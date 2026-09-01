Prezident Miley Messining terma jamoadan ketishiga munosabat bildirdi

·62·Dunyo
Prezident Miley Messining terma jamoadan ketishiga munosabat bildirdi

Argentinada futbol davrining eng muhim sahifalaridan biri yopilishi kutilmoqda. Lionel Messining milliy terma jamoadagi faoliyatini yakunlash haqidagi qarori mamlakat prezidenti Xaver Mileyning ham munosabat bildirishiga sabab bo‘ldi.

Miley ijtimoiy tarmoqda Messining suratini joylashtirib, unga qisqa, ammo ta’sirli murojaat yo‘lladi.

«Katta rahmat, aql bovar qilmas inson!»

Miley Messiga minnatdorlik bildirdi

Argentina prezidentining bu munosabati Messining terma jamoadagi 20 yillik faoliyati qanchalik katta ahamiyatga ega bo‘lganini yana bir bor ko‘rsatdi.

Messi 31 avgust kuni Argentina milliy terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash qarorini ma’lum qildi. Futbolchi xayrlashuv maktubida yillar davomida uni qo‘llab-quvvatlagan muxlislarga alohida minnatdorlik bildirdi.

Messi Argentinaga qanday sovrinlarni olib keldi?

Messining milliy terma jamoadagi faoliyati nafaqat uzoq davom etgani, balki tarixiy g‘alabalar bilan ham yodda qoladi.

U Argentina bilan:

  • 2022 yilgi Jahon chempionatida g‘olib bo‘ldi;

  • 2021 va 2024 yilgi Amerika Kubogini qo‘lga kiritdi;

  • 2022 yilgi Finalissimada chempion bo‘ldi;

  • 2008 yilgi Olimpiadada oltin medalni qo‘lga kiritdi.

Bu natijalar Messining Argentina futboli tarixidagi o‘rnini yanada mustahkamladi.

Eng katta orzu ham amalga oshdi

Messining terma jamoa bilan bog‘liq faoliyatida eng og‘ir davrlar ham bo‘lgan. U bir necha bor yirik finallarda mag‘lubiyatga uchradi va hatto terma jamoadagi kelajagi borasida jiddiy qarorlar qabul qilish darajasiga kelgan.

Biroq keyingi yillar uning faoliyatidagi eng muvaffaqiyatli davrga aylandi.

Avvaliga Amerika Kubogi, keyin Finalissima va nihoyat Qatardagi Jahon chempionatidagi g‘alaba Messining Argentina bilan asosiy maqsadiga erishishini ta’minladi.

Xayrlashuv maktubida nima dedi?

Messi o‘z murojaatida terma jamoa muxlislariga minnatdorlik bildirdi. U Argentina safidagi 20 yillik faoliyati davomida ko‘rsatilgan qo‘llab-quvvatlashni alohida ta’kidladi.

Futbolchining ta’kidlashicha, qaror 2026 yilgi Jahon chempionatidan so‘ng qabul qilingan.

Bu esa Messining Argentina terma jamoasi bilan bog‘liq ulkan davri yakuniga yetayotganini anglatadi.

Argentina futboli Messisiz qoladi

Lionel Messi uchun terma jamoa faoliyati oddiy statistikadan ancha ko‘proqni anglatadi. U Argentina bilan birga mag‘lubiyatlarni ham, eng katta g‘alabalarni ham boshdan kechirdi.

2008 yilgi Olimpiadadan 2022 yilgi Jahon chempionatigacha bo‘lgan yo‘l 20 yildan ortiq davom etdi.

Endi esa Argentina futboli oldida yangi davr boshlanishi mumkin. Messi terma jamoa libosida maydonga chiqmasa ham, uning nomi mamlakat futboli tarixida eng buyuk sahifalardan biri sifatida qoladi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tehronda O‘zbekiston bayrog‘i «Ozodlik» minorasida aks etdi (video)Tehronda O‘zbekiston bayrog‘i «Ozodlik» minorasida aks etdi (video)Bugun, 15:08Meksikada 21 ta buqa bilan o‘tkazilgan festivalda bir kishi halok bo‘ldi (video)Meksikada 21 ta buqa bilan o‘tkazilgan festivalda bir kishi halok bo‘ldi (video)Bugun, 12:07Tovuq go‘shti dunyoda eng ko‘p iste’mol qilinadigan go‘shtga aylandiTovuq go‘shti dunyoda eng ko‘p iste’mol qilinadigan go‘shtga aylandiBugun, 11:06Vengriyada mast erkak samolyot o‘g‘irlab, AES tomon uchdiVengriyada mast erkak samolyot o‘g‘irlab, AES tomon uchdiBugun, 09:40Nepalda 6 yoshli qizaloq 3 kundan so‘ng vayronalar orasidan tirik topildiNepalda 6 yoshli qizaloq 3 kundan so‘ng vayronalar orasidan tirik topildiBugun, 09:12Oyoq o‘ptirayotgan diniy peshvo: Hindistondagi video tarmoqlarni larzaga keltirdi (video)Oyoq o‘ptirayotgan diniy peshvo: Hindistondagi video tarmoqlarni larzaga keltirdi (video)Bugun, 07:46
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi
Ronalduning asr to‘yi: marosim o‘tkaziladigan joy va tafsilotlar
Ronalduning asr to‘yi: marosim o‘tkaziladigan joy va tafsilotlar
Elektr ustuniga chiqqan ulkan ilon elektr toki urishi oqibatida halok bo‘ldi
Elektr ustuniga chiqqan ulkan ilon elektr toki urishi oqibatida halok bo‘ldi