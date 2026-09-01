Anthropic Claude Fable 5.1 va Mythos 5.1 modellarini taqdim etdi

·0·Texno
Anthropic Claude Fable 5.1 va Mythos 5.1 modellarini taqdim etdi

Anthropic dasturlash va ilmiy tadqiqotlar uchun mo‘ljallangan Claude Fable 5.1 hamda Claude Mythos 5.1 modellarini taqdim etdi.

Kompaniya ma’lum qilishicha, Fable 5.1 modeli ommaviy foydalanish uchun chiqarilgan. Mythos 5.1 esa kiberxavfsizlik va biologiya sohalaridagi ishonchli hamkorlar uchun maxsus himoya tizimi bilan taqdim etilmoqda.

Yangi Fable 5.1 avvalgi versiyaga nisbatan 25 foizgacha arzonroq bo‘ldi. Agentlik vazifalarida xarajatlarni tejash ko‘rsatkichi esa 45 foizgacha yetishi aytilgan.

Anthropic shuningdek, Enterprise Frontier Safeguards tizimini joriy qildi. U orqali foydalanuvchilar ma’lumotlarini to‘liq mijozning o‘z bulutida saqlash imkoniyati yaratilgan.

Fable 5.1 murakkab masalalarni hal qilish va ilmiy tadqiqotlarga oid bir qator benchmark testlarida yuqori natijalar qayd etgan. Terminal-Bench-Science sinovida model 52,6 foiz natija ko‘rsatgan.

Dasturlashga ixtisoslashgan Terminal-Bench 4.0 testida esa Fable 5.1 55,8 foiz aniqlikka erishgan. Kompaniya bu natijalar model sohaga mos vazifalarda yuqori samaradorlik ko‘rsatganini ta’kidlamoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Turkiya Oy va Marsni oʻrganish boʻyicha Artemis bitimiga qoʻshildiTurkiya Oy va Marsni oʻrganish boʻyicha Artemis bitimiga qoʻshildiBugun, 23:26Optoma kompaniyasi 24/7 rejimida ishlaydigan yangi 4K-displeylar seriyasini taqdim etdiOptoma kompaniyasi 24/7 rejimida ishlaydigan yangi 4K-displeylar seriyasini taqdim etdiBugun, 22:24Apple yana bir afsonaviy top-menejeri Fil Shillerdan ayrilmoqdaApple yana bir afsonaviy top-menejeri Fil Shillerdan ayrilmoqdaBugun, 21:22Maktablarda AI kameralar ishlay boshlaydi: Jarimalar haqida xabar tarqaldiMaktablarda AI kameralar ishlay boshlaydi: Jarimalar haqida xabar tarqaldiBugun, 20:39Google Pixel 11 Pro Max va Galaxy S26 Ultra tezlik sinovida toʻqnash keldiGoogle Pixel 11 Pro Max va Galaxy S26 Ultra tezlik sinovida toʻqnash keldiBugun, 19:56Xiaomi Mijia No-Mist Humidifier 3 sotuvga chiqarildiXiaomi Mijia No-Mist Humidifier 3 sotuvga chiqarildiBugun, 19:28
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi