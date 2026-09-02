Oliveyra nega jangdan bosh tortdi? Sarukyan Ruffiga qarshi bahs sirlarini oshkor qildi

·57·Sport
Oliveyra nega jangdan bosh tortdi? Sarukyan Ruffiga qarshi bahs sirlarini oshkor qildi

UFC'ning yengil vazn toifasida yetakchi da’vogar Arman Sarukyan braziliyalik istiqbolli jangchi Maurisio Ruffiga qarshi oktagonga chiqish qaroriga nima sabab bo‘lganini ochiqladi.

Dastlab sobiq chempion Charlz Oliveyra bilan revansh jangiga tayyorgarlik ko‘rgan armanistonlik sportchi rejalarning keskin o‘zgarishi va UFC rahbariyati bilan erishilgan muhim kelishuv haqida batafsil gapirib berdi.

Oliveyraning fojiasi va Ruffi varianti: Voqealar qanday rivojlandi?

Sarukyan mashg‘ulot yig‘ini va raqib o‘zgarishi jarayonini quyidagicha izohladi:

  • Oliveyra bilan bekor bo‘lgan reja: «Dastlab Charlz Oliveyraga qarshi asosiy da’vogarlik jangi taklifini qabul qilgandim va Ruminiyada mashg‘ulotlarni boshlab yuborgan edim. Ammo keyinchalik Oliveyraning yaqin do‘sti vafot etdi va tashkilot menga yangi raqib izlashayotganini bildirdi»;

  • Yillik tanaffusga chek qo‘yish: «Shundan so‘ng Maurisio Ruffi nomzodi paydo bo‘ldi va men darhol rozilik berdim. Chunki bu yil hali birorta ham jang o‘tkazmagandim va jangsiz qolishni istamadim. Ruffiga qarshi bahs faoliyatimni faol saqlab qolish uchun juda qulay variant edi».

«G‘alabadan so‘ng chempionlik jangi»: UFC kafolati

Jangchi o‘z roziligi evaziga tashkilotdan muhim shartni talab qilganini ta’kidladi:

  • Kamar uchun rasmiy yo‘llanma: «Men ushbu qarama-qarshilikdan so‘ng, albatta, chempionlik kamari uchun jang qilishim shartligini aytdim. UFC rahbariyati bu shartimga to‘liq rozi bo‘ldi»;

  • Jang sanasi va turnir: Arman Sarukyan va Maurisio Ruffi o‘rtasidagi to‘qnashuv joriy yilning 20 sentyabr kuni «UFC 331» turniri doirasida bo‘lib o‘tadi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Nokautdan keyingi ilk qaror: Mozes Itauma Filip Xrgovich bilan yana jang qiladimi?Nokautdan keyingi ilk qaror: Mozes Itauma Filip Xrgovich bilan yana jang qiladimi?Kecha, 23:58Usik Xrgovichning sensatsion g‘alabasi va Itaumaning nokauti haqida gapirdiUsik Xrgovichning sensatsion g‘alabasi va Itaumaning nokauti haqida gapirdiKecha, 23:27«El Klasiko» sanasi ma’lum: «Barsa» va «Real» qachon o‘ynaydi?«El Klasiko» sanasi ma’lum: «Barsa» va «Real» qachon o‘ynaydi?Kecha, 23:23Bogdan Guskov Umar Nurmagomedovning nokauti haqida gapirdiBogdan Guskov Umar Nurmagomedovning nokauti haqida gapirdiKecha, 23:21Umar Nurmagomedov qaysi xatosi sabab nokaut bo‘ldi? Afsonaviy murabbiy asl sababni aytdiUmar Nurmagomedov qaysi xatosi sabab nokaut bo‘ldi? Afsonaviy murabbiy asl sababni aytdiKecha, 22:59Jeymi Karrager: Enso Fernandes transferi Manchester Sitini chempionlik poygasining favoritiga aylantirdiJeymi Karrager: Enso Fernandes transferi Manchester Sitini chempionlik poygasining favoritiga aylantirdiKecha, 22:56
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)