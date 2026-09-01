Nokautdan keyingi ilk qaror: Mozes Itauma Filip Xrgovich bilan yana jang qiladimi?

·40·Sport
Nokautdan keyingi ilk qaror: Mozes Itauma Filip Xrgovich bilan yana jang qiladimi?

Superog‘ir vazn toifasida britaniyalik umidli yulduz Mozes Itaumaning yangi IBF jahon chempioni xorvatiyalik Filip Xrgovichga qarshi shov-shuvli mag‘lubiyatidan so‘ng, Queensberry Promotions rahbari Frenk Uorren ushbu qarama-qarshilikning davomi bo‘yicha rasmiy munosabat bildirdi.

Mashhur promouter Londondagi 9-raundlik texnik nokautdan so‘ng 21 yoshli Itauma darhol revansh jangini talab qila boshlaganini, ammo hozir shoshilish vaqti emasligini ta’kidladi.

«Hozircha dam ol, keyin ishga kirishamiz»: Promouter va bokschi suhbati

Frenk Uorren jang yakunlanganidan so‘ng Mozes Itauma bilan bo‘lib o‘tgan ichki suhbat tafsilotlarini ochiqladi:

  • Bokschining ilk reaksiyasi: «Mozes jang tugashi bilanoq mendan: „Xrgovichga qarshi revansh uyushtirsa bo‘ladimi?“ deb so‘ramoqda. Bu — haqiqiy jangchi uchun tabiiy va to‘g‘ri reaksiya»;

  • Promouterning strategik qarori: «Lekin men unga: „Hozircha boks haqida o‘ylamay tur, biroz dam ol va oilang bilan vaqt o‘tkaz. Kuch-quvvatingni to‘liq tiklab qaytganingdan keyin yana katta ishga kirishamiz“, deb aytdim»;

  • Kelajak kafolati: «Agar Mozes ushbu to‘qnashuvdan to‘g‘ri xulosa chiqara olsa, uning oldida hali ulkan kelajak va buyuk g‘alabalar turibdi».

Londondagi sensatsiya va superog‘ir vazndagi yangi vaziyat

Og‘ir vazn sahnasidagi hal qiluvchi o‘zgarishlar:

  • Xrgovichning chempionlik zarbasi: Aleksandr Usik bo‘shatgan IBF kamari uchun kechgan to‘qnashuvda yaqqol favorit sifatida qaralgan Mozes Itauma 9-raundda 34 yoshli tajribali Xrgovichning kuchli hujumlariga dosh bera olmadi va texnik nokautga uchradi;

  • Revansh ehtimoli: Frenk Uorren tomonidan revansh masalasi kun tartibiga qo‘yilishi Xrgovichning navbatdagi himoya janglari (xususan, o‘zbekistonlik Bahodir Jalolovning da’volari fonida) superog‘ir vazn divizionidagi intrigani yanada kuchaytirmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Oliveyra nega jangdan bosh tortdi? Sarukyan Ruffiga qarshi bahs sirlarini oshkor qildiOliveyra nega jangdan bosh tortdi? Sarukyan Ruffiga qarshi bahs sirlarini oshkor qildiBugun, 00:03Usik Xrgovichning sensatsion g‘alabasi va Itaumaning nokauti haqida gapirdiUsik Xrgovichning sensatsion g‘alabasi va Itaumaning nokauti haqida gapirdiKecha, 23:27«El Klasiko» sanasi ma’lum: «Barsa» va «Real» qachon o‘ynaydi?«El Klasiko» sanasi ma’lum: «Barsa» va «Real» qachon o‘ynaydi?Kecha, 23:23Bogdan Guskov Umar Nurmagomedovning nokauti haqida gapirdiBogdan Guskov Umar Nurmagomedovning nokauti haqida gapirdiKecha, 23:21Umar Nurmagomedov qaysi xatosi sabab nokaut bo‘ldi? Afsonaviy murabbiy asl sababni aytdiUmar Nurmagomedov qaysi xatosi sabab nokaut bo‘ldi? Afsonaviy murabbiy asl sababni aytdiKecha, 22:59Jeymi Karrager: Enso Fernandes transferi Manchester Sitini chempionlik poygasining favoritiga aylantirdiJeymi Karrager: Enso Fernandes transferi Manchester Sitini chempionlik poygasining favoritiga aylantirdiKecha, 22:56
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)