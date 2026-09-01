Shoshilinch: Ilon Mask va Kiyev o‘rtasidagi yashirin muzokaralar tafsiloti...
Amerikalik tadbirkor va milliarder Ilon Mask Ukraina qurolli kuchlariga Rossiya hududidagi nishonlarga zarba berish maqsadida Starlink sun’iy yo‘ldosh tizimidan foydalanishga ruxsat berishga tayyor. Bu haqda nufuzli Financial Times (FT) nashri o‘z manbalariga tayanib xabar tarqatdi.
Manbalarning ta’kidlashicha, Mask bu haqda Ukrainaning sobiq Mudofaa vaziri Mixail Fyodorov bilan suhbatda ma’lum qilgan, biroq bu boradagi so‘nggi va qat’iy qaror AQSH ma’muriyati — Oq uy tomonidan qabul qilinishi lozimligini eslatib o‘tgan.
Cheklovlar, Vashington omili va diplomatik bosim
Ushbu kelishuv atrofidagi muhim siyosiy jihatlar:
Maskning amaldagi taqiqi: Hozirga qadar Ilon Mask Ukrainaga Starlink infratuzilmasidan o‘z mamlakati chegaralaridan tashqarida (xususan, Rossiya hududi ichkarisidagi hujumlarda) foydalanishni qat’iyan taqiqlab kelayotgan edi;
Tramp orqali ta’sir o‘tkazish urinishi: The Atlantic nashrining iyul oyida yozishicha, Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Donald Trampdan Ilon Maskni ushbu qarorini qayta ko‘rib chiqishga ko‘ndirishni shaxsan so‘ragan;
Rasmiy munosabat: Joriy yilning iyul oyida vazirlik lavozimini tark etgan Fyodorov va Ilon Maskning o‘zi ushbu tarqalgan ma’lumotlarga hozircha rasmiy izoh bergani yo‘q.
Zelenskiydan Maskka «Ozodlik» ordeni
Ushbu muzokaralar fonida Kiyev va amerikalik tadbirkor o‘rtasidagi munosabatlar iliqlashayotgani kuzatilmoqda:
Yuksak davlat mukofoti: O‘tgan haftada Vladimir Zelenskiy Ilon Maskni Ukrainaning oliy mukofotlaridan biri bo‘lgan «Ozodlik» (Orden Svobodi) ordeni bilan taqdirladi;
Mukofot asosi: Mukofot Maskka inson hayoti va erkinligini himoya qilishdagi shaxsiy xizmatlari hamda Ukraina va AQSH xalqlari o‘rtasidagi munosabatlarni rivojlantirishga qo‘shgan hissasi uchun topshirilgan.
…