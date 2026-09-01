Tehronda O‘zbekiston bayrog‘i «Ozodlik» minorasida aks etdi (video)

·74·Dunyo
Tehronda O‘zbekiston bayrog‘i «Ozodlik» minorasida aks etdi (video)

O‘zbekiston Respublikasi davlat mustaqilligining 35 yilligi munosabati bilan Eron poytaxti Tehron shahrida ramziy tadbir o‘tkazildi. Shaharning mashhur «Ozodlik» minorasi O‘zbekiston davlat bayrog‘i ranglarida yoritilib, ikki mamlakat o‘rtasidagi do‘stona munosabatlarni ifodalovchi manzara yuzaga keldi.

Tungi Tehron osmonidagi minoraga tushirilgan rang-barang yoritish tasviri ijtimoiy tarmoqlarda ham diqqat markaziga tushishi mumkin bo‘lgan ta’sirli manzarani namoyon etdi.

«Ozodlik» minorasi O‘zbekiston ranglarida

Tehronning asosiy ramzlaridan biri sanaladigan «Ozodlik» minorasi mustaqillik bayrami munosabati bilan O‘zbekiston bayrog‘iga xos ko‘k, oq va yashil ranglar, ularni ajratib turuvchi qizil chiziqlar bilan yoritildi.

Minoraning tungi qiyofasida O‘zbekiston davlat bayrog‘i ramzlari arxitektura inshootiga proyeksiya qilingani ko‘rinadi.

O‘zbekiston mustaqilligining 35 yilligi

2026 yilda O‘zbekiston davlat mustaqilligining 35 yilligi nishonlanmoqda.

Mustaqillik sanasi munosabati bilan mamlakatning xorijdagi diplomatik vakolatxonalari, xalqaro tashkilotlar va hamkor davlatlarda turli tadbirlar o‘tkazilishi an’anaga aylangan.

Tehrondagi yoritish ham O‘zbekistonning milliy bayramiga xorijda ko‘rsatilayotgan e’tiborning ramziy ifodasi bo‘ldi.

Tasvirda yana qanday ramzlar aks etgan?

Minoraga tushirilgan proyeksiyada O‘zbekiston bayrog‘ining asosiy ranglari bilan birga yulduzlar va yarim oy shaklidagi tasvirlar ham ko‘zga tashlanadi.

Ayniqsa, oq va yashil ranglar uyg‘unligi hamda yuqori qismidagi ko‘k fon inshootni O‘zbekiston davlat bayrog‘i bilan bog‘liq ramziy ko‘rinishga keltirgan.

Tehron markazidagi mashhur minoraning O‘zbekiston ranglarida yoritilishi mamlakat mustaqilligi munosabati bilan o‘ziga xos ramziy tabrik bo‘ldi.

«Ozodlik» — Tehronning mashhur ramzlaridan biri

«Ozodlik» minorasi Tehrondagi eng taniqli me’moriy inshootlardan biri hisoblanadi. Shu bois uning xalqaro tadbirlar yoki milliy sanalar munosabati bilan turli ranglarda yoritilishi keng jamoatchilik e’tiborini tortadi.

Bu gal esa minoraning O‘zbekiston bayrog‘i ranglarida jilolanishi mamlakat mustaqilligining 35 yilligiga bag‘ishlandi.

Shunday qilib, Tehrondagi «Ozodlik» minorasi O‘zbekiston mustaqilligi sharafiga milliy bayroq ranglarida yoritilib, ikki davlat o‘rtasidagi do‘stona aloqalarning ta’sirli ramzlaridan biriga aylandi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Meksikada 21 ta buqa bilan o‘tkazilgan festivalda bir kishi halok bo‘ldi (video)Meksikada 21 ta buqa bilan o‘tkazilgan festivalda bir kishi halok bo‘ldi (video)Bugun, 12:07Tovuq go‘shti dunyoda eng ko‘p iste’mol qilinadigan go‘shtga aylandiTovuq go‘shti dunyoda eng ko‘p iste’mol qilinadigan go‘shtga aylandiBugun, 11:06Vengriyada mast erkak samolyot o‘g‘irlab, AES tomon uchdiVengriyada mast erkak samolyot o‘g‘irlab, AES tomon uchdiBugun, 09:40Nepalda 6 yoshli qizaloq 3 kundan so‘ng vayronalar orasidan tirik topildiNepalda 6 yoshli qizaloq 3 kundan so‘ng vayronalar orasidan tirik topildiBugun, 09:12Oyoq o‘ptirayotgan diniy peshvo: Hindistondagi video tarmoqlarni larzaga keltirdi (video)Oyoq o‘ptirayotgan diniy peshvo: Hindistondagi video tarmoqlarni larzaga keltirdi (video)Bugun, 07:46Pezeshkiyon qirg‘iz yoshlariga 100 yevrodan berdi: sababi ma’lum (video)Pezeshkiyon qirg‘iz yoshlariga 100 yevrodan berdi: sababi ma’lum (video)Bugun, 07:30
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi
Ronalduning asr to‘yi: marosim o‘tkaziladigan joy va tafsilotlar
Ronalduning asr to‘yi: marosim o‘tkaziladigan joy va tafsilotlar
Elektr ustuniga chiqqan ulkan ilon elektr toki urishi oqibatida halok bo‘ldi
Elektr ustuniga chiqqan ulkan ilon elektr toki urishi oqibatida halok bo‘ldi