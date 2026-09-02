Oliveyra nega jangdan bosh tortdi? Sarukyan Ruffiga qarshi bahs sirlarini oshkor qildi
UFC'ning yengil vazn toifasida yetakchi da’vogar Arman Sarukyan braziliyalik istiqbolli jangchi Maurisio Ruffiga qarshi oktagonga chiqish qaroriga nima sabab bo‘lganini ochiqladi.
Dastlab sobiq chempion Charlz Oliveyra bilan revansh jangiga tayyorgarlik ko‘rgan armanistonlik sportchi rejalarning keskin o‘zgarishi va UFC rahbariyati bilan erishilgan muhim kelishuv haqida batafsil gapirib berdi.
Oliveyraning fojiasi va Ruffi varianti: Voqealar qanday rivojlandi?
Sarukyan mashg‘ulot yig‘ini va raqib o‘zgarishi jarayonini quyidagicha izohladi:
Oliveyra bilan bekor bo‘lgan reja: «Dastlab Charlz Oliveyraga qarshi asosiy da’vogarlik jangi taklifini qabul qilgandim va Ruminiyada mashg‘ulotlarni boshlab yuborgan edim. Ammo keyinchalik Oliveyraning yaqin do‘sti vafot etdi va tashkilot menga yangi raqib izlashayotganini bildirdi»;
Yillik tanaffusga chek qo‘yish: «Shundan so‘ng Maurisio Ruffi nomzodi paydo bo‘ldi va men darhol rozilik berdim. Chunki bu yil hali birorta ham jang o‘tkazmagandim va jangsiz qolishni istamadim. Ruffiga qarshi bahs faoliyatimni faol saqlab qolish uchun juda qulay variant edi».
«G‘alabadan so‘ng chempionlik jangi»: UFC kafolati
Jangchi o‘z roziligi evaziga tashkilotdan muhim shartni talab qilganini ta’kidladi:
Kamar uchun rasmiy yo‘llanma: «Men ushbu qarama-qarshilikdan so‘ng, albatta, chempionlik kamari uchun jang qilishim shartligini aytdim. UFC rahbariyati bu shartimga to‘liq rozi bo‘ldi»;
Jang sanasi va turnir: Arman Sarukyan va Maurisio Ruffi o‘rtasidagi to‘qnashuv joriy yilning 20 sentyabr kuni «UFC 331» turniri doirasida bo‘lib o‘tadi.
…