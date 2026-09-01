Turkiya Oy va Marsni oʻrganish boʻyicha Artemis bitimiga qoʻshildi
Turkiya sanoat va texnologiyalar vaziri Mehmet Fatih Kacir Vashingtondagi NASA shtab-kvartirasida boʻlib oʻtgan rasmiy marosimda Artemis Accords bitimini imzoladi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu muhim qadam natijasida mamlakat Oy va Marsni oʻrganishga qaratilgan xalqaro dasturning 71-ishtirokchisiga aylandi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Mazkur kelishuv kelgusidagi kosmik hamkorlikning asosiy tamoyillarini belgilab beradi. Ular orasida faoliyatning shaffofligi, ilmiy maʼlumotlar almashinuvi, favqulodda vaziyatlarda kosmik ekipajlarga yordam koʻrsatish hamda tarixiy kosmik obyektlarni himoya qilish kabi muhim yoʻnalishlar mavjud.
Kosmik dasturning jadal rivojlanishiArtemis dasturi 2020-yilda NASA, AQSh Davlat departamenti va yana yettita davlat-asoschi tashabbusi bilan ishga tushirilgan edi. Joriy imzolash marosimi NASA rahbari Jared Isaacman raisligida oʻtdi va bu Turkiyaning milliy kosmik dasturi tezlashgan davriga toʻgʻ keldi.
Soʻnggi yillarda Anqara kosmik tadqiqotlar yoʻnalishida salmoqli natijalarni qayd etmoqda. Xususan, 2024-yilda Turkiya oʻzining ilk fuqarosini fazoga yubordi — Alper Gezeravci Xalqaro kosmik stansiyasida (MKS) ilmiy tajribalarni amalga oshirdi. Shuningdek, tadqiqotchi Tuva Atasever Virgin Galactic supeorbital apparatida parvozni amalga oshirgani eʼtiborga molik.
Kelgusidagi milliy loyihalarHozirgi vaqtda Turkiya kosmik agentligi oʻzining birinchi milliy oy missiyasi boʻlgan AYAP-1 apparatini tayyorlash ustida qizgʻin ish olib bormoqda. Mamlakat kelgusidagi oy dasturlarini amalga oshirish yoʻlida amaliy qadamlarni tashlamoqda.
Bundan tashqari, xalqaro hamkorlikni kengaytirish doirasida joriy yilning oktyabr oyida Antaliya shahrida Xalqaro astronavtika kongressi boʻlib oʻtishi rejalashtirilgan. Bu tadbir Turkiyaning kosmik sanoatdagi mavqeini yanada mustahkamlashga xizmat qiladi.
…