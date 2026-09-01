Turkiya Oy va Marsni oʻrganish boʻyicha Artemis bitimiga qoʻshildi

·1·Texno
Turkiya Oy va Marsni oʻrganish boʻyicha Artemis bitimiga qoʻshildi

Turkiya sanoat va texnologiyalar vaziri Mehmet Fatih Kacir Vashingtondagi NASA shtab-kvartirasida boʻlib oʻtgan rasmiy marosimda Artemis Accords bitimini imzoladi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu muhim qadam natijasida mamlakat Oy va Marsni oʻrganishga qaratilgan xalqaro dasturning 71-ishtirokchisiga aylandi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Mazkur kelishuv kelgusidagi kosmik hamkorlikning asosiy tamoyillarini belgilab beradi. Ular orasida faoliyatning shaffofligi, ilmiy maʼlumotlar almashinuvi, favqulodda vaziyatlarda kosmik ekipajlarga yordam koʻrsatish hamda tarixiy kosmik obyektlarni himoya qilish kabi muhim yoʻnalishlar mavjud.

Kosmik dasturning jadal rivojlanishi

Artemis dasturi 2020-yilda NASA, AQSh Davlat departamenti va yana yettita davlat-asoschi tashabbusi bilan ishga tushirilgan edi. Joriy imzolash marosimi NASA rahbari Jared Isaacman raisligida oʻtdi va bu Turkiyaning milliy kosmik dasturi tezlashgan davriga toʻgʻ keldi.

Soʻnggi yillarda Anqara kosmik tadqiqotlar yoʻnalishida salmoqli natijalarni qayd etmoqda. Xususan, 2024-yilda Turkiya oʻzining ilk fuqarosini fazoga yubordi — Alper Gezeravci Xalqaro kosmik stansiyasida (MKS) ilmiy tajribalarni amalga oshirdi. Shuningdek, tadqiqotchi Tuva Atasever Virgin Galactic supeorbital apparatida parvozni amalga oshirgani eʼtiborga molik.

Kelgusidagi milliy loyihalar

Hozirgi vaqtda Turkiya kosmik agentligi oʻzining birinchi milliy oy missiyasi boʻlgan AYAP-1 apparatini tayyorlash ustida qizgʻin ish olib bormoqda. Mamlakat kelgusidagi oy dasturlarini amalga oshirish yoʻlida amaliy qadamlarni tashlamoqda.

Bundan tashqari, xalqaro hamkorlikni kengaytirish doirasida joriy yilning oktyabr oyida Antaliya shahrida Xalqaro astronavtika kongressi boʻlib oʻtishi rejalashtirilgan. Bu tadbir Turkiyaning kosmik sanoatdagi mavqeini yanada mustahkamlashga xizmat qiladi.

TurkiyaNASAArtemis AccordsKosmosTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Optoma kompaniyasi 24/7 rejimida ishlaydigan yangi 4K-displeylar seriyasini taqdim etdiOptoma kompaniyasi 24/7 rejimida ishlaydigan yangi 4K-displeylar seriyasini taqdim etdiBugun, 22:24Apple yana bir afsonaviy top-menejeri Fil Shillerdan ayrilmoqdaApple yana bir afsonaviy top-menejeri Fil Shillerdan ayrilmoqdaBugun, 21:22Maktablarda AI kameralar ishlay boshlaydi: Jarimalar haqida xabar tarqaldiMaktablarda AI kameralar ishlay boshlaydi: Jarimalar haqida xabar tarqaldiBugun, 20:39Google Pixel 11 Pro Max va Galaxy S26 Ultra tezlik sinovida toʻqnash keldiGoogle Pixel 11 Pro Max va Galaxy S26 Ultra tezlik sinovida toʻqnash keldiBugun, 19:56Xiaomi Mijia No-Mist Humidifier 3 sotuvga chiqarildiXiaomi Mijia No-Mist Humidifier 3 sotuvga chiqarildiBugun, 19:28Samsung Galaxy Book6 noutbukining arzon versiyasi taqdim etildiSamsung Galaxy Book6 noutbukining arzon versiyasi taqdim etildiBugun, 18:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi