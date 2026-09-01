Anthropic Claude Fable 5.1 va Mythos 5.1 modellarini taqdim etdi
Anthropic dasturlash va ilmiy tadqiqotlar uchun mo‘ljallangan Claude Fable 5.1 hamda Claude Mythos 5.1 modellarini taqdim etdi.
Kompaniya ma’lum qilishicha, Fable 5.1 modeli ommaviy foydalanish uchun chiqarilgan. Mythos 5.1 esa kiberxavfsizlik va biologiya sohalaridagi ishonchli hamkorlar uchun maxsus himoya tizimi bilan taqdim etilmoqda.
Yangi Fable 5.1 avvalgi versiyaga nisbatan 25 foizgacha arzonroq bo‘ldi. Agentlik vazifalarida xarajatlarni tejash ko‘rsatkichi esa 45 foizgacha yetishi aytilgan.
Anthropic shuningdek, Enterprise Frontier Safeguards tizimini joriy qildi. U orqali foydalanuvchilar ma’lumotlarini to‘liq mijozning o‘z bulutida saqlash imkoniyati yaratilgan.
Fable 5.1 murakkab masalalarni hal qilish va ilmiy tadqiqotlarga oid bir qator benchmark testlarida yuqori natijalar qayd etgan. Terminal-Bench-Science sinovida model 52,6 foiz natija ko‘rsatgan.
Dasturlashga ixtisoslashgan Terminal-Bench 4.0 testida esa Fable 5.1 55,8 foiz aniqlikka erishgan. Kompaniya bu natijalar model sohaga mos vazifalarda yuqori samaradorlik ko‘rsatganini ta’kidlamoqda.
…