Tehronda O‘zbekiston bayrog‘i «Ozodlik» minorasida aks etdi (video)
O‘zbekiston Respublikasi davlat mustaqilligining 35 yilligi munosabati bilan Eron poytaxti Tehron shahrida ramziy tadbir o‘tkazildi. Shaharning mashhur «Ozodlik» minorasi O‘zbekiston davlat bayrog‘i ranglarida yoritilib, ikki mamlakat o‘rtasidagi do‘stona munosabatlarni ifodalovchi manzara yuzaga keldi.
Tungi Tehron osmonidagi minoraga tushirilgan rang-barang yoritish tasviri ijtimoiy tarmoqlarda ham diqqat markaziga tushishi mumkin bo‘lgan ta’sirli manzarani namoyon etdi.
«Ozodlik» minorasi O‘zbekiston ranglarida
Tehronning asosiy ramzlaridan biri sanaladigan «Ozodlik» minorasi mustaqillik bayrami munosabati bilan O‘zbekiston bayrog‘iga xos ko‘k, oq va yashil ranglar, ularni ajratib turuvchi qizil chiziqlar bilan yoritildi.
Minoraning tungi qiyofasida O‘zbekiston davlat bayrog‘i ramzlari arxitektura inshootiga proyeksiya qilingani ko‘rinadi.
O‘zbekiston mustaqilligining 35 yilligi
2026 yilda O‘zbekiston davlat mustaqilligining 35 yilligi nishonlanmoqda.
Mustaqillik sanasi munosabati bilan mamlakatning xorijdagi diplomatik vakolatxonalari, xalqaro tashkilotlar va hamkor davlatlarda turli tadbirlar o‘tkazilishi an’anaga aylangan.
Tehrondagi yoritish ham O‘zbekistonning milliy bayramiga xorijda ko‘rsatilayotgan e’tiborning ramziy ifodasi bo‘ldi.
Tasvirda yana qanday ramzlar aks etgan?
Minoraga tushirilgan proyeksiyada O‘zbekiston bayrog‘ining asosiy ranglari bilan birga yulduzlar va yarim oy shaklidagi tasvirlar ham ko‘zga tashlanadi.
Ayniqsa, oq va yashil ranglar uyg‘unligi hamda yuqori qismidagi ko‘k fon inshootni O‘zbekiston davlat bayrog‘i bilan bog‘liq ramziy ko‘rinishga keltirgan.
Tehron markazidagi mashhur minoraning O‘zbekiston ranglarida yoritilishi mamlakat mustaqilligi munosabati bilan o‘ziga xos ramziy tabrik bo‘ldi.
«Ozodlik» — Tehronning mashhur ramzlaridan biri
«Ozodlik» minorasi Tehrondagi eng taniqli me’moriy inshootlardan biri hisoblanadi. Shu bois uning xalqaro tadbirlar yoki milliy sanalar munosabati bilan turli ranglarda yoritilishi keng jamoatchilik e’tiborini tortadi.
Bu gal esa minoraning O‘zbekiston bayrog‘i ranglarida jilolanishi mamlakat mustaqilligining 35 yilligiga bag‘ishlandi.
Shunday qilib, Tehrondagi «Ozodlik» minorasi O‘zbekiston mustaqilligi sharafiga milliy bayroq ranglarida yoritilib, ikki davlat o‘rtasidagi do‘stona aloqalarning ta’sirli ramzlaridan biriga aylandi.
…