Shoshilinch: Ilon Mask va Kiyev o‘rtasidagi yashirin muzokaralar tafsiloti...

·1·Dunyo
Shoshilinch: Ilon Mask va Kiyev o‘rtasidagi yashirin muzokaralar tafsiloti...

Amerikalik tadbirkor va milliarder Ilon Mask Ukraina qurolli kuchlariga Rossiya hududidagi nishonlarga zarba berish maqsadida Starlink sun’iy yo‘ldosh tizimidan foydalanishga ruxsat berishga tayyor. Bu haqda nufuzli Financial Times (FT) nashri o‘z manbalariga tayanib xabar tarqatdi.

Manbalarning ta’kidlashicha, Mask bu haqda Ukrainaning sobiq Mudofaa vaziri Mixail Fyodorov bilan suhbatda ma’lum qilgan, biroq bu boradagi so‘nggi va qat’iy qaror AQSH ma’muriyati — Oq uy tomonidan qabul qilinishi lozimligini eslatib o‘tgan.

Cheklovlar, Vashington omili va diplomatik bosim

Ushbu kelishuv atrofidagi muhim siyosiy jihatlar:

  • Maskning amaldagi taqiqi: Hozirga qadar Ilon Mask Ukrainaga Starlink infratuzilmasidan o‘z mamlakati chegaralaridan tashqarida (xususan, Rossiya hududi ichkarisidagi hujumlarda) foydalanishni qat’iyan taqiqlab kelayotgan edi;

  • Tramp orqali ta’sir o‘tkazish urinishi: The Atlantic nashrining iyul oyida yozishicha, Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Donald Trampdan Ilon Maskni ushbu qarorini qayta ko‘rib chiqishga ko‘ndirishni shaxsan so‘ragan;

  • Rasmiy munosabat: Joriy yilning iyul oyida vazirlik lavozimini tark etgan Fyodorov va Ilon Maskning o‘zi ushbu tarqalgan ma’lumotlarga hozircha rasmiy izoh bergani yo‘q.

Zelenskiydan Maskka «Ozodlik» ordeni

Ushbu muzokaralar fonida Kiyev va amerikalik tadbirkor o‘rtasidagi munosabatlar iliqlashayotgani kuzatilmoqda:

  • Yuksak davlat mukofoti: O‘tgan haftada Vladimir Zelenskiy Ilon Maskni Ukrainaning oliy mukofotlaridan biri bo‘lgan «Ozodlik» (Orden Svobodi) ordeni bilan taqdirladi;

  • Mukofot asosi: Mukofot Maskka inson hayoti va erkinligini himoya qilishdagi shaxsiy xizmatlari hamda Ukraina va AQSH xalqlari o‘rtasidagi munosabatlarni rivojlantirishga qo‘shgan hissasi uchun topshirilgan.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Noto‘g‘ri tushunishdi: Nega odamlar tovuqlarni davlat xizmatlari markaziga ko‘tarib bordi?Noto‘g‘ri tushunishdi: Nega odamlar tovuqlarni davlat xizmatlari markaziga ko‘tarib bordi?Bugun, 23:11Dehlidagi tarixiy «Qutb Minor» O‘zbekiston bayrog‘i ranglariga burkandiDehlidagi tarixiy «Qutb Minor» O‘zbekiston bayrog‘i ranglariga burkandiBugun, 19:44Manhettenda O‘zbekiston bayrog‘i ko‘tarildi: AQSHdagi vatandoshlar Mustaqillik kunini nishonladiManhettenda O‘zbekiston bayrog‘i ko‘tarildi: AQSHdagi vatandoshlar Mustaqillik kunini nishonladiBugun, 19:30Prezident Miley Messining terma jamoadan ketishiga munosabat bildirdiPrezident Miley Messining terma jamoadan ketishiga munosabat bildirdiBugun, 16:58Tehronda O‘zbekiston bayrog‘i «Ozodlik» minorasida aks etdi (video)Tehronda O‘zbekiston bayrog‘i «Ozodlik» minorasida aks etdi (video)Bugun, 15:08Meksikada 21 ta buqa bilan o‘tkazilgan festivalda bir kishi halok bo‘ldi (video)Meksikada 21 ta buqa bilan o‘tkazilgan festivalda bir kishi halok bo‘ldi (video)Bugun, 12:07
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi
Ronalduning asr to‘yi: marosim o‘tkaziladigan joy va tafsilotlar
Ronalduning asr to‘yi: marosim o‘tkaziladigan joy va tafsilotlar
Elektr ustuniga chiqqan ulkan ilon elektr toki urishi oqibatida halok bo‘ldi
Elektr ustuniga chiqqan ulkan ilon elektr toki urishi oqibatida halok bo‘ldi