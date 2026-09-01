Prezident Miley Messining terma jamoadan ketishiga munosabat bildirdi
Argentinada futbol davrining eng muhim sahifalaridan biri yopilishi kutilmoqda. Lionel Messining milliy terma jamoadagi faoliyatini yakunlash haqidagi qarori mamlakat prezidenti Xaver Mileyning ham munosabat bildirishiga sabab bo‘ldi.
Miley ijtimoiy tarmoqda Messining suratini joylashtirib, unga qisqa, ammo ta’sirli murojaat yo‘lladi.
«Katta rahmat, aql bovar qilmas inson!»
Miley Messiga minnatdorlik bildirdi
Argentina prezidentining bu munosabati Messining terma jamoadagi 20 yillik faoliyati qanchalik katta ahamiyatga ega bo‘lganini yana bir bor ko‘rsatdi.
Messi 31 avgust kuni Argentina milliy terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash qarorini ma’lum qildi. Futbolchi xayrlashuv maktubida yillar davomida uni qo‘llab-quvvatlagan muxlislarga alohida minnatdorlik bildirdi.
Messi Argentinaga qanday sovrinlarni olib keldi?
Messining milliy terma jamoadagi faoliyati nafaqat uzoq davom etgani, balki tarixiy g‘alabalar bilan ham yodda qoladi.
U Argentina bilan:
2022 yilgi Jahon chempionatida g‘olib bo‘ldi;
2021 va 2024 yilgi Amerika Kubogini qo‘lga kiritdi;
2022 yilgi Finalissimada chempion bo‘ldi;
2008 yilgi Olimpiadada oltin medalni qo‘lga kiritdi.
Bu natijalar Messining Argentina futboli tarixidagi o‘rnini yanada mustahkamladi.
Eng katta orzu ham amalga oshdi
Messining terma jamoa bilan bog‘liq faoliyatida eng og‘ir davrlar ham bo‘lgan. U bir necha bor yirik finallarda mag‘lubiyatga uchradi va hatto terma jamoadagi kelajagi borasida jiddiy qarorlar qabul qilish darajasiga kelgan.
Biroq keyingi yillar uning faoliyatidagi eng muvaffaqiyatli davrga aylandi.
Avvaliga Amerika Kubogi, keyin Finalissima va nihoyat Qatardagi Jahon chempionatidagi g‘alaba Messining Argentina bilan asosiy maqsadiga erishishini ta’minladi.
Xayrlashuv maktubida nima dedi?
Messi o‘z murojaatida terma jamoa muxlislariga minnatdorlik bildirdi. U Argentina safidagi 20 yillik faoliyati davomida ko‘rsatilgan qo‘llab-quvvatlashni alohida ta’kidladi.
Futbolchining ta’kidlashicha, qaror 2026 yilgi Jahon chempionatidan so‘ng qabul qilingan.
Bu esa Messining Argentina terma jamoasi bilan bog‘liq ulkan davri yakuniga yetayotganini anglatadi.
Argentina futboli Messisiz qoladi
Lionel Messi uchun terma jamoa faoliyati oddiy statistikadan ancha ko‘proqni anglatadi. U Argentina bilan birga mag‘lubiyatlarni ham, eng katta g‘alabalarni ham boshdan kechirdi.
2008 yilgi Olimpiadadan 2022 yilgi Jahon chempionatigacha bo‘lgan yo‘l 20 yildan ortiq davom etdi.
Endi esa Argentina futboli oldida yangi davr boshlanishi mumkin. Messi terma jamoa libosida maydonga chiqmasa ham, uning nomi mamlakat futboli tarixida eng buyuk sahifalardan biri sifatida qoladi.
…