so‘ramoqda. Bu — haqiqiy jangchi uchun tabiiy va to‘g‘ri reaksiya»;
Promouterning strategik qarori: «Lekin men unga: „Hozircha boks haqida o‘ylamay tur, biroz dam ol va oilang bilan vaqt o‘tkaz. Kuch-quvvatingni to‘liq tiklab qaytganingdan keyin yana katta ishga kirishamiz“, deb aytdim»;
Kelajak kafolati: «Agar Mozes ushbu to‘qnashuvdan to‘g‘ri xulosa chiqara olsa, uning oldida hali ulkan kelajak va buyuk g‘alabalar turibdi».
Londondagi sensatsiya va superog‘ir vazndagi yangi vaziyat
Og‘ir vazn sahnasidagi hal qiluvchi o‘zgarishlar:
Xrgovichning chempionlik zarbasi: Aleksandr Usik bo‘shatgan IBF kamari uchun kechgan to‘qnashuvda yaqqol favorit sifatida qaralgan Mozes Itauma 9-raundda 34 yoshli tajribali Xrgovichning kuchli hujumlariga dosh bera olmadi va texnik nokautga uchradi;
Revansh ehtimoli: Frenk Uorren tomonidan revansh masalasi kun tartibiga qo‘yilishi Xrgovichning navbatdagi himoya janglari (xususan, o‘zbekistonlik Bahodir Jalolovning da’volari fonida) superog‘ir vazn divizionidagi intrigani yanada kuchaytirmoqda.
…